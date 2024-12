กนอ. MOU ความร่วมมือไทย-จีน มณฑลอานฮุย

“เอกนัฏ” เป็นประธานMOU ไทย-จีน มณฑลอานฮุย "Two Countries, Twin Parks" สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนและการค้าสองทางนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือไทย-จีน "Two Countries, Twin Parks" ระหว่าง กรมพาณิชย์ มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายหยาง เปิ่นชิง รองอธิบดีกรมพาณิชย์ มณฑลอานฮุย กับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) โดยนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ กนอ. รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติเศรษฐกิจทั้งสองประเทศมีความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน เช่น การผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุนจีนเข้ามาตั้งโรงงานผลิตในนิคมอุตสาหกรรมของไทยแล้ว แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ ในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทวิภาคีการลงนาม MOU "Two Countries, Twin Parks" จึงเกิดขึ้น โดยมุ่งหวังสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมรูปแบบใหม่ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนและการค้าสองทาง ร่วมมือวิจัยพัฒนาและผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น พลังงานใหม่, วัตถุดิบใหม่, อาหารปลอดภัย และการเปิดระเบียงการค้าระหว่างประเทศ โดยพร้อมอำนวยความสะดวกทางศุลกากรนายหลัว กวงหย่ง เลขาธิการรัฐบาลมณฑลอานฮุย กล่าวว่า การลงนามฯครั้งนี้ ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ การค้า วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อความร่วมมือทวิภาคี การพัฒนาเศรษฐกิจ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนในด้านต่างๆ เช่น การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การศึกษา และการเกษตร รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางคมนาคมระหว่างอานฮุยและไทย เพื่อสร้างเงื่อนไขที่ดีต่อความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจนายสุเมธ ตั้งประเสริฐ กรรมการ กนอ. รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการ กนอ. กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการความร่วมมือไทย-จีน "Two Countries, Twin Parks" ในครั้งนี้ เป็นการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างไทย-จีน ภายใต้โครงการ Belt and Road Initiatives:BRI หรือ "หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง" โดยมุ่งเน้นสร้างแพลตฟอร์มการลงทุน การค้า และการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน"กนอ. มั่นใจว่า MOU ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการชักจูงนักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมของไทยเพิ่มขึ้น โดย กนอ. และรัฐบาลมณฑลอานฮุย จะร่วมมือกันภายใต้หลักการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อผลักดันโครงการ "Two Countries, Twin Parks" ให้ประสบความสำเร็จ" นายสุเมธ กล่าวสำหรับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-จีน “Two Countries, Twin Parks” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลมณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ กนอ. มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมระหว่างจีนและไทยในรูปแบบใหม่ สร้างแพลตฟอร์มการลงทุนและการค้าสองทางที่มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้า โดยขอบเขตความร่วมมือ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการค้าและการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม สร้างความร่วมมือระหว่างสองประเทศในภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการลงทุน และแลกเปลี่ยนบุคลากร ร่วมมือด้านพลังงานใหม่ วัตถุดิบใหม่ การอนุรักษ์พลังงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในพิธีการทางศุลกากร และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งสองฝ่าย โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีผลบังคับ 3 ปี นับแต่วันที่ลงนาม