“มากุโระ” คว้าสิทธิ์ Tonkatsu AOKI

ผู้จัดการรายวัน 360 - “MAGURO” เปิดตัวแบรนด์ที่ 4 ในเครือ คว้าไลเซนส์ซิ่งTonkatsu AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) ร้านทงคัตสึร้านดังจากประเทศญี่ปุ่น นำร่องสาขาแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ เติมเต็ม Ecosystem ของ MAGURO Group ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องนายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท มากุโระ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MAGURO เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวแบรนด์ที่ 4 ในเครือมากุโระ กรุ๊ป หลังจากที่บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามสัญญากับ บริษัท ไฟนด์ จำกัด เจ้าของร้านอาหาร Tonkatsu AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) เมื่อเร็วๆ นี้โดย MAGURO จะได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ในการเปิดร้านอาหาร Tonkatsu AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) ร้านทงคัตสึร้านดังจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถูกจัดในหมู่คนญี่ปุ่นว่าเป็นร้านแบบเซ็นมงเต็น (แปลว่าร้านอาหารที่เน้นเฉพาะทาง) ยอดนิยมจากประเทศญี่ปุ่นและ Foodies ทั่วโลก จะเปิดสาขาแรกในไทยวันที่ 20 ธ.ค. ที่เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 โซน Nippon Avenueร้าน Tonkatsu AOKI เป็นร้านหมูทอดทงคัตสึ ที่ลูกค้ายอมเข้าคิวรอนานร่วม 2 ชั่วโมงในบางวัน จนติด Tabelog’s Top 100 ร้านทงคัตสึ ด้วยค่าเฉลี่ยคะแนนสูง 3.8 คะแนน โดย Tablelog เป็นเว็บไซต์รีวิวและให้คะแนนร้านอาหารยอดนิยมในประเทศญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีการันตีความอร่อยจากคะแนนใน Tripadvisor ถึง 4 ดาว จาก 16 สาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น อาทิ สาขาในย่าน Ginza ในโตเกียว และ 5 สาขาในฮอกไกโด ด้วยจุดเด่นในการเลือกใช้วัตถุดิบจากเนื้อหมูชั้นเลิศ แป้งสูตรพิเศษของทางร้าน ที่บาง เบา และกรอบ เสริมด้วยกรรมวิธีการทอดที่ให้รสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงประสบการณ์การลิ้มรสทงคัตสึแบบใหม่ด้วยสูตรพิเศษจิ้มเกลือ 3 ชนิด สร้างประสบการณ์ลิ้มรสทงคัตสึแบบใหม่ โดดเด่นไม่เหมือนใครนายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ กรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง MAGURO กล่าวว่า เมนูทงคัตสึหรือ หมูทอดญี่ปุ่นเป็น 1 ในเมนูยอดนิยมของคนไทย โดยจะเห็นว่าเป็นหนึ่งในเมนูยอดฮิตที่คนไทยจะต้องไปทานทุกครั้งที่ไปญี่ปุ่น เราจึงอยากได้แบรนด์ที่มีความชำนาญเรื่องหมูทอดทงคัตสึอย่างแท้จริง ที่จะมาสร้างความแตกต่างให้กับตลาดทงคัตสึในไทย ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีการทอด การใช้วัตถุดิบต่างๆ เพื่อให้ได้ซึ่งรสชาติที่ดีที่สุดสำหรับเมนูที่น่าสนใจของ Tonkatsu AOKI ที่เป็นไฮไลต์ เช่น เซต 'Jo' หมูสันนอกพรีเมียม และ 'Tokuhire' หมูสันในพรีเมียม เสิร์ฟพร้อมข้าว Koshihikari และ ซุปทงจิรุ เสิร์ป 200 กรัม ในราคา 490 บาทนอกจากนี้ยังมีเมนูที่พิเศษมากยิ่งขึ้นกับเมนูซิกเนเจอร์ ที่มีความพิเศษตรงที่ Tonkatsu AOKI เลือกใช้เนื้อหมูส่วนสันไหล่ชนิดพิเศษจาก Hokkaido เช่นเมนู Kata Set ที่ขึ้นชื่อเรื่องความนุ่ม เสิร์ฟด้วยขนาด 300 กรัม ในราคา 890 บาทนอกจากนั้นมีเมนูไฮไลต์ คือ Ribu Set ซึ่งเป็น AOKI Original Size ยกไซส์แบบญี่ปุ่นมาเสิร์ฟที่ไทย กับขนาด 400 กรัม ราคา 990 บาท รวมทั้งชุดเอ็กซ์คลูซีฟไซส์ 120 กรัมเฉพาะประเทศไทย กับเมนูเริ่มต้น Rosu Set หมูสันนอก และ Hire Set หมูสันใน ในราคาเริ่มต้นที่ 320 บาท“ภาพรวมทั้งปีนี้ บริษัทฯ ได้ขยายสาขาและเพิ่มแบรนด์ใหม่ๆ เข้ามาเพื่อให้ครอบคลุมลูกค้าทุกเซ็กเม้นท์ นอกจากจะเปิดร้าน Tonkatsu AOKI ในวันที่ 20 ธ.ค. นี้ที่เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 3 โซน Nippon Avenue แล้ว ล่าสุดได้เปิดตัวโครงการ The Flavorhood ตั้งอยู่บนประดิษฐ์มนูธรรม บนพื้นที่ 2 ไร่ ที่ประกอบไปด้วย 3 ร้านอาหารในเครือ MAGURO ทั้งร้าน MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้ หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ และที่กำลังจะเปิดที่นี่ในวันที่ 25 ธ.ค. นี้ คือร้าน CouCou ร้านอาหารรูปแบบ All-Day Dining สไตล์ตะวันตก นับว่าเป็นการเติมเต็ม Ecosytem ให้กับบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” นายเอกฤกษ์ กล่าวปัจจุบัน MAGURO Group มีร้านอาหารในเครือ รวมทั้งหมด 35 ร้านจาก 3 แบรนด์ คือ 1.) MAGURO ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิสไตล์ระดับพรีเมียม 18 ร้าน 2.) SSAMTHING TOGETHER ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี วัตถุดิบพรีเมียม 6 ร้าน 3.) HITORI SHABU ร้านชาบูและสุกียากี้ หม้อเดี่ยวสไตล์คันไซ 10 ร้าน และร้าน HITORI SUKIYAKI ร้านสุกียากี้คันไซแบบดั้งเดิมในรูปแบบ Authentic Japanese Sukiyaki Course ในรูปแบบ Stand Alone ซึ่งเปิดสาขาแรกที่เอกมัย 12