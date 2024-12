ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 จุดประกายความสุขต้อนรับปี 2025 สร้างปรากฏการณ์สีสันแห่งไลฟ์สไตล์ ‘SPARK YOUR WORLD’ พร้อมขึ้นแท่นแลนมาร์คใหม่ ศูนย์การค้าริมน้ำแห่งเดียวบนถนนพระราม3

ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ทำถึง ! ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข 2025 จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ เอาใจทุกครอบครัวและนักช้อปสายอาร์ต พร้อมเนรมิตเสน่ห์สีสันแห่งจินตนาการทุกตารางนิ้วภายในศูนย์การค้าฯ ให้เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและความสว่างไสวของ Lighting Show สุดตระการตา ภายใต้แนวคิด ‘SPARK YOUR WORLD’ นำเสนอเรื่องราวอันน่าประทับใจ สะท้อนความงดงามของแสงไฟริมแม่น้ำ มุ่งสร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมโยงวิถีชีวิต ตอบรับคนเมืองรุ่นใหม่ พร้อมผลักดันศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ขึ้นแท่นเป็นเดสติเนชั่นแห่งไลฟ์สไตล์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา แห่งเดียวบนถนนพระราม 3 เริ่ม 14 ธ.ค. 67 เป็นต้นไปโดย Spark Your World เทอร์มินอล21 พระราม3 จะมาสร้างประสบการณ์ในวงการศูนย์การค้า ให้มากกว่าแหล่งช้อปปิ้ง ด้วยการเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนทุกไลฟ์สไตล์ ในการเริ่มต้นวิถีชีวิตอันสดใสสว่างไสวไปกับแนวคิด “Spark Your World” ในพื้นที่ทุกตารางนิ้ว จะเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ของแสงสี ความตระการตา พร้อมถ่ายทอดความสนุกและแรงบันดาลใจไปสู่ผู้คน ซึ่งความงดงามของแสงไฟได้แรงบันดาลใจมาจาก Kaleidoscope Light ประดับประดาทั้งในส่วนของศูนย์การค้าและริมแม่น้ำเจ้าพระยา ออกแบบโดยใช้การสะท้อนและเคลื่อนไหวของแสงสี ทำให้เกิดภาพในมุมมองใหม่ กระตุ้นความรู้สึก ส่งต่อพลังงานอันเต็มเปี่ยม สร้างเป็นความสุข สนุกสนาน ให้ทุกวันทำงานและวันพักผ่อนน่าจดจำยิ่งขึ้น พร้อมออกเดินทางสู่โลกแห่งแสงสีไปกับจุดเช็คอินทั้ง 5 โซน เริ่มเวลา 19.00 – 22.00 น. ได้แก่โซนที่ 1 แสงแห่งการเริ่มต้น ‘The First Light’ ค้นพบนิยามความสุขของการเริ่มต้น ด้วยแสงสีอันสดใส บริเวณหน้าอาคารศูนย์การค้า ภายใต้บรรยากาศที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวา และจะปรับเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลสำคัญในแต่และช่วงเวลาแบบไม่มีเบื่อโซนที่ 2 เสน่ห์แสงสีริมน้ำ ‘Enchanting Lights of Riverside’ โซนไฮไลท์เล่นแสงส่องสว่างบริเวณหลังศูนย์การค้า ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เปล่งประกายวิววับ ด้วยแสงไฟหลากสีที่เคลื่อนไหวจากทุกทิศทาง เปลี่ยนลวดลาย ไปตามเทศกาลต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คน เป็นดั่งพื้นที่ความฝันที่เปิด โอกาสให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเล่นชมแสงไฟระยิบระยับ ถ่ายรูปกับสีสันจากแสงไฟ หรือนั่งชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยา มอบความรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความสุขในทุกวินาทีโซนที่ 3 ประตูสู่แสงแห่งแรงบันดาลใจ ‘Inspiration lights Archway’ นำทุกท่านสู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยแสงไฟที่ถูกออกแบบมาอย่างสนุกสนานและน่าตื่นตาตื่นใจ ใครชื่นชอบการถ่ายรูปไม่ควรพลาด ก้าวเดินผ่านประตู พร้อมพบกับอีกหนึ่งบรรยากาศอันน่าจดจำโซนที่ 4 สวนแห่งแสงทอประกาย ‘Sparkling Light Garden’ ดื่มด่ำบรรยากาศบริเวณสวนริมแม่น้ำที่งดงามและเต็มไปด้วยชีวิตชีวา ทั้งไฟผีเสื้อและไฟดอกไม้ที่ระยิบระยับทั่วทั้งสวน พร้อมร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของแสงและธรรมชาติที่มาบรรจบกันได้อย่างลงตัวปิดท้าย โซนที่ 5 กับพื้นที่ จุดประกายชีวิต ‘Spark Your Life’ โซนพักกาย ปล่อยใจ ในบรรยากาศผ่อนคลายริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งหาได้ยากในกรุงเทพฯ โดย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 เรามุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ทั่วทั้งศูนย์การค้า ไม่ว่าจะเป็น ความโดดเด่นของรูปแบบอาคาร สถาปัตยกรรมแบบนีโอ-คลาสสสิก และจุดไฮไลท์สำคัญที่สุด คือโลเคชั่นริมแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นดั่งหมุดหมายที่สมบูรณ์แบบสำหรับการพักผ่อนในวันทำงาน หรือวันหยุดสบายๆ ของคนทุกเจนเนเรชั่นมาร่วมจอยกัน พร้อมสัมผัสความน่าอัศจรรย์ของวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่งดงามแตกต่างกันในทุกช่วงเวลา กับประกายแสงไฟแห่งความสุขนับล้านดวงร่วมออกเดินทางค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ ที่จะมาช่วยเติมเต็มความสุขในทุกวันที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามรายละเอียดและข่าวสารความเคลื่อนไหวของศูนย์การค้าฯ ได้ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาพระราม3 www.facebook.com/Terminal21RM3ShoppingMall