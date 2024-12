MULTY ขยายฐานเจน Y-Z ปักหมุดผู้นำตลาด K-Beauty

มัลตี้ (MULTY) ร้านค้าปลีกเครื่องสำอางที่มีทั้งหมด 10 สาขา และสินค้ากว่า 400 แบรนด์ นับเป็นร้านที่เป็นตัวเลือกแรกในใจเมื่อพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางเกาหลี หรือผลิตภัณฑ์ความงามที่เป็นกระแส และหายาก ดังนั้น มัลตี้ บิวตี้ มุ่งมั่นที่จะเป็น “จุดเริ่มต้นความสวย” ให้กับทุก Gen ผ่านสโลแกน BEAUTY FOR EVERY “YOU” โดยที่ร้านจะมีผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และสกินแคร์ ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า และเข้าถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จาก K-Beauty, J-Beauty, แบรนด์ไทยที่กำลังเป็นกระแส หรือแม้แต่แบรนด์จากจีนที่มีคุณภาพ ซึ่งมัลตี้ บิวตี้ ได้คัดสรรมาเพื่อตอบสนองความหลากหลายของลูกค้า มีสินค้าครบ สดใหม่ และแตกต่างจากที่อื่นแน่นอน เพราะทุกความสวยเริ่มต้นที่ร้านมัลตี้ บิวตี้นางสาวไพลิน อึ๊งพลาชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลตี้ บิวตี้ จำกัด กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมาการแข่งขันในตลาดเรื่องสำอางคึกคักอย่างมาก ในช่วงเวลาที่ทุก Gen กำลังค้นหาตัวเอง มัลตี้ต้องการเป็นพื้นที่ให้กับทุกคนได้ค้นพบตัวเองในแบบฉบับที่ดีขึ้นในทุกๆวัน ผ่านผลิตภัณฑ์บิ้วตี้ที่คัดสรรมาอย่างดี มีคุณภาพ ตอบโจทย์ในทุกความต้องการที่แตกต่าง และนำทุกเทรนด์ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ MULTY เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีทีดีสุดให้กับคนที่รักตนเอง และส่งเสริมให้ทุกคนได้ค้นพบตัวเองในแบบที่ดีขึ้นในทุกวัน กลุ่มลูกค้าหลักของ MULTY คือกลุ่ม Gen Z อายุ 18-24 แต่หลังจากเราขยายสาขามากขึ้น และขยายฐานโซเชียลมีเดีย ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของเราครอบคลุมทั้งสามกลุ่มใหญ่ Gen Z และ Gen X โดยส่วนมากเป็นลูกค้าที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเทรนด์ หรือ K-BeautyMULTY จึงต้องเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายให้เพียงพอ เราจึงมีแผนที่จะขยายสาขาให้มากที่สุด โดยเฉพาะในต่างจังหวัดที่คิดว่ายังมีโอกาสอีก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น ได้ทดลองสี ทดลองคุณภาพสินค้าก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ รวมถึงการพัฒนาอี-คอมเมิร์ซ (E-commerce) ให้มีความสามารถในการแข่งขันกับร้านอื่น ๆ ซึ่งในปัจจุบันความต้องการซื้อสินค้าออนไลน์มีมากกว่าเข้ามาเลือกซื้อที่สาขา ดังนั้นการทำอี-คอมเมิร์ซ โดยเฉพาะแอปพลิเคชัน MULTY ก็จะเพิ่มความสะดวก และสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำนางสาวไพลิน กล่าวต่อว่า ส่วนกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2568 เราอยากเน้นเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่าย สะดวกมากขึ้น และกลยุทธ์การสร้างประสบการณ์ช็อป Offline to Online หรือ Online to Offline ซึ่งคิดว่าเรายังมีโอกาสอีกมาก ทั้งจากสมาชิกปัจจุบันที่เรามีมากกว่าสามแสนรายชื่อ การทำ CRM เพื่อให้เกิดประสบการณ์ O2O คือการนำกลยุทธ์แบบออนไลน์และออฟไลน์มารวมเข้าด้วยกัน ก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าทดลอง โดยเฉาะกลุ่มลูกค้า MULTY ที่ชอบทดลองสินค้าความงามที่นำเทรนด์อยู่แล้ว และมีพฤติกรรมช้อปปิ้งทั้ง Online และ Offline แต่เรายังคงเน้นการสื่อสารกับลูกค้าทางโซเชียลมีเดียผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ โดยเฉพาะ Real Content และ Real Review ที่เป็นจุดเด่นของทางร้าน รวมถึงการทำโปรโมชันในเทศกาลต่าง ๆ โดยเฉพาะการเติบโตของแบรนด์ไทยในตลาดเครื่องสำอางและสกินแคร์ที่กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ารู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้เข้ามาช้อปที่ร้านมัลตี้อย่างไรก็ตาม ร้านมัลตี้ บิวตี้ ยังคงต่อยอดความเป็นผู้นำเทรนด์ในธุรกิจร้านค้าปลีกในตลาดความงาม พร้อมทั้งตั้งเป้าครองใจกลุ่มลูกค้า New Gen ก่อนใคร จึงมุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์จากทั่วทุกมุมโลก ไม่ว่าจะเป็นสินค้า K-Beauty, J-Beauty, โดยเฉพาะแบรนด์ไทยที่กำลังไวรัลในโซเชียลฯ มารวมไว้ที่มัลตี้ บิวตี้ ที่เดียว จนเกิดเป็นคอมมูนิตี้ผ่านแฮชแท็ก #รีวิวมัลตี้ ให้คุณได้ค้นพบตัวเองในแบบฉบับที่ดีขึ้นในทุก ๆ วัน และเป็นพื้นที่ให้กับทุกคนที่รักความงาม เตรียมขยายฐานคอมมูนิตี้ GEN Z” คุณไพลินกล่าวปิดท้ายสำหรับท่านผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเลือกช้อปที่ ร้านมัลตี้ (MULTY) ได้ทั้ง 10 สาขา ได้แก่ สยาม แฟล็กชิปสโตร์ สยามสแควร์ ซ.8, สยามสแควร์ ซ.5, ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ชั้น 1, เมกาบางนา ชั้น 1, แฟชั่นไอส์แลนด์ ชั้น 2, เนี่ยนมอลล์ ชั้น 2, ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ ชั้น 2, เดอะมอลล์ บางแค ชั้น MF, อิมพีเรียลเวิลด์ สำโรง ชั้น 1 และ เซ็นจูรี่ เดอะมูฟวี่พลาซ่า อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ชั้น 2 หรือสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่• เว็บไซต์: https://www.multybeauty.com• แอปพลิเคชัน: MULTY• เฟซบุ้ก: Multy Beauty• อินสตาแกรม: multybeauty__• Tiktok: @multybeauty