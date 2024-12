มิสทิน ร่วมกับฟรายเดย์จัดใหญ่!!! “มหกรรมลดราคาสินค้า” ขนทัพสินค้าลดแรงที่สุดแห่งปี

1. สินค้าอุปโภค บริโภค สินค้าครัวเรือน Friday ราคาพิเศษ!!! ลดต่ำกว่าทุน2. สินค้า MISTINE และ FARIS ลดแรงต่ำกว่าทุนทุกชิ้น3. เมื่อซื้อครีมรองพื้น FARIS Zokyo รับฟรี ! แปรงรองพื้น4. มัดรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ ไดร์เป่าผม Dyson เครื่องดูดฝุ่น ฯลฯ ในราคาพิเศษ! สุดๆ5. ซื้อสินค้า MISTINE Top Country ชุดเซทพร้อมกระเป๋ามีให้เลือก 4 สี เฉพาะในงานนี้เท่านั้น6. พิเศษ!!! สุดๆ แป้งผสมรองพื้น “MISTINE THIS IS ME” จากราคา 169 บาทเหลือเพียง 60 บาท ราคานี้เฉพาะงานนี้เท่านั้น สินค้ามีจำนวนจำกัด7. สแกน QR CODE สมัครสมาชิก MISTINE BEAUTY SHOP, PLUMERIA HOUSE รับคูปองได้สิทธิพิเศษ 2 ต่อ• ต่อที่ 1 หมุนวงล้อเพื่อลุ้นรับสินค้าฟรี ( น้ำหอมขนาด2.4 มล. ครีมกันแดดซองขนาด 3 มล.Pretty Me Lip Mini ) และอื่นๆ• ต่อที่ 2 รับ Voucher เพื่อซื้อสินค้าใน Plumeria House มูลค่า 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 350 บาท (สุทธิ) ขึ้นไป หมดเขต 15/01/2025