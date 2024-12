CRC ยกทัพธุรกิจร่วมWonderfruit 2024

ผู้จัดการรายวัน 360 - เซ็นทรัล รีเทล ยกทัพธุรกิจในเครือเข้าร่วมเทศกาลระดับโลก Wonderfruit 2024 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่มีจุดยืนด้านความยั่งยืนร่วมกัน โดยในปีนี้จัดใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิม ด้วยการสร้างประสบการณ์รักษ์โลกผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 โดยสื่อสารผ่านศิลปะ ธรรมชาติ และเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ในฮับ “CRC Sensory Space” บนพื้นที่กว่า 389 ตรม. พร้อม Installation Art สุดเก๋จากวัสดุเหลือใช้ ฝีมือจากศิลปินชื่อดัง TAM:DA STUDIO สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเซ็นทรัล รีเทล ในการเป็นองค์กรค้าปลีกค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย ที่ดำเนินธุรกิจด้วยปรัชญา “CRC Care” โดยงานครั้งนี้จัดขึ้น ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ พัทยา วันที่ 12-16 ธันวาคม 2567นางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “การได้ร่วมงานกับพันธมิตรระดับโลกอย่าง Wonderfruit ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนด้านความยั่งยืนของเซ็นทรัล รีเทล ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะที่ผ่านมาเซ็นทรัล รีเทล ได้จัดทำโครงการด้านความยั่งยืนในหลากหลายมิติ แต่สำหรับงาน Wonderfruit คือพื้นที่ที่ทำให้เราสามารถสื่อสารเรื่องความยั่งยืนได้ครบทุก มิติภายในที่เดียวโดยปีนี้เซ็นทรัล รีเทล ได้จัดเต็มความพิเศษเพิ่มมากขึ้น ในฮับ CRC Sensory Space ด้วยการยกขบวนหลากหลายธุรกิจในเครือ ไม่ว่าจะเป็น ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, Tops Care, Tops Vita, Pet n' Me และ ไทวัสดุ มาจัดกิจกรรมและเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ที่จะมอบประสบการณ์ความยั่งยืนได้ครบทุกประสาทสัมผัสทั้ง 5 พร้อมทั้งยังได้ร่วมกับศิลปินชื่อดัง ที่มาช่วยสร้างสรรค์ Installation Art ที่ตอบโจทย์ด้าน CRC Care for Environment ของเซ็นทรัล รีเทล ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ตั้งแต่เรื่องการลดใช้ขยะ การรีไซเคิลเศษขยะ รวมถึงยังได้ดีไซน์เนอร์ชั้นนำระดับโลกอย่าง Ab Rogers Design หรือ ARD ที่ช่วยดีไซน์ฮับขึ้นมาจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผสานความรู้สึกแห่งการใช้ชีวิตกับธรรมชาติสีเขียวไว้อย่างลงตัว บนพื้นที่รูปทรงสามเหลี่ยม ที่มีรูปทรงคล้ายหัวใจ เปิดโล่ง ทั้ง 3 ด้าน เพื่อต้อนรับ Wonderer ทุกคน ซึ่งตรงกับ Brand Purpose ของเซ็นทรัล รีเทล ที่ต้องการเป็นศูนย์กลางชีวิตของทุกคน และพร้อมต้อนรับผู้คนจากทุกทิศทาง”สำหรับ “CRC Sensory Space" มีการติดตั้งโซล่าร์เซลล์จากไทวัสดุเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานทั้งหมดของ Hub และจะถูกแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่โซนศิลปะแห่งความยั่งยืนพบกับ Installation Art ที่สร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ ตั้งแต่เครื่องดนตรีเก่าไปจนถึงถึงสิ่งของในชีวิตประจำวัน วัสดุ ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบจากธรรมชาติ ในคอนเซ็ปต์ ดอกไม้ ผู้คน และดนตรี เชื่อมต่อศิลปะกับสามองค์ประกอบหลักภายในงาน Wonderfruit 2024 ทั้ง ธรรมชาติ ผู้คน และดนตรี ซึ่งสอดคล้องกับความมุ่งมั่น เซ็นทรัล รีเทล ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในทุกมิติ อีกทั้งยังนำพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าร์เซลล์ของไทวัสดุมาเป็นพลังงานให้กับ Installation Art โดยผลงานชิ้นนี้ TAM:DA STUDIO ของ เป๋-ธนวัต มณีนาวา ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านความเรียบง่ายและความคิดสร้างสรรค์ ผลงานที่โด่งดังเช่น ต้นคริสต์มาสที่ทำจากพลาสติกรีไซเคิลเพื่อตั้งคำถามถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมถึงงานศิลปะจัดวางและเวิร์กชอปในงาน Sounds of Earth ในกรุงเทพฯ ปี 2018 งานศิลปะจัดวางที่งาน Upcycling for Better World 2019 งานประติมากรรมที่งาน Bangkok Design Week 2019 เป็นต้นโซนเวิร์กชอปบนวิถีแห่งธรรมชาติสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมและการทำเวิร์กชอปจากธรรมชาติ พร้อมสอดแทรกเรื่องราวความยั่งยืน จากเซ็นทรัล รีเทล และธุรกิจในเครือ ชวนสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่แตกต่าง• ค้นหาสมดุลในชีวิตผ่านกิจกรรม“The Art of Life Balance”ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ชวนสัมผัสความสุขมุมมองใหม่ผ่านเวิร์กชอปสุดสร้างสรรค์ ให้คุณได้ลองเติมสีสันวาดลวดลายลงบนผ้า โดยใช้สีจากธรรมชาติ เช่น บีทรูท ขมิ้น และเปลือกหอม ผ่านกิจกรรมให้เลือก 2 รูปแบบ ได้แก่• Natural Color Silk Screen Painting: ดื่มด่ำกับความสงบในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงธรรมชาติ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การสร้างลวดลายสุดพิเศษจากสีธรรมชาติ บนผ้าฝ้าย 100% ที่คงความเป็นธรรมชาติ ด้วยการผลิตที่ไม่ผ่านการขัดสี เพื่อรักษาคุณสมบัติและลวดลายของผ้าตามธรรมชาติ ให้กลายเป็นผ้าพันคอที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก• Lithography Art for Mindful Creativity: สร้างสรรค์ผลงานด้วยมือของคุณเอง ด้วยการใช้แม่พิมพ์จากใบไม้และหินในรูปทรงและพื้นผิวที่หลากหลาย มาสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผ้าฝ้าย 100% ที่เต็มไปด้วยการผสมผสานระหว่างตัวคุณกับธรรมชาติ• ผ้าพันคอ D.I.Y คู่ใจให้สัตว์เลี้ยงแสนรักกับ “Pet D.I.Y ScarfPet ‘N Me เอาใจคนรักสัตว์ กับเวิร์กชอปทำผ้าพันคอสุดคิ้วท์ให้น้องแมวและน้องหมา ด้วยเทคนิคการพิมพ์ลายจากแม่พิมพ์ไม้ การเพนท์ด้วยสีธรรมชาติที่ไม่เป็นอันตรายต่อน้องหมาน้องแมวที่คุณรัก และการปักมือโซนเติมพลังบวก ฮีลใจให้กับร่างกายเชื่อมโยงพลังงานภายในร่างกายกับธรรมชาติอย่างสมดุลจากการฟังเสียงคลื่นที่จะทำให้คุณผ่อนคลาย พร้อมรับความสดชื่นจากผลไม้ออแกร์นิคที่คัดสรร จากผู้ประกอบการท้องถิ่น• บูสต์จิตใจและร่างกายด้วย “Mindwave Rebalance”Tops Care เปิดประสบการณ์ฟื้นฟูจิตใจให้ดื่มด่ำกับพลังแห่งเสียงที่จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายได้รู้สึกผ่อนคลาย โดยเริ่มต้นด้วยการวัดคลื่นสมองผ่านเครื่อง EEG เพื่อประเมินสภาวะทางอารมณ์และระดับความเครียดจากนั้นจึงสร้างบรรยากาศชวนผ่อนคลายสบาย ๆ บนเก้าอี้ พร้อมให้ฟังเสียงจากเครื่อง Banala Sound Wave ที่มีให้เลือกถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ Sleep, Focus, Relax, และ Feel Good เพื่อบูสต์พลังกายและพลังใจให้เต็มที่ ก่อนที่จะวัดคลื่นสมองอีกครั้งเพื่อเช็คความแตกต่าง หลังจบกิจกรรม ผู้เข้าร่วมจะได้รับเครื่องดื่ม Vitamin Drink จาก Tops Vita ช่วยเติมเอเนอจี้ดี ๆ ให้ร่างกาย• เติมผลไม้ สร้างความชื่นสดระหว่างวันที่ “Sensory Fruit Bar”พร้อมเสิร์ฟผลไม้สดออร์แกนิค คุณภาพพรีเมี่ยมหลากหลายชนิด ที่คัดสรรจากผู้ประกอบการท้องถิ่น ผลไม้ทุกชิ้นเต็มไปด้วยความสดใหม่และความหอมหวานตามธรรมชาติ ไม่เพียงแต่ช่วยเติมเต็มความสดชื่นระหว่างการเดินเที่ยวงาน แต่ยังเป็นการสนับสนุนเกษตรกรท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนสอดคล้องความมุ่งมั่นของเซ็นทรัล รีเทล ด้าน CRC Care for Community“งาน Wonderfruit ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจของเซ็นทรัล รีเทล ที่มุ่งมั่นในการเป็น Green & Sustainable Retail & Wholesale องค์กรค้าปลีกค้าส่งต้นแบบด้านความยั่งยืนแห่งเอเชีย โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เหล่า Wonderer ที่ได้มาที่ฮับ CRC Sensory Space ในปีนี้ จะได้รับแรงบันดาลใจ และสนุกสนานไปกับกิจกรรมและเวิร์ก ชอปที่สอดแทรกเรื่องความยั่งยืนที่เราตั้งใจจัดเตรียมไว้ให้ และหวังว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งพลัง และกระบอกเสียงสำคัญที่ช่วยสร้างโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น” นางสาวปิยวรรณ กล่าว