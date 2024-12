ตลาด Luxury ภูเก็ตพุ่ง CPN อัพไซส์ฟลอเรสต้า แบรนด์หรูแห่ปักหมุด

การตลาด – เผยภูเก็ต มุ่งสู่ "The World’s Luxury Destination" สินค้าแบรนด์เนมหรูลักส์ชัวรี่ แห่ปักหมุดเปิดที่ภูเก็ต ด้านซีพีเอ็น ทุ่มพันล้านบาท ปรับใหญ่ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า อัปไซส์พื้นที่โซนหรูเพิ่มอีก 2 หมื่นตารางเมตร รองรับแบรนด์หรูตบเท้ามาเปิดอีก รวมเป็น 25 แบรนด์ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เมืองภูเก็ต ถือเป็น Top destination for Global Jetsetter เทียบชั้นเมืองตากอากาศหรูระดับโลกอย่าง ฮาวาย, โมนาโก, ซานโตรินี, ไมอามี่โดยเมืองท่องเที่ยวสุดหรูเหล่านี้มีองค์ประกอบสำคัญเช่นเดียวกับภูเก็ต อาทิ ความสวยงามของชายหาด, World-class Infrastructure เพื่อการท่องเที่ยว, สิ่งอำนวยความสะดวก, โรงแรมและรีสอร์ทระดับอัลตร้า ลักชูรี, กิจกรรมไลฟ์สไตล์หรู และที่สำคัญที่สุดคือ การช้อปปิ้งแบรนด์หรูและประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ระดับโลกภูเก็ตยังเติบโตต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจ และท่องเที่ยว ซึ่งรายได้ภูเก็ตสัดส่วน 80% มาจากภาคการท่องเที่ยวโดยตรง คาดการณ์รายได้ภาคการท่องเที่ยวปี 67 แตะ 5 แสนล้านบาท ‘New high’ เติบโตจากปี 2566 ที่ 28% (ปี2566 คาดการณ์ประมาณไว้ที่ 388,017 ล้านบาท) อีกทั้งตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็ยังเพิ่มขึ้นอีก 16% (YoY)ภูเก็ตยังถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มี High season ตลอดทั้งปี มีค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวสูงกว่า 34,336 บาทต่อคน เป็นอัตราที่มากที่สุดในประเทศไทย เนื่องจากภูเก็ตถือว่าเป็นตลาดท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์ ที่นักท่องเที่ยวมีการใช้จ่ายต่อหัวสูง มีจุดขายที่สำคัญคือ ทะเลอันดามันที่สวยติดอันดับโลกของประเทศ และมีรายได้เฉลี่ยต่อหัว (GPP Per capita) อันดับ 1 ของภาคใต้ และเป็นอันดับ 12 ของประเทศไทย คาดว่า GDP ของจังหวัดภูเก็ตในปี2567 จะเติบโตในระดับเกือบ 20%หากเป็นไปตามตัวเลขคาดการณ์นี้ จะถือได้ว่าเป็นการขยายตัวได้ดีกว่าภาพรวมของทั้งประเทศด้วยซ้ำไปภูเก็ต นับเป็นจังหวัดที่สร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเป็นอันดับที่ 2 รองจากกรุงเทพฯ ในปี 2566 ภูเก็ตสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดถึง 380,000 ล้านบาท โดยสิ้นปีนี้ คาดมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าภูเก็ตกว่า 12 ล้านคน คิดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพฯ ซึ่ง ภูเก็ต ถือเป็น “บ้านหลังที่สอง” ของเศรษฐีชาวไทยและต่างชาติ หรือ Asia’s Richest Beach Residential ด้วย Infrastructure ที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก ทั้งแผนขยายสนามบินภูเก็ต เฟส 2 ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2572 มีสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ โรงพยาบาล, โรงเรียนนานาชาติ, ท่าเรือยอร์ช, สนามกอล์ฟ และ Private Jet เป็นต้น และเซ็นทรัล ภูเก็ต จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเติมเต็มเมืองตอบโจทย์ของภาครัฐที่ต้องการส่งเสริม Sustainable Economy ให้ภูเก็ตเป็น Hub ระดับโลกในหลายมิติ อาทิ Culinary, Medical & Wellness, Sport Tourism, education, Smart city, Marina และ MICE อีกด้วย*** ตลาดสินค้า Luxury ในประเทศไทยล่าสุด ซีพีเอ็น จึงได้ลงทุนครั้งใหญ่อีกครั้ง กับ “เซ็นทรัล ภูเก็ต” ด้วยงบการลงทุนสูงถึง 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากลุ่มกำลังซื้อสูง“เราได้ขยายพื้นที่ฝั่งฟลอเรสต้า ที่เปิดบริการมาแล้ว 6 ปี จากเดิม GFA 180,000 ตร.ม. เป็น 200,000 ตร.ม. เพิ่มขึ้น 2 หมื่น ตร.ม. แบ่งเป็น Ultra Luxury Brands and Bridge Line รวมทั้งสิ้น 25 แบรนด์ (ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 16 แบรนด์) ถือเป็น Luxury mall ที่รวมแบรนด์หรูมากที่สุด หนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างพื้นที่ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และคาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2570 ”การลงทุนดังกล่าวของซีพีเอ็น จะยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของตลาด Luxury ไทยเติบโตที่มีมูลค่ากว่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือมีมูลค่าประมาณ 1.7 แสนล้านบาท คาดการณ์การเติบโตเฉลี่ย 6.15% ต่อปี จนถึงปี 2571 ซึ่งสูงกว่าตลาดในสิงคโปร์สินค้า Luxury ในไทยเน้นกลุ่มแฟชั่นเป็นหลัก เติบโตจากความต้องการในประเทศ และ อิทธิพลของโซเชียลมีเดีย แม้ตลาดสินค้าหรูทั่วโลกชะลอตัว แต่ไทยกลับเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยสามารถวัดได้จากเม็ดเงินโฆษณาแบรนด์หรูต่างๆ ที่มีเป้าหมายทำตลาดในไทย เติบโตถึง 214% ในครึ่งปีแรกของปี2567 ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในเอเชียขณะที่ช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ ตลาดลักชัวรีในภูเก็ตมีการเติบโตมากถึง 10-15% ซึ่งอาจจะสูงกว่าการเติบโตในตลาดกรุงเทพฯ ด้วย“ทั้งนี้แบรนด์หรูระดับโลกหลายแบรนด์เริ่มหันมาใช้กลยุทธ์ KOLs ไทยในฐานะ Brand Ambassador มากขึ้นเพื่อสะท้อนอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะกับกลุ่ม Young Gen จากศักยภาพดังกล่าว” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าวนางสาววิไลพร ปิติมานะอารี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต กล่าวว่า “ปัจจุบันเซ็นทรัล ภูเก็ตมีลักชูรีแบรนด์ทั้งหมดที่เปิดบริการแล้ว 15 แบรนด์ และ ภายในปี 2567 จะเพิ่มเป็น 16 แบรนด์ ได้แก่ “BALENCIAGA, BOTTEGA VENETA, BURBERRY, BVLGARI, CELINE, DIOR, GUCCI, HERMÈS, LOUIS VUITTON, OMEGA, PMT THE HOUR GLASS, PRADA, SAINT LAURENT, TIFFANY & CO., VERSACE, ZEGNA”โดยในปีนี้มีอัปเดตความเคลื่อนไหวของแบรนด์หรูต่าง ๆ ได้แก่• LOUIS VUITTON บูติกส่วนต่อขยายใหญ่ที่สุดในภาคใต้• PRADA บูติกใหม่ ขนาด 597 ตารางเมตร ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย• TIFFANY & CO. แฟล็กชิพสโตร์• BVLGARI ป๊อป-อัพ เผยโฉมครั้งแรกนอกกรุงเทพฯ• CELINE เตรียมเปิดเดือนธันวาคม นี้• แบรนด์ที่ Relocate อย่าง BOTTEGA VENETA, BALENCIAGA, YSL เป็นต้นนอกจากนี้ ยังเพิ่มแบรนด์สตรีทระดับโลก อย่าง Lululemon สาขาแรกนอกกรุงเทพฯ และ ZARA Flagship Store คอนเซปต์ใหม่ล่าสุด ใหญ่ที่สุดใน South East Asia บนพื้นที่กว่า 1,800 ตารางเมตร มียอดขายเปิดร้านวันแรก (1 พฤศจิกายน) อันดับ 1 ในเอเชีย และปัจจุบันมียอดขายติดอันดับ 3 ของไทย รองจากกรุงเทพฯ สะท้อนศักยภาพเมืองเป็นศูนย์การค้าที่แบรนด์โลกเลือกปักหมุดทราฟฟิกปัจจุบัน เฉลี่ย 80,000 คน/วัน คาดหลังขยายโซนแล้วเสร็จ จะเพิ่ม 25% เป็น 100,000 คน /วัน แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 70% และคนไทย 30% นักท่องเที่ยว 5 อันดับแรกที่เข้าใช้บริการศูนย์การค้า: Russia, China, USA, Singapore, Hongkongโดยข้อมูลจาก The 1 พบว่า Spending per visit ของ The 1 Member สูงกว่าศูนย์อื่น 5 เท่า และ Spending per visit ของ The 1 Exclusive สูงกว่าศูนย์อื่น 6 เท่า โดยมียอดการจับจ่ายสินค้าแบรนด์หรูเฉลี่ยอยู่ที่ 300,000 บาทต่อบิล (ขณะที่ยอดจับจ่ายต่อบิลที่สูงมากที่สุดถึง 5 ล้านบาท) โดยสิ่งที่ดึงดูดให้คนมาช้อปแบรนด์เนมที่เซ็นทรัล ภูเก็ต คือ มีสินค้า Rare items ที่หาไม่ได้ที่อื่นทั้งนี้ฐานข้อมูล The1 ยังระบุด้วยว่า ลูกค้าของเซ็นทรัล ภูเก็ต มียอดใช้จ่ายต่อคนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัฒนาทั่วประเทศ โดยลูกค้า Wealth Segment ที่เซ็นทรัล ภูเก็ต มีการใช้จ่ายสูงกว่าลูกค้า Wealth ของสาขาอื่นๆ ถึง 45% สะท้อนการเติบโตของตลาดสินค้าลักซูรีในไทยที่ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดประมาณ 1.6 แสนล้านบาท โดยตลาด Luxury ไทยขยายตัวถึง 5.62% จนถึงปี 2571 คาดว่าจะแซงหน้าตลาดสิงคโปร์*** เปิด 5 จิ๊กซอว์สำคัญทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองชายทะเลหรูระดับโลก1. World-Class Infrastructureสนามบินนานาชาติภูเก็ต เตรียมขยายเฟส 2 คาดเสร็จปี 2572 เพื่อรองรับนทท.ได้กว่า 18 ล้านคน (ปัจจุบันรองรับได้ 16 ล้านคน) นักท่องเที่ยว Top 5 คือ รัสเซีย, จีน, อินเดีย, ออสเตรเลีย, อังกฤษ ปัจจุบัน มีเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเข้าสนามบินเกือบ 100,000 เที่ยวบินต่อปี เฉลี่ย 300 เที่ยวบินต่อวัน รองรับผู้โดยสารต่างชาติ 10 ล้านคนต่อปี เฉลี่ย 30,000 คนต่อวัน โดยมีเที่ยวบิน บินตรงสู่เมืองสำคัญทั่วโลก เช่น ดูไบ โดฮา และออสเตรเลียทั้งนี้ยังมี Private Jet Terminal ระดับ 5 ดาวแห่งแรก ปัจจุบันมี Private Jet บินเข้าภูเก็ตเฉลี่ย 156 ลำ/ปี2. Luxurious shopping & Dining ประสบการณ์ช้อปปิ้งแบรนด์ลักชูรีระดับโลกเซ็นทรัล ภูเก็ต คือ Luxury mall หนึ่งเดียวนอกกรุงเทพฯ ที่มีลักชูรีแบรนด์รวมกว่า 15 แบรนด์ และล่าสุด Su Va Na ร้านอาหารใต้น้ำที่ดีที่สุดในโลกที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ได้รางวัล The World’s culinary award จากดูไบ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักที่ท่องเที่ยวทั่วโลก อย่าง โมนาโก ที่มี Flagship ลักชูรีแบรนด์ดังมากมาย และเมืองในริเวียรา เช่น Cannes และ Saint-Topez ที่มีถนนช้อปปิ้งอย่าง Boulevard de la Croisette ที่เต็มไปด้วยแบรนด์ไฮเอนด์ ดึงดูดเซเลบริตี้มหาเศรษฐีทั่วโลก3. Ultra-Luxury Properties & Hospitalityภูเก็ตมี Luxury Residences กว่า 17 โครงการ ที่มีมูลค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป ได้ชื่อว่าเป็นเมือง อสังหาฯ ระดับหรู เป็นที่ต้องการของกลุ่มเศรษฐีทั่วโลก ติด Top 4 ของโลก รองจาก ดูไบ ฟลอริดา และ นิวยอร์ก ราคาที่ดินโตก้าวกระโดดในรอบ 20 ปี เพิ่มขึ้นถึง 700% โดยเฉพาะ หาดราไวย์ ที่ราคาที่ดินปรับตัวสูงสุด และ ‘ย่านบางเทา’ ที่ถูกขนานนามว่า ทองหล่อแห่งภูเก็ต4. Exclusive Activitiesภูเก็ต มีท่าเรือ Superyachts 5 แห่ง ได้แก่ ยอร์ทเฮเว่น มารีน่า, อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่า, รอยัล ภูเก็ต มารีน่า, โบ๊ทลากูน มารีน่า, ​ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง, มีสนามกอล์ฟมาตรฐานระดับโลก 16 แห่ง และยังมีร้านอาหารมิชลินระดับหรู 28 ร้าน5. A Global Hub for Health & Educationภูเก็ตมีโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลก 9 แห่ง ยกระดับภูเก็ตให้เป็น Medical hub และโรงเรียนนานาชาติ 13 แห่ง“เซ็นทรัล ภูเก็ต ฉลอง 6 ปี ลักชูรีเดสติเนชันระดับโลก และได้มีการทำแฟชั่นฟิล์มพิเศษที่ถ่ายทำในสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วภูเก็ต โปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัด ด้วยคอนเซปต์ “LIVE. LUXE. LOVE.”LIVE: เพราะภูเก็ตมีชายหาดที่สวยติดอันดับโลก มี Facilities ครบสำหรับ Expat มีอากาศดี ตลอดทั้งปี เปรียบเหมือนบ้านหลังที่ 2 ของ Long stay touristLUXE: มี Infrastructure รองรับลักชูรีไลฟ์สไตล์ อาทิ สนามบินนานาชาติ, ท่าเรือยอร์ช, โรงแรมหรู, Dining experience ระดับโลกLOVE: เป็นเมืองที่โรแมนติกของคู่รักทั่วโลก Dream destination ที่ต้องมาเยือนสักครั้งในชีวิต*** โปรโมชั่นพิเศษฉลอง Phuket 6th AnniversaryTop spender: สะสมขั้นต่ำ 8 ล้านบาทตลอดแคมเปญ ได้ทริป VIP ชมแสงเหนือที่ฟินแลนด์ (Business class, 5-stars hotel, รถรับ-ส่ง) สิทธิพิเศษ The 1 Exclusive ช้อปครบ 150,000 บาท รับ E-Voucher 6,000 บาท , ช้อปครบ 50,000 บาท รับ E-Voucher 2,000 บาท พิเศษ! รับเพิ่ม 20,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมครบ 300,000 บาท และ Cashback มี Thai & Inter’ credit card : 17% Amex มากกว่า Vat refund อีก ไม่ต้องบินไปซื้อต่างประเทศ และโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตอีกมากมาย! ตั้งแต่ 15 พ.ย.67 - 5 ม.ค. 68