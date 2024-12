กลุ่มผู้รับเหมาช่วงโครงการCFPยื่นหนังสือต่อสถานฑูตฯเกาหลี วอน Samsung Corp สางหนี้บ.ในเครือกว่า 6พันล.

กลุ่มบริษัทรับเหมาช่วงโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ของไทยออยล์ นำแรงงานกว่า500คนรวมตัวหน้าสถานฑูตเกาหลี เรียกร้องให้ Samsung Corporation ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นแกนนำ UJV เร่งจ่ายเงินค้างค่าแรงกว่า6,000ล้านบาท ขีดเส้นสิ้นปีนี้ไม่คืบหน้า จ่อนำพนักงานมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากปตท. และไทยออยล์ที่ตึกเอ็นโก้ คอมเพล็กซ์ในสัปดาห์แรกต้นปีหน้าเมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้ ( 12 ธ.ค.) กลุ่มบริษัทรับเหมาช่วงโครงการพลังงานสะอาด (CFP) จ.ชลบุรี ได้นำแรงงานกว่า 500คน เดินทางมารวมตัวกันที่ด้านหน้าสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อยื่นหนังสือต่อเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย เรียกร้องให้แก้ปัญหาการค้างชำระค่าจ้าง ที่เกิดขึ้นจากผู้รับเหมากลุ่มหลักซึ่งนำโดยบริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทในในเครือ Samsung Corporation ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและถือเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐเกาหลีและในท้ายจดหมายยังได้แนบรายชื่อบริษัทผู้รับเหมาช่วงกว่า 100 บริษัท ที่ได้รับผลกระทบจากการค้างชำระเงินค่าแรง ที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนงานมากกว่า 10,000 คน และอาจนำไปสู่วิกฤติทางการเงินที่ยืดเยื้อในเนื้อจดหมายยังระบุว่า กลุ่มผู้รับเหมาช่วงที่รวมตัวชุมนุมในครั้งนี้เป็นผู้รับเหมาช่วงภายใต้การร่วมทุนของ (Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd., Petrofac South East Asia Pte. Ltd. และ Saipem Singapore Pte., Ltd.) (ผู้รับเหมา) หรือ UJVสำหรับโครงการก่อสร้างโครงการพลังงานสะอาด (CFP)ของ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) หรือTOP ใน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีปัญหาการค้างชำระค่าจ้างที่เกิดจากผู้รับเหมากลุ่มหลักที่นำโดย บริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd.กำลังส่งผลกระทบต่อคนงานหลายพันคนที่กำลังเผชิญกับความยากจน จึงวิตกกังวลว่าอาจนำไปสู่ความไม่สงบในสังคมและอัตราการเกิดอาชญากรรมที่สูงขึ้นที่สำคัญการกระทำของผู้รับเหมากลุ่มหลักที่นำโดยบริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. ได้สร้างความเสียหายทางชื่อเสียงให้กับเจ้าของโครงการ และยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศทางธุรกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อโครงการที่มีรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และยังทำให้เจ้าของโครงการ สูญเสียผลตอบแทนและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากความล่าช้าของโครงการเนื้อหาในจดหมายยังระบุอีกว่าปัจจุบันที่ผู้รับเหมาช่วงต้องทนทุกข์กับค่าจ้างที่ค้างชำระจากบริษัทย่อยของ Samsung Corporation ซึ่งเหตุการณ์นี้ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศเกาหลีและความสัมพันธ์ทางทวิภาคีกับประเทศไทยดังนั้น กลุ่มผู้นับเหมาช่วงจึงขอเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังนี้1. เข้าแทรกแซงกับบริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. เพื่อเร่งรัดการชำระค่าจ้างที่ค้างชำระให้แก่ผู้รับเหมาช่วงทั้งหมดรวมเป็นเงินกว่า6,000ล้านบาท2. กระตุ้นให้บริษัท Samsung Corporation ใช้อำนาจที่มีในบริษัทสาขาเพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการชำระเงินให้แก่ผู้รับเหมาช่วงทุกบริษัทอย่างครบถ้วนและตรงเวลา3. อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างผู้รับเหมาช่วงที่ได้รับผลกระทบและบริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. เพื่อแก้ไขปัญหานี้ด้วยวิธีการที่เป็นมิตร และ 4.กระตุ้นให้บริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. ทบทวนและแก้ไขข้อกำหนดในสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่สมเหตุสมผลเพื่อให้แก้ไขปัญหาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดนายฉัตรมงคล เขมาภิรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า วันนี้กลุ่มผู้รับเหมาช่วยได้ยื่นหนังสือเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทยเพื่อต้องการให้ช่วยประสานไปยัง Samsung Corporation ที่เกาหลี ให้เข้าแก้ไขเงินค้างชำระผู้รับเหมาช่วงคนไทยที่บริษัท Samsung E&A (Thailand) Co., Ltd. ค้างชำระอยู่เป็นเงินกว่า 6,000 ล้านบาท หากภายในสิ้นปีนี้ยังไม่ได้รับคำตอบ ทางผู้รับเหมาช่วงจะเดินทางไปเรียกร้องที่ตึกเอ็นโก กรุงเทพฯซึ่งเป็นที่ตั้งของบมจ. ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของไทยออยล์ภายในสัปดาห์แรกต้นปี2568 เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมและขอแนวทางการแก้ไขปัญหาการค้างชำระค่าแรงดังกล่าวจากไทยออยล์ด้วยอย่างไรก็ดี ทางไทยออยล์ย้ำว่าได้ชำระค่าตอบแทนตามสัญญาครบถ้วน