BABABOO จัดงานเปิดตัวคอกกั้นเด็กที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการสำหรับเด็ก 0-8 ปี ร่วมสัมผัสงานดีไซน์ที่หลากหลาย ต่อยอดการเรียนรู้และเสริมสร้างพัฒนาการไม่รู้จบ ณ ใจกลางกรุงเทพมหานคร

BABABOO ได้จัดงานเปิดตัวคอกกั้นเด็กที่ปรับเปลี่ยนได้พร้อมเคียงข้างทุกพัฒนาการของลูกน้อย ด้วยคอนเซปต์ "Limitless play space for every milestones" ในงาน BABABOO Grand Opening Event พร้อมนำเสนอแนวคิดของการออกแบบคอกกั้นที่ไม่ได้ตอบโจทย์เพียงแค่เรื่องของความปลอดภัยต่อลูกน้อยเท่านั้น แต่ยังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและเป็นพื้นที่การเรียนรู้ ที่เต็มไปด้วยความสนุกในทุกก้าวเดินของลูกน้อย กับฟังก์ชันที่ปรับเปลี่ยนได้และใช่สำหรับ "ทุกคนในครอบครัว" โดยงานเปิดตัวครั้งนี้จัดขึ้นในย่านธุรกิจภายใต้บรรยากาศสุดอบอุ่นสำหรับทุกคนในครอบครัวสำหรับการเปิดตัว BABABOO ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดความสำเร็จจาก HOYO ซึ่งเป็นแบรนด์แม่ของ BABABOO ที่เคยครองใจคุณพ่อคุณแม่มือใหม่จากทั่วประเทศ ด้วยรางวัลการันตีมากกว่า 10 รางวัล และเป็นคอกกั้นเด็กอันดับ 1 ในใจของหลายๆคน จากความสำเร็จในแบรนด์แม่ ถ่ายทอดสู่แบรนด์ลูกคนใหม่ BABABOO แบรนด์ที่น่าจับตามองที่สุดด้วยรางวัล "Rising Star" จาก Amarin Baby & Kids Award 2024ด้วยความตั้งใจอยากพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าแม่และเด็กของคนไทย จึงมีแนวคิดอยากสร้างสรรค์สินค้าที่มีความแตกต่างทั้งทางดีไซน์ ฟังก์ชั่นการใช้งาน ความคุ้มค่า จึงเกิดการพัฒนาแบรนด์ BABABOO ขึ้น คอกกั้นเด็ก BABABOO ยังคงมีส่วนต่อการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ทั้งสนุกและเสริมสร้างจินตนาการได้ไม่รู้จบ ด้วยการปรับเปลี่ยนการใช้งานได้มากกว่า 10 แบบ รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 8 ปี คอกกั้นเด็ก BABABOO มาพร้อมจุดเด่นของคอนเซ็ปต์ Limitless Play Space ที่ปรับเปลี่ยนได้อย่างสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัด เสริมสร้างจินตนาการ พร้อม Support Every 1st Milestone ด้วยเบาะที่นุ่มพอดี ช่วยซัพพอร์ทในทุก พัฒนาการให้เด็กได้สนุกอย่างเต็มที่ ล้มได้ไม่ต้องกลัวเจ็บนอกจากนี้ทาง BABABOO ยังให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ด้วย ผ้าหนัง PU เกรดที่ดีที่สุดนำเข้าจากประเทศเกาหลีที่ปลอดสารอันตรายต่อเด็ก พร้อมสัมผัสเนียนนุ่ม ไม่มีกลิ่น และคุณสมบัติกันน้ำที่ช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่าย การันตีด้วยมาตรฐานการตรวจสอบจากยุโรปและอเมริกา EPE FOAM โฟมอัด อากาศที่มีความหนาแน่นสูง ยืนหยุ่น พร้อมชั้นดูดซับแรงกระแทกที่ให้ประสิทธิภาพที่เหนือกว่า ซิป Nylon ที่เชื่อมในแต่ละจุดมีความทนทาน ปลอดภัย ไม่คม รองรับน้ำหนักได้มากถึง 90 กิโลกรัม และ Velcro Patch วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ผ่านการทดสอบด้วยวิธีดึงเข้า-ออกมากกว่า 5,000 ครั้ง ให้ความเหนียวเพื่อการใช้งานในระยะยาว และปลอดภัยตามมาตรฐานระดับโลก การันตีด้วยผลทดสอบจาก Standard 100 by Oeko-Tex : Product class 1สำหรับงาน BABABOO : Grand Opening Event นอกจากผู้ร่วมงานจะทำความรู้จักและเห็นสินค้าจริงของคอกกั้นเด็กเสริมพัฒนาการของ BABABOO แล้ว ยังมีกิจกรรม Mommy Talk Session ที่ได้พูดคุยกับ คุณก้อย ญาภัทร สรรพวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮโยยูไนท์กรุ๊ป จำกัด และแขกรับเชิญพิเศษ คุณหมอจอย พญ. ลลิต ลีลาทิพย์กุล กุมารแพทย์เชี่ยวชาญฯ จากเพจ momjoychannel และ คุณน้ำหวาน วาวี จากเพจ Happy Mommy Diary รวมถึงการสาธิตวิธีการใช้งาน พร้อมให้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและทดลองใช้สินค้าจริง โดยงานจัดขึ้นในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567 ที่ S31 Sukhumvit Hotel ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.30 น.