“กลุ่มธุรกิจ TCP” ผนึก “EGG Digital” ยกระดับระบบสมาชิก RedClub สู่มิติใหม่

ผู้จัดการรายวัน 360 - “กลุ่มธุรกิจ TCP” ผนึก “เอ้ก ดิจิทัล” พลิกโฉมระบบสมาชิก RedClub สู่มิติใหม่ ด้วยการออกแบบระบบ Loyalty Program ที่รวมทุกผลิตภัณฑ์ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ไว้ที่เดียว นำ AI/ML เข้ามาเสริมศักยภาพของระบบ อัปเกรดฟีเจอร์ ดาต้าแดชบอร์ด และโปรแกรมคำนวณ-สะสม-แลกคะแนน เพื่อยกระดับการสร้างประสบการณ์และมอบสิทธิพิเศษให้ลูกค้าสมาชิกแบบรายบุคคล พร้อมเชื่อมต่อทุกผลิตภัณฑ์ในเครือ นำเสนอกิจกรรมได้อย่างหลากหลายและตรงใจสมาชิกมากยิ่งขึ้น ครบจบในระบบเดียว พร้อมโชว์ระบบใหม่ช่วยเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ได้ถึง 67% และเพิ่มยอดขายให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธุรกิจ TCPนายวรวุฒิ พงศ์ชินภัค ประธานผู้บริหารสายงานขายและการตลาด ประเทศไทย กลุ่มธุรกิจ TCP กล่าวว่า “ด้วยบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ในเครือกว่า 15 แบรนด์ แต่ละแบรนด์จัดกิจกรรมและโปรโมชันของตัวเองผ่านช่องทางต่าง ๆ ซึ่งไม่สร้างความสะดวกให้ลูกค้า บริษัทจึงพัฒนาระบบสมาชิก RedClub ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นและแก้ไข Pain Point ดังกล่าวโดยความตั้งใจของระบบสมาชิก RedClub ต้องการให้เป็นมากกว่าโปรแกรมสะสมคะแนน แต่มอบประสบการณ์ระบบสมาชิกที่เชื่อมโยงทุกแบรนด์ในเครืออย่างไร้รอยต่อ รวมคะแนนสะสมในที่เดียว ช่วยให้แลกของรางวัลง่ายยิ่งขึ้น มอบสิทธิพิเศษที่หลากหลายและตรงใจลูกค้าแต่ละคนมากกว่าที่เคย ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภคทุกกลุ่ม ที่สำคัญสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายอย่างแท้จริง”โดยเอ้ก ดิจิทัล ได้นำจุดแข็งด้าน Advance CRM และเทคโนโลยี AI/ML มาใช้ในการปรับระบบสมาชิกของแต่ละแบรนด์ภายใต้กลุ่มธุรกิจ TCP ให้กลายเป็นระบบสมาชิกแบบศูนย์กลาง (Ecosystem) เชื่อมโยงทุกแบรนด์ไว้ในระบบเดียว ไม่ว่าจะเป็น กระทิงแดง, เรดบูล, เรดดี้, โสมพลัส, โสมฮีโร่, สปอนเซอร์, แมนซั่ม, ไฮ่ x DHC, เพียวริคุ และริคุ นอกจากนี้ยังออกแบบระบบ Advanced CRM ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสมาชิก (Customer Data-Driven Organization) พร้อมเพิ่มฟังก์ชันให้ครบครันยิ่งขึ้น เช่น การสร้างแคมเปญ เกม ภารกิจ รวมถึงโปรแกรมสะสม-แลกคะแนนที่หลากหลายระบบสมาชิก RedClub ใหม่นี้ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนเมษายน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก ช่วยรักษาฐานสมาชิกเดิมและเพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ได้มากขึ้น 67% ภายในระยะเวลา 2 เดือน ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มเป็นมากกว่า 5 แสนคน (ข้อมูลอัปเดต ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567) นอกจากนี้ จำนวนคะแนนสะสมเฉลี่ยต่อสมาชิกยังเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า และเพิ่มยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญรัฐธีร์ เจริญรัตน์วรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ MarTech Solution บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด กล่าวว่า “การยกระดับระบบสมาชิก RedClub ให้กับกลุ่ม TCP ถือเป็นโปรเจกต์ที่ท้าทาย บริษัทฯ และทีมงานรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในโปรเจกต์นี้ ซึ่งเราทำงานร่วมกับกลุ่มธุรกิจ TCP อย่างใกล้ชิดในทุกกระบวนการ โดยมีทีมงานที่เชี่ยวชาญตั้งแต่ Head of Product, Business Analytics, Data Science, Business Development, Project Manager, Developerโดยเริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลจากระบบสมาชิกเดิมมาสร้างเป็น Single Point of Truth ที่ช่วยให้แบรนด์เห็นข้อมูลลูกค้าและรู้จักลูกค้าแบบ 360 องศา วิเคราะห์หาข้อมูลเชิงลึกของกลุ่มสมาชิกและกลุ่มเป้าหมายที่จะดึงดูดเข้ามาใช้งาน สร้างระบบสะสมคะแนน (Point Currency Framework) ที่ใช้ร่วมกันได้ทุกแบรนด์ภายใต้ระบบเดียวกันบริษัทฯ วางกลยุทธ์และออกแบบระบบ Advanced CRM ที่สอดคล้องกับโครงสร้างและความต้องการเฉพาะของกลุ่มธุรกิจ TCP ตอบโจทย์การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาว (Lifetime Loyalty) มีการพัฒนาการออกแบบประสบการณ์การใช้งาน (Customer Journey) ให้เหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเน้นใช้งานง่าย เครื่องมือครบครัน สามารถสะสม แลก โอนคะแนน รวมถึงแลกสิทธิพิเศษได้อย่างสะดวก ไม่ยุ่งยาก ทั้งยังพัฒนา Data Visualization Dashboard ที่ช่วยให้กลุ่มธุรกิจ TCP วัดผลประสิทธิภาพของแคมเปญได้แบบเรียลไทม์ เชื่อมต่อกับระบบเดิมของลูกค้าแบบไร้รอยต่อ (Seamless Integration)”เอ้ก ดิจิทัลยังให้ความสำคัญกับการออกแบบฟีเจอร์เพื่อสร้างแคมเปญแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มเป้าหมาย (Customized) ซึ่งช่วยให้กล่มธุรกิจ TCP สร้างสรรค์กิจกรรมและเกมได้ตามที่ต้องการ รวมถึงปรับแต่งสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับสมาชิก กระตุ้นการมีส่วนร่วม และดึงดูดลูกค้าใหม่ให้มาเป็นสมาชิกนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ออกแบบระบบ Advanced CRM ให้สามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Marketplace เช่น Lazada, Shopee, TikTok Shop เป็นต้น เพื่อให้การใช้คะแนนและการแลกรับของรางวัลเป็นไปอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่เพียงเท่านี้ เรายังพัฒนาระบบตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลกำหนด เพื่อให้ TCP และผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าข้อมูลสมาชิกจะได้รับการปกป้องอย่างปลอดภัยRedClub เป็นระบบสมาชิกของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่รวมสิทธิประโยชน์มากมายจากทุกผลิตภัณฑ์ในเครือ ครบทุกกิจกรรมในที่เดียว มาพร้อมกับ 3 จุดเด่นที่น่าสนใจ1. สิทธิพิเศษที่เหนือกว่า ครบและโดนใจยิ่งขึ้น อาทิ• Lucky Draw กิจกรรมลุ้นโชคตลอดทั้งปี มอบของรางวัลสุดพิเศษให้กับสมาชิก• Personalized Campaign แคมเปญการตลาดจากร้านค้าชั้นนำที่ออกแบบมาเฉพาะสมาชิกแต่ละบุคคล• แลกส่วนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดได้ทันที ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย2. ประสบการณ์ใหม่เชิงไลฟ์สไตล์ อาทิ ฟีเจอร์ดูดวง เพิ่มสีสันและความสนุกผ่านบริการดูดวงที่พร้อมใช้งานในระบบบทความพิเศษ ค้นพบบทความและคำแนะนำดี ๆ เสริมสร้างแรงบันดาลใจ3. บริการที่รวดเร็วและเข้าถึงง่าย สมาชิก RedClub สามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแบรนด์ หรือกิจกรรมได้สะดวกผ่าน LINE พร้อมรับคำแนะนำและข้อมูลได้ทันที