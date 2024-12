เปิดตัว “โลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ” ภายใต้คอนเซ็ปต์ SMART Urban Supermarket สะดวก ทันสมัย ใกล้ชุมชน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โลตัส ผู้นำธุรกิจค้าปลีกภายใต้ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสาขาใหม่ โลตัส โก เฟรช (Lotus’s go fresh) ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่สมาร์ท ภายใต้คอนเซ็ปต์ SMART Urban Supermarket สะดวก ทันสมัย ใกล้ชุมชน บนทำเลศักยภาพในย่านที่พักอาศัย เพิ่มความสะดวกให้ผู้บริโภคในพื้นที่ได้เข้าถึงสินค้าคุณภาพสูงง่ายยิ่งขึ้น โดยยกทัพสินค้าอาหารสดสุดพรีเมียม และวัตถุดิบนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลก มาเสิร์ฟให้ผู้บริโภคในราคาที่คุ้มค่า และยังบริการเสริมต่าง ๆ อาทิ บริการตัดแต่ง หั่นและแล่เนื้อสัตว์ บริการ Slushy Bar และตัดแต่งผลไม้สด ส่งตรงจากสวน โดยพนักงานที่มีความรู้เฉพาะทาง สามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับวัตถุดิบต่าง ๆ พร้อมเป็นพื้นที่ความสุขแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้อย่างลงตัว เพื่อสร้างความรู้สึกดีดี ทุกวันที่โลตัสโลตัสมุ่งพัฒนาบริการและออกแบบสาขารูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับประสบการณ์การชอปปิง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความชอบที่หลากหลายของลูกค้าทุกเพศทุกวัย พร้อมตอบรับความต้องการของคนในชุมชนและละแวกใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพสูงในราคาที่คุ้มค่า สนับสนุนไลฟ์สไตล์ของคนในย่านนี้ได้อย่างลงตัว ซึ่งสอดคล้องพันธสัญญาของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการเป็น จุดหมายปลายทางด้านอาหารและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค (The Ultimate Food & Lifestyle Destination for All) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารสดคุณภาพดีหลากหลายประเภท ทั้งในซูเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์การค้า และช่องทางออนไลน์ โดยการเปิดตัวสาขาใหม่ โลตัส โก เฟรช (Lotus’s go fresh) ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ ตอกย้ำคอนเซ็ปต์ SMART Urban Supermarket ที่สะดวก ทันสมัย ใกล้ชุมชน โดยลูกค้าที่แวะเข้ามาที่โลตัส โก เฟรช สาขานี้สามารถจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากหลายแบรนด์ดังทั้งไทยและต่างชาติ ตอบรับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคน5 จุดเด่นของโลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ1. ศูนย์รวมอาหารสดพรีเมียม - คัดสรรอาหารสดจากทั่วทุกมุมโลก ทั้งเนื้อสัตว์ ผักผลไม้ และอาหารทะเล ครบครันทุกวัตถุดิบที่ตอบโจทย์การทำอาหารทุกรูปแบบ พร้อมบริการเสริมต่าง ๆ อาทิ บริการตัดแต่ง หั่นและแล่เนื้อสัตว์ บริการ Slushy Bar และตัดแต่งผลไม้สด ตามความต้องการของลูกค้า2. สินค้าแบรนด์ใหม่และสินค้านำเข้า - พบกับสินค้าแบรนด์ใหม่และสินค้านำเข้าที่หลากหลาย พร้อมให้บริการในสาขานี้เพื่อความสะดวกของลูกค้าในย่านประเวศ3. สินค้าครบครันสำหรับทุกเจเนอเรชัน - ตั้งแต่เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ ถึงผู้สูงอายุ ที่ตอบสนองทุกความต้องการของครอบครัว4. สินค้าเพื่อบ้านและการทำอาหารแบบ Smart Living - รวมสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้าน และอุปกรณ์เครื่องครัวที่ช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น พร้อมบริการชำระเงินแบบไร้เงินสดผ่านทรูมันนี่วอลเล็ท แอปพลิเคชัน ช่วยให้ลูกค้าสามารถชำระสินค้าได้สะดวกและรวดเร็ว5. การเชื่อมต่อชุมชนอย่างลงตัว - ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพย่านประเวศ ที่ Jas Green Village บนถนนสุขาภิบาล 2 ซึ่งเชื่อมต่อกับถนนสำคัญหลายสาย ได้แก่ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถนนอ่อนนุช และถนนลาดกระบัง จึงสะดวกสบายในการเดินทาง รองรับความต้องการของลูกค้าในชุมชนใกล้เคียง และยังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ตอบรับทุกความต้องการของชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วโลตัส โก เฟรช ซูเปอร์มาร์เก็ต ประเวศ ศูนย์รวมความสะดวกและความทันสมัย ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในย่านประเวศและพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างครบครัน ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้และคุ้มค่า ตอกย้ำความมุ่งมั่นของโลตัสในการเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งที่ตอบทุกความต้องการได้อย่างตรงใจ พร้อมเป็นแหล่งช้อปปิ้งสุดสมาร์ทแห่งใหม่ของทุกคนในย่านนี้