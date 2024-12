NGG JEWELLERY ส่ง ส.ค.ส. แผ่นทองคำแท้ Limited Edition! “The Golden Path Collection” กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี

“NGG JEWELLERY” กระตุ้นยอดขายส่งท้ายปี เปิดตัวสินค้าใหม่ ด้วยชุดของขวัญอันทรงคุณค่าแทนใจ “แผ่นทองคำแท้ ส.ค.ส. The Golden Path Collection” ทองแท่งขนาด 1 กรัม มี 4 ดีไซน์คอลเลคชั่นพิเศษ บรรจุในกล่องสุดหรู Limited Edition มั่นใจได้ทองจริง ด้วย Security Card เฉพาะที่ NGG เท่านั้น เปิด Branding Strategy เพิ่มคุณค่าให้สินค้า ด้วยแรงบันดาลใจจากศิลปะวัฒนธรรมไทย เผยเป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญมงคล ในโอกาสพิเศษอย่างปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ เพื่อมอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพ สื่อถึงความสุข ความสำเร็จ และความมั่งคั่ง สนใจซื้อสินค้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทุกช่องทางออนไลน์และหน้าร้าน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศนางสาวปัญจรัตน์ ทรัพย์หิรัญกุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เปิดเผยถึงการดำเนินงานของบริษัทภายใต้แบรนด์สินค้า NGG JEWELLERY ซึ่งเป็นอาณาจักรใหญ่ 3 อุตสาหกรรม ทองคำ เครื่องประดับ และ นาฬิกาแบรนด์ชั้นนำของโลก ที่ได้รับความไว้วางใจและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน จัดกิจกรรมสุดปัง! ส่งท้ายปีกระตุ้นยอดขาย เปิดตัวคอเลคชั่นใหม่ ด้วยชุดส่งความสุข The Golden Path Collection แผ่นทองคำแท้ ส.ค.ส. ของขวัญวันปีใหม่ ของขวัญอันทรงคุณค่าแทนใจคอลเลคชั่นพิเศษ พร้อมกล่องสุดหรู Limited Edition กับทองแท่งขนาด 1 กรัม มี 4 ดีไซน์ให้สะสม มั่นใจได้ทองจริง ด้วย Security Card เฉพาะที่ NGG เท่านั้น ด้วยความโดดเด่นของสินค้าที่เน้นความเป็นมงคลและความหรูหรา คอลเลคชั่นที่ได้แรงบันดาลใจจากแผ่นดินทอง สู่แผ่นทองคำแท้ที่สะท้อนถึงความมั่งมี อุดมสมบูรณ์ และเปี่ยมไปด้วยความสุขและความสำเร็จในทุกย่างก้าว เหมาะแก่การสะสมและมอบเป็นของขวัญสำหรับทุกโอกาสที่ห้ามพลาด“ดังนั้น จึงเหมาะที่จะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ด้วยแผ่นทองดีไซน์เฉพาะโดยการใช้เทคนิค Security Card ที่เป็นลักษณะพิเศษของแผ่นทอง และเป็นแผ่นทอง ส.ค.ส. เจ้าแรกที่มีแค่ NGG Jewellery เท่านั้น ชูจุดเด่นสินค้า คือ ความเป็นมงคล "Enrich your Happiness & Success" เพื่อส่งมอบความสุขและความสำเร็จในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ ลวดลายกล่องและทองคำสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทย (The Sense of Suvarnabhumi) พร้อมดีไซน์หรูหรา สะท้อนเอกลักษณ์ไทย เหมาะสำหรับมอบเป็นของขวัญที่มีคุณค่า มาพร้อม Security Card เหมาะสำหรับเป็น ของขวัญมงคล ในโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่, วันเกิด, งานแต่งงาน หรือการมอบให้ผู้ใหญ่ที่เคารพ สื่อถึงความหมายแห่ง ความสุข ความสำเร็จ และความมั่งคั่งนั้นเอง”สำหรับชุดส่งความสุข แผ่นทองคำแท้ ส.ค.ส. The Golden Path Collection ของขวัญปีใหม่ มี 4 ดีไซน์ในคอเลคชั่นนี้ คือดีไซน์ที่ 1.) ในน้ำมีปลา ตัวแทนของความมั่งมี ดีไซน์ที่ 2.)ในนามีข้าว สื่อถึง ความอุดมสมบูรณ์ ดีไซน์ที่ 3.) แผ่นดินของเรา สื่อถึงความสุข ดีไซน์ที่ 4.) แสนเจริญรุ่งเรือง สื่อถึงความสำเร็จ โดยทั้ง4 ดีไซน์เป็นทองแท่งขนาด 1 กรัม เป็นทองคำแท้ 96.5% บรรจุในกล่อง สุดหรู ลวดลายที่สะท้อนความงดงามของวัฒนธรรมไทย มาพร้อมใบรับประกัน ออกวางจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ จำนวน 1,000 ชุดเท่านั้นเพียงชุดละ 2,760 (เฉพาะค่าการ์ด ยังไม่รวมค่าทอง) โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือนักธุรกิจหรือผู้ที่ต้องการมอบของขวัญระดับพรีเมียมให้ลูกค้า พาร์ทเนอร์ หรือบุคคลสำคัญ กลุ่มผู้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นมงคล เช่น ผู้ใหญ่ในครอบครัว, ผู้บริหารองค์กรกลุ่มลูกค้าที่มองหาของขวัญแทนใจในช่วงเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ เช่น ปีใหม่ และกลุ่มเป้าหมายรอง:นักสะสมทองคำหรือของที่ระลึกที่มีคุณค่า กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาของขวัญที่หรูหราและมีเอกลักษณ์“ รวมทั้ง โปรโมชั่นสุดส่งเสริมการขายกับแพ็กเกจพิเศษ เมื่อซื้อครบ 3 กล่อง จะได้รับส่วนลด หรือของแถมจาก NGG ทันที! สำหรับท่านที่สนใจ สามารถสั่งซื้อสินค้าได้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ Partners , B2B พร้อมเพิ่มช่องทางจำหน่ายผ่าน E-commerce Platform เช่น Shopee หรือ Lazada อีกด้วย พร้อมจัดส่งฟรี! ทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถสมัครสมาชิก NGG เพื่อสะสม Gold coin ใช้เป็นส่วนลดออนไลน์ได้ทันที พร้อมรับสิทธิพิเศษอีกมากมาย สมัครง่ายๆเพียงลงทะเบียนผ่าน LINE คลิก https://lin.ee/0uUp0XM” สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ NGG Jewellery ทุกสาขาทั่วประเทศ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02- 821-5983 เว็บไซต์ www.nggjewellery.com Facebook: NGG Jewellery และ LINE OA: @nggjewellery” ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ กล่าวในท้ายสุด