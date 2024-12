TinderⓇ ส่ง Portal จำลองฟีเจอร์ Passport™เปิดวาร์ปข้ามชาติ ชวนเปิดโลกสร้างความสัมพันธ์สุดล้ำผ่านไลฟ์สตรีมที่จำลองฟีเจอร์บนแอพสู่ประสบการณ์จริงให้คนเชื่อมต่อกันระหว่างกรุงเทพฯ – โฮจิมินห์Tinder แอพหาคู่ที่ปฏิวัติการพบปะผู้คนใหม่ๆ ชวนทุกคนมาสัมผัสประสบการณ์ Passport™ Mode ในรูปแบบของการพบกันจริง ๆ และเชื่อมต่อผู้คนจากสองเมืองใหญ่ของเอเชีย โดยเริ่มสตรีมสดครั้งแรกระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามแคมเปญ เปิดวาร์ปข้ามชาติ ‘Tinder Passport: Teleport to Another City’ จะเป็นการใช้ Portal ที่เป็นการไลฟ์สตรีมแบบเรียลไทม์ให้คนสัมผัสการใช้ฟีเจอร์ Passport™ ระหว่าง 6 - 8 ธันวาคม 2567 นี้ บริเวณใจกลางสยามสแควร์ กรุงเทพฯ และใจกลางแลนด์มาร์ค 81 ที่เมืองโฮจิมินห์ ถือเป็นการนำเสนอการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ในรูปแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์แดเนียล คิม รองประธานฝ่ายการตลาด ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Tinder กล่าวว่า “Tinder คือการจุดประกายความสัมพันธ์ใหม่ ๆ และสร้างประสบการณ์ที่มีความหมาย สำหรับการเปิดตัวประสบการณ์ใหม่ล่าสุดของเราในครั้งนี้จะทำให้ภารกิจของ Tinder ก้าวล้ำนำหน้าไปอีกระดับ การเชื่อมต่อสองเมืองใหญ่ที่มีชีวิตชีวาแห่งเอเชียเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้ผู้คนได้มีโอกาสพิเศษในการทลายกำแพงแห่งพรมแดน เพื่อทำความรู้จักกัน และสำรวจโอกาสในการเชื่อมต่อกันในชีวิตจริงแบบข้ามพรมแดน ในแบบเดียวกันกับฟีเจอร์ Passport™ บนแอพ Tinder ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาเพื่อนใหม่ เพื่อนร่วมเดินทางหรือความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพื่อน Tinder และแคมเปญนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สนุกและมีนวัตกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อนำพาผู้คนให้มาพบเจอกัน”คนโสดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ตีความขอบเขตของความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย 67% ระบุว่ายินดีที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในต่างประเทศ1 การค้นหาความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ที่เปิดรับผู้คนจากทุกที่ไม่ว่าจะมาจากหลากหลายอาชีพ หรือหลากหลายวัฒนธรรม ยิ่งเป็นการเน้นย้ำว่าคน Gen Z มีแนวคิดที่เปิดใจและเปิดกว้างกับคนทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักหรือมิตรภาพใหม่ ๆ ที่ทุกอย่างในโลกตอนนี้มีการเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นนอกจากการมองหาความสัมพันธ์ในระยะยาวแล้ว พบว่า 87% ของคนโสดนิวเจนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้ความสนใจกับการหาเพื่อนใหม่ก่อนออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในต่างแดน1 ซึ่ง Tinder ได้จัดทำ คู่มือการใช้ Tinder Passport™ สำหรับการเที่ยวคนเดียว ก่อนหน้านี้ โดยมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ให้กับคนโสด ไม่เพียงเรื่องการท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาดและปลอดภัย แต่ยังแนะนำทิปส์การสร้างความสัมพันธ์ใหม่ ๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการออกไปผจญภัยในโลกกว้างด้วยฟีเจอร์ Passport™ ของ Tinder ช่วยให้พบปะผู้คนใหม่ ๆ ในเมืองอื่นทั่วโลกเป็นเรื่องที่ง่ายดายและสนุก หากต้องการเปิดใช้งาน Passport™ Mode ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่การตั้งค่า เลือกจุดหมายปลายทางไปยังเมืองที่ต้องการ หรือจะปักหมุดบนแผนที่เพื่อเปลี่ยนตำแหน่งโลเคชั่นก็ได้ จากนั้นจะสามารถปัดดูโปรไฟล์ของผู้ใช้อื่นที่อยู่ในเมืองนั้นๆ ด้วยการกดไลค์จับคู่ Match หรือเริ่มต้นแชทกับผู้คนใหม่ ๆPortal ทำงานอย่างไรPortal จะทำให้คนจากทั้งสองเมืองสามารถพูดคุยโต้ตอบแบบตัวต่อตัวซึ่งเป็นการเลียนแบบประสบการณ์ในการใช้งาน Passport™ Mode บนแอพ Tinder แต่ในครั้งนี้จะเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นแบบสัมผัสได้จริงเริ่มต้นบทสนทนา• เมื่อไม่มีการใช้งาน หน้าจอของ Portal จะแสดงฟีดวิดีโอสดจากเมืองที่อยู่อีกฝั่ง• เมื่อผู้คนจากทั้งสองเมืองพร้อมจะใช้งาน ปุ่ม ‘เริ่มต้นการเชื่อมต่อ’ จะปรากฏขึ้นเพื่อช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเตรียมตัวไปยังขั้นตอนต่อไป ด้วยการกดปุ่ม ‘เชื่อมต่อทันที’เริ่มต้นพูดคุยกับผู้คนจากอีกเมือง• ผู้ใช้งานสามารถพูดคุยผ่านวิดีโอคอลได้นานถึง 5 นาที โดยจะมีข้อความแจ้งเตือนแบบสุ่มปรากฎขึ้นบนหน้าจอเพื่อแนะนำการสนทนา• หลังจากผ่านไป 30 วินาที สัญลักษณ์คู่นี้ “ 💚/ ❌” จะปรากฏขึ้นมา เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเริ่มต้นการจับคู่ Match หรือเลิกยกเลิกการสนทนา• หากผู้ใช้งานเลือกสัญลักษณ์ ❌ หรือเลือกการปิดประตู บทสนทนาจะสิ้นสุดลง จากนั้นหน้าจอจะทำการรีเซ็ต• แต่ถ้าผู้ใช้งานตัดสินใจกดที่สัญลักษณ์ 💚 ระบบจะทำการส่งคำร้องขอในการจับคู่ Match ไปยังอีกฝ่ายเพื่อให้สามารถ Match กันได้ค้นหาการเชื่อมต่อครั้งใหม่• เมื่อจบการสัมผัสกับประสบการณ์ครั้งใหม่แล้ว ผู้ใช้งานจะสามารถแสกนรหัส QR ของแอพ Tinder ได้ฟรีเป็นเวลา 7 วัน ซึ่งจะสามารถค้นหาและสร้างการเชื่อมต่อใหม่ๆ จากทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องแคมเปญ เปิดวาร์ปข้ามชาติ ‘Tinder Passport: Teleport to Another City’ ได้เปิดตัวแล้วในกรุงเทพฯ และโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม และมีแผนที่จะขยายแคมเปญไปยังเมืองใหญ่ๆ ทั่วเอเชียในปีหน้าTinder เปิดตัวในปี 2012 และเปลี่ยนรูปแบบในการพบปะของผู้คนไปอย่างสิ้นเชิง โดยเริ่มต้นจาก Match ครั้งเดียวไปสู่หนึ่งพันล้าน Match ในเวลาเพียง 2 ปี การเติบโตอย่างรวดเร็วนี้แสดงให้เห็นว่า Tinder ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนในเรื่องของการเชื่อมต่อที่แท้จริง ปัจจุบัน Tinder มีการดาวน์โหลดมากกว่า 630 ล้านครั้ง นำไปสู่การ Match มากกว่าหนึ่งแสนล้านครั้ง และให้บริการผู้ใช้ราว 50 ล้านคนต่อเดือนมากกว่า 45 ภาษาในกว่า 190 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นสถิติที่ไม่มีแอปอื่นใดในหมวดเดียวกันเทียบได้ ในปี 2024 Tinder คว้า Effie Awards มากถึง 4 รางวัลสำหรับแบรนด์แคมเปญระดับโลกอย่าง “It Starts with a Swipe”