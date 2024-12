BITEC BURI FEST 2024 ปิดฉากประทับใจ ก้าวสู่ Life Event Maker แห่งใหม่ใจกลางกรุง

• SAMA GARDEN WORKSHOPS: เติมเต็มความสุข และ สร้างสมดุลให้กับชีวิต ด้วยเวิร์คช็อปหลากหลาย ที่ SAMA Garden (สมา การ์เด้น) ทั้งการปลูกต้นไม้ จัดสวนขวด ทำสบู่ และงานฝีมือ ที่ให้คุณได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ และใกล้ชิดธรรมชาติ เพื่อผ่อนคลาย และเติมพลังให้กับตัวเอง

BITEC BURI FEST ไม่ใช่แค่งานเทศกาลธรรมดา แต่เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของกิจกรรม สีสัน และ บรรยากาศ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนเมือง ภายใต้แนวคิด "Bring Back Balance" เพื่อช่วยให้ทุกคน สามารถ "คืนสมดุล" ให้กับชีวิต ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น• SUNA Market: สวรรค์ของนักช้อป ที่รวบรวมร้านค้า กว่า 40 ร้าน นำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์ งานคราฟต์ ของตกแต่งบ้าน เสื้อผ้า เครื่องประดับ และอาหาร จากหลากหลายแบรนด์ดัง และร้านค้าชุมชน ให้คุณได้เลือกสรรสินค้า ที่ตอบโจทย์ ทั้งการทำงาน และการใช้ชีวิต สามารถส่งมอบเป็นของขวัญของฝากตลอดปีใหม่นี้• SKYLINE MOVIE: ประสบการณ์การชมภาพยนตร์กลางแจ้ง ครั้งแรกในย่านบางนา! ที่ Hideout Film Night ให้คุณได้ผ่อนคลาย และ ดื่มด่ำไปกับภาพยนตร์คุณภาพ ท่ามกลางบรรยากาศสวนสวย ใต้แสงดาว หลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน• BEAT THE LEGEND: กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ให้คุณได้ประลองความฟิต กับนักกีฬาโอลิมปิกเหรียญทอง และร่วมสนุกกับกิจกรรม BEAT the LEGEND ที่ BEAT Active (บีท แอคทีฟ) Sports Entertainment Park ศูนย์รวมกีฬาและกิจกรรม ที่ครบครัน ทันสมัย เพื่อสุขภาพที่ดี ทั้งกายและใจ• Beer Garden: "Taps in the Garden" สวนเบียร์ในฝัน ที่ให้คุณได้ดื่มด่ำกับคราฟต์เบียร์ จาก Beervana พร้อมฟังดนตรีสด และเพลิดเพลินกับอาหารรสเลิศ ในบรรยากาศสุดชิลล์ เพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขหลังเลิกงาน• BITEC Live MINI Concert: มินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ที่ BITEC Live (ไบเทค ไลฟ์) ให้คุณได้สนุก และผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงความสำเร็จของ BITEC BURI FEST ครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า BITEC BURI ไม่ใช่แค่ศูนย์นิทรรศการและการประชุม แต่เป็นมากกว่านั้น คือ "Life Event Maker" พื้นที่ที่สร้างสรรค์ประสบการณ์ และเติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างแท้จริง โดยในปีหน้าเตรียมพบกับ SAMA Garden พื้นที่สีเขียวกึ่ง Outdoor ที่พร้อมต้อนรับทุกคนให้มาใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความหมาย ที่จะเปิดให้บริการเพื่อช่วยเติมเต็มความสมดุลให้กับชีวิต และสร้างแรงบันดาลใจ ให้คุณได้ใกล้ชิดธรรมชาติเร็วๆ นี้BITEC BURI มุ่งมั่นที่จะพัฒนา และสร้างสรรค์พื้นที่ที่มีความหมาย สร้างความผูกพันระหว่างผู้คนและสถานที่ในทุกๆ วัน เพราะเราเชื่อว่า “It’s the people that make the place” เพื่อตอบสนองความต้องการ และไลฟ์สไตล์ของคนเมืองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อช่วยให้ทุกคนค้นพบความสมดุลในชีวิตในทุกๆ วันติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของ BITEC BURI ได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้• Website: https://bitecburi.com/• Facebook: https://www.facebook.com/BITEC.BURI• Line OA: @BITECBURIแล้วพบกันใหม่ในงาน BITEC BURI FEST ครั้งต่อไป!.