‘ดิษทัต’ชี้ปี68เป็นปีแห่งการลงทุนของOR พร้อมส่งไม้ต่อให้CEOคนใหม่สานต่อ

“ดิษทัต” CEO OR เปิดใจก่อนอำลาตำแหน่งในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ ระบุปี68เป็นปีแห่งการลงทุนของ OR หลังจากได้ถอนการลงทุนบางธุรกิจที่ขาดทุนไปแล้ว 5-6 บริษัท หนุนEBITDA Margin ธุรกิจLifestyle โตขึ้นจาก27%เป็น30%นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่าในปี2568จะเป็นปีแห่งการลงทุนของของOR จะเห็นการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่ในธุรกิจ Lifestyle ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างเจรจาดีลซื้อกิจการ (M&A) อยู่ 2-3 ราย คงต้องฝากให้ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่ CEO ORคนใหม่เป็นผู้สานต่อในเรื่องนี้ ซึ่งปีนี้ ตนได้ถอนการลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีกำไรออกไปแล้ว 5-6 ธุรกิจ ช่วยหนุนให้ EBITDA Margin ของธุรกิจLifestyle ในปีหน้าปรับเพิ่มขึ้นจาก 27% เป็น 30% และในอนาคตจะเพิ่มเป็น 50% เพื่อหนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่ม ORอย่างไรก็ดี ตนอยากเห็น OR เป็นFlagship ของกลุ่ม ปตท. โดยจะทำอย่างไรให้แต่ละธุรกิจโตได้อย่างยั่งยืน โดยวางกลยุทธ์เป็นช่วง 5 ปีข้างหน้า รวมถึงอยากเห็น OR เติบโตอย่างยั่งยืน“ที่ผ่านมา ธุรกิจLifestyle เป็น Portfolio ที่ถูกCut lossมากที่สุด ธุรกิจไหนที่ไม่ทำกำไรก็ต้องตัดออกหรือถอนตัวออกมา ซึ่งได้มีการยกเลิกการทำธุรกิจไปแล้ว 5-6 ตัว อาทิ ร้าน Texas Chicken ที่เลิกกิจการไปแล้ว , บริษัท อิ่มทรัพย์โกลบอล คูซีน จำกัด ผผู้ดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่นKouen ,ร้านคาเฟ่ อเมซอนที่จีนในนามOR China , บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (Flash Express) ก็ขายหุ้นออกไปมีกำไร ,Fixx และลงทุนแมน ส่วนธุรกิจ ORBIT Digital ขณะนี้อยู่ระหว่างทบทวน Business Modelอยู่ เพื่อสร้างมีมูลค่าแล้วนำเข้าตลาดหุ้น”นอกจากนี้ ในส่วนของเปิดร้าน found&found แบรนด์เฮลท์แอนด์บิวตี้รีเทลรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรักสุขภาพและความงาม เชื่อมั่นว่า จะเป็นธุรกิจที่สร้างการเติบโตให้กับ OR ในอนาคต โดยวางแผนขยายเป็น 10 สาขาในปี 2568 และในช่วงไตรมาส1 ปีหน้า คาดว่าจะเห็นภาพการเติบโตได้ ผ่านการลงทุนร่วมกับพันธมิตรรายใหม่ ที่จะเกิดผลลัพธ์การลงทุนได้ชัดเจนส่วนการลงทุนในธุรกิจ Global แม้ว่าจะสร้างกำไรได้ปีละประมาณ 600-700 ล้านบาท แต่เชื่อมั่นว่าในอนาคตจะสามารถสร้างการเติบโตได้สูงกว่า ดังนั้น ในปีหน้า คาดว่า จะเห็นการขยายการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้ง Marine Terminal และสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่ถนนหุนเซนบูเลอวาร์ด กัมพูชา ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของOR นอกจากนี้ยังขยายโอกาสทางธุรกิจสู่เวียดนาม ผ่านการสร้างฐานธุรกิจ LPG แห่งใหม่ด้านธุรกิจ Mobility ได้สร้างการเติบโตผ่านการเป็น Thailand Mobility Partner ที่ขยายเครือข่าย EV Station PluZ ให้ครอบคลุม 77 จังหวัด ซึ่งการลงททุนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา OR เข้าไปสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรอบรับการเติบโต แต่เชื่อว่า ภายในไม่เกิน 2 ปีจากนี้ จะเห็นผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มทุนได้ หรืออย่างเร็วในปีหน้าสำหรับงบลงทุนของ OR ในปี 2568 นั้น ยังต้องรอนำเสนอที่ประชุมบอร์ดOR ในวันที่ 11 ธ.ค.นี้ ซึ่งจะเห็นภาพแผนการลงทุนระยะ 5 ปีของ OR ที่ชัดเจนขึ้น“อยากให้พนักงานORรักองค์กรเยอะๆ คนOR ต้องเข้มแข็ง เพราะเราเป็นแหล่งผลประโยชน์ เราต้องเป็นคนดีของประเทศ เราต้องไม่โกง ไม่คอร์รัปชั่น และมีLeadership ซึ่ง 2ปีที่ผ่านมา ORมีการเปลี่ยนแปลงมาก ผมวางรากฐานพร้อมส่งไม่ต่อให้ซีอีโอคนใหม่ จะเอานโยบายทั้งหมดไปใช้หรือบางนโยบายก็ได้”นายดิษทัต จะเกษียณอายุครบ60ปีในวันที่11 ธันวาคมนี้ โดยเส้นทางการทำงานเริ่มต้นในสายงานเทรดดิ้ง ปตท. สู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำ OR โดยได้วางรากฐานสำคัญขององค์กรผ่านแนวคิด RISE OR ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ (R - Result-oriented) การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (I - Intelligence) การร่วมกันทำร่วมกันเติบโต (S - Synergy) และการสร้าง Mindset แห่งความเป็นเจ้าของธุรกิจ (E - Entrepreneurship) พร้อมผลักดันการเปลี่ยนแปลงในการทำงานขององค์กร โดยส่งเสริมให้บุคลากรก้าวออกจาก Comfort Zone ที่จำกัดอยู่ในพื้นที่ความถนัดเดิม สู่ Growth Zone โดยเฉพาะการผลักดันให้เกิด Digital Transformation ด้วยการเป็นบริษัทแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่บูรณาการการจัดการระหว่างธุรกิจน้ำมันและค้าปลีกด้วยระบบ SAP S/4HANA ใน 2 อุตสาหกรรม พร้อมพัฒนาระบบติดตามและควบคุมการดำเนินงานแบบศูนย์รวม (Dashboard Control Tower) ที่ช่วยให้มองเห็นภาพรวมการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทานและเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ รวมถึงต่อยอดสู่การพัฒนาสู่ธุรกิจใหม่ ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มจากข้อมูลทางธุรกิจ โดยร่วมมือกับพันธมิตร