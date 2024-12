สยามพารากอน ชวนฉลองคริสต์มาสกับศิลปินเคป๊อปชื่อดัง “โดคยองซู” พร้อมทัพศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย ปักหมุดความมันส์ส่งท้ายปี

กล่าวว่า “ สยามพารากอน พร้อมให้การต้อนรับชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือน ด้วยการมอบประสบการณ์การเฉลิมฉลองสุดพิเศษเพื่อตอกย้ำการเป็น Luxury Destination โดยได้รับเกียรติจากลักซ์ซูรี่แบรนด์ดังระดับโลก Cartier ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยเนรมิตรสยามพารากอนเป็นดินแดนแห่งจินตนาการด้วย Installation สุดงดงามในคอนเซ็ปต์ ‘Cartier Magical Night’ จำลองความมหัศจรรย์ของการรังสรรค์โลหะอันมีค่าให้กลายเป็นงานศิลปะชั้นเลิศ พิเศษไปกว่านั้น ระหว่างวันที่ 23-31 ธ.ค. 67 สยามพารากอนยังเตรียมมอบความสนุกสนานให้แก่ลูกค้าด้วยมหกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นท์คอนเสิร์ตต่อเนื่องถึง 9 วัน โดยไฮไลท์เปิดเทศกาลคริสต์มาส ศิลปินเคป๊อปชื่อดัง โดคยองซู จะมาร่วมฉลองคริสต์มาสสุดเอ็กซ์คลูซีฟเป็นครั้งแรก และสนุกสนานต่อเนื่องไปกับกองทัพศิลปินดังกว่าร้อยชีวิตที่หมุนเวียนมามอบความสุขส่งท้ายปี 2567 ”สยามพารากอน ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย มอบความสุขกับเทศกาลคริสต์มาสก่อนใคร พบกับโชว์สุดพิเศษของ “โดคยองซู” ในงาน SIAM PARAGON PRESENTS THE FIRST CHRISTMAS WITH DOH KYUNG SOO เอ็กซ์คลูฟซีฟเฉพาะสยามพารากอน ที่เดียวเท่านั้น! คอนเฟิร์มว่าได้ว่างานนี้ “โดคยองซู” เตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เพื่อมอบความสุข และสร้างความทรงจำแสนพิเศษร่วมกันกับทุกคนเพื่อเป็นของขวัญคริสต์มาสสุดฟินให้กับแฟนๆ ในวันที่ 23 ธ.ค.67 ณ พาร์ค พารากอนฟินต่อเนื่องกับคริสต์มาสอีฟ 24 ธ.ค.67 เตรียมพบกับหนุ่มฮอต นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ มามอบเสียงเพลงให้แฟนๆ ได้อิ่มเอมในช่วงเทศกาลแห่งอบอุ่น และปิดท้ายฉลองคริสต์มาส 25 ธ.ค.67 ไปกับ กลัฟ-คณาวุฒิ และ ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ที่เตรียมแพ็คคู่มาอวดความหล่อ เรียกความฟินให้พาร์ค พารากอน เปี่ยมไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขเป็นต้นไป จัดเต็มความมันส์ส่งท้ายปี 2567 ด้วยมหกรรมคอนเสิร์ตแบบนันสต๊อปต่อเนื่องถึง 9 วัน ยกทัพศิลปินดัง อาทิ ซี-พฤกษ์ พานิช, นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์, คริส-พีรวัส แสงโพธิรัตน์, สิงโต-ปราชญา เรืองโรจน์, THREE MAN DOWN, POTATO, TILLY BIRDS, ป๊อบ-ปองกูล , โอ๊ต-ปราโมทย์ ปาทาน, ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว, ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล, URBOYTJ, วี-วิโอเลต วอเทียร์, getsunova, NONT TANONT, ETC, PALMY, PARADOX, PAPER PLANES, ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ตั้งศักดิ์ยืน, เจมิไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล และ BODYSLAM เป็นต้นเสริมทัพความรื่นเริงด้วยขบวนพาเหรดจากเหล่า ซานต้า และแซนตี้ ที่จะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลคริสต์มาส พร้อมมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคน ระหว่างวันที่ 21-31 ธ.ค.67 วันละ 3 รอบ เวลา 14.00 น. / 16.00 น. / 18.00 น. ทั่วบริเวณ ชั้น M และ พาร์ค พารากอน โดยจัดงานภายใต้มาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มแข็ง และพิเศษสุดในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ขยายเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 09.30-24.00 น.ครั้งใหญ่สูงสุดกว่า 90% ส่งท้ายปลายปี ระหว่างวันที่ 11 ธ.ค. 67 – 12 ม.ค. 68 สำหรับลูกค้าทั่วไปช้อปครบ 18,000 ขึ้นไป โดยพิเศษสุดสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยเมื่อช้อปเพียง 15,000 ขึ้นไป รับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 400 บาท (จำกัดรวม 60 รางวัล/วัน) ) พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนอกจากนี้ สยามพารากอน ยังมอบความคุ้มค่าต่อเนื่องในช่วงสำหรับสินค้ากลุ่มลักซ์ซูรี่แบรนด์พบกับข้อเสนอสุดพิเศษระหว่างวันที่ 11 ธ.ค.67 – 31 ม.ค.68ช้อป 150,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับ Siam Gift Card มูลค่า 5,000 บาท และสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆ รับ Siam Gift Card มูลค่า 4,500 บาท หรือ ช้อป 80,000 บาทขึ้นไป สำหรับบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย รับ Siam Gift Card มูลค่า 2,000 บาท และสำหรับบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่นๆรับ Siam Gift Card มูลค่า 1,500 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด และใช้กับร้านแฟชั่นลักซ์ซูรี่ ที่สยามพารากอนเท่านั้น จำกัดรับสูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน ตลอดรายการ)