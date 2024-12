M&M’S x kate spade Collection ดึงเกิร์ลกรุ๊ป“4EVE” ร่วมเปิดราคา

ผู้จัดการรายวัน 360 – M&M’S แบรนด์ช็อกโกแลตในตำนาน และแบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำของโลก kate spade new york นำโดย ฌอห์น จอง (Mr. Sean Jeong) General Manager Mars Wrigley West Asia และชลิยา สุชาโต Strategic Demand Director Mars Wrigley Asia พร้อมด้วยเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอตแห่งปี 4EVE และอินฟลูเอนเซอร์สายแฟตัวท็อปมากมาย จับมือเปิดราคาพร้อมประกาศการวางจำหน่ายในประเทศไทยกลางเดือนธันวาคมนี้ กับ M&M’S x kate spade new york Capsule Collection คอลเลกชันพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นในจำนวนจำกัด ล่าสุด บุกยึดคาเฟ่ใจกลางเมืองในย่านกินดื่มขวัญใจเจนซี เนรมิตเป็นปลายทางแห่งแฟชั่น กับ “M&M’S x kate spade new york Statement Candy Pop-up” เพื่อมอบประสบการณ์สนุกในสไตล์ที่โดดเด่นและแตกต่าง ให้แฟนๆ เจนซีได้สัมผัสแคปซูลคอลเลกชันพิเศษนี้อย่างใกล้ชิด และเช็คอินรับความสนุกด้วยประสบการณ์ ‘fun, fashion, and food’ และเซอร์ไพรส์มากมายให้สแนปและแชร์บนโซเชียลมีเดีย พร้อมด้วยเอกซ์คลูซิฟเมนูของหวานและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่รังสรรค์ขึ้นมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะกว่า 5 เมนู เพื่อฉลองเทศกาลกันแบบข้ามปี ที่ร้าน Table of Contents ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 22.00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2568 เท่านั้น อีกทั้งยังมีกิจกรรม M&M’S x kate spade new york Statement Candy – Online Challenge พร้อมลุ้นเป็นผู้ชนะคว้าไอเทมคอลแลบชิ้นเด็ดไปครองได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2567 นี้ฌอห์น จอง (Mr. Sean Jeong) General Manager Mars Wrigley West Asia กล่าวว่า “M&M’S แบรนด์ช็อกโกแลตระดับโลกภายใต้การบริหารของ Mars มุ่งมั่นสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวผ่านความสนุกสนาน ด้วยคอลเลกชันใหม่ล่าสุดที่เกิดจากการร่วมกันสร้างสรรค์ระหว่าง 2 แบรนด์ไอคอนิกระดับโลก ทั้ง M&M’S และ kate spade new york เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ประสบการณ์ความสนุก และความตื่นตาตื่นใจให้แก่ทุกคนทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย”ขณะที่ ชลิยา สุชาโต Strategic Demand Director Mars Wrigley Asia กล่าวเสริมว่า “แคปซูลคอลเลกชันพิเศษ M&M’S x kate spade new york ที่รังสรรค์ขึ้นมาในจำนวนจำกัดนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากบรรจุภัณฑ์ที่โดดเด่นและผิวเคลือบน้ำตาลหลากสีสันของ M&M’S โดยนำมาแมทช์ได้อย่างลงตัวกับคอลเลกชันล่าสุดของ kate spade new york ด้วยการผสมผสานความสนุกสนาน และความมีชีวิตชีวา สู่การเป็นแฟชั่นไอเทมที่ไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสวมใส่ได้ทุกคน แคปซูลคอลเลกชันพิเศษนี้ยังสะท้อนไลฟ์สไตล์และตีความหมายใหม่ให้กับไอเทมสำหรับสายแฟชั่นด้วยความสนุกโดยที่ไม่มีใครกล้าปฏิเสธได้ลง โดยคอลเลกชัน M&M'S ใหม่นี้ไม่เพียงแต่สืบทอดเอกลักษณ์สีสันสดใสอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์เท่านั้น แต่ยังได้รับแรงบันดาลใจจากดีไซน์ซอง M&M'S คลาสสิกที่ทุกคนคุ้นเคย ตอกย้ำความเป็น M&M'S อย่างแท้จริง ด้วยคอนเซปต์ที่เน้นความสนุกสนาน (fun) และความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่ง (belonging) ทำให้คอลเลกชันนี้ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย และสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำ และในแคมเปญนี้ ยังมีเซอร์ไพรส์พิเศษจาก 4EVE ซึ่งแต่ละคนก็มีความโดดเด่นและสไตล์เป็นของตัวเองอย่างชัดเจนเหมือนกับแบรนด์ M&M’S ซึ่งสไตล์แฟชั่นที่ทันสมัยและความสดใสของ 4EVE ก็สามารถสะท้อนถึงความหลากหลายและความสนุกสนานของแคปซูลคอลเลกชันนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วย”ดึง “4EVE” เกิร์ลกรุ๊ปเจนซีมาแจกความสดใสและเผย 7 สไตล์ที่แตกต่างไฮไลต์สำคัญของการเปิดราคาและการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการ รวมถึงการเปิด M&M’S x kate spade new york Statement Candy Pop-up คือโชว์พิเศษจากสาวๆ 4EVE เกิร์ลกรุ๊ปมาแรงแห่งปี ประกอบด้วย 7 สาวเจนซี ได้แก่ มายด์ อาทิตยา, โจริญ คัมภีรพันธุ์, ตาออม เบญญาภา, แฮนน่า โรสเซ็นบรูม, ฝ้าย ณัฐธยาน์, พั้นช์ ทิพานัน, และ อ๊ะอาย กรณิศ ที่เปลี่ยนคาเฟ่ให้เป็นรันเวย์แบบ Hot 2 Hot มาพร้อมกับกระเป๋าและแอคเซสเซอรี่ชิ้นเด็ดจากแคปซูลคอลเลกชัน M&M’S x kate spade new york ที่เผยเสน่ห์ในสไตล์ของตัวเองตามสีสันของ M&M’S ที่ดึงดูดทุกสายตาจากผู้เข้าร่วมงานให้จับจ้องสไตล์ที่โดดเด่นและมีชีวิตชีวาเติมเต็มความหวานจากเมนูพิเศษ “M&M’S Statement Candy Exclusive Menu” พร้อมลุ้นคว้าของที่ระลึกลิมิเต็ดอิดิชัน เพื่องานนี้โดยเฉพาะภายในงาน M&M’S x kate spade new york Statement Candy Pop-up มีเมนูของหวานและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่สร้างสรรค์ขึ้นมาในจำนวนจำกัดให้ได้ลิ้มลองความอร่อย ทั้ง M’acaron, Fun Filled Fresh Cream Cookie, ’Statement Candy Brownie, M’ilk Slushy, และ M’Smore Hot Chocolate Peanut ซึ่งทุกเมนูล้วนมีส่วนประกอบสำคัญของช็อกโกแลตสุดคลาสสิกอย่าง M&M’S และพิเศษไปอีกขั้น เมื่อซื้อเซตเมนูของหวานหรือเครื่องดื่มจาก M&M’S Statement Candy Exclusive Menu 1 เมนู สามารถรับสิทธิ์เล่น Claw Machine ได้ 1 ครั้งเพื่อลุ้นรับของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น สติกเกอร์ หรือแม่เหล็กติดตู้เย็นสุดเก๋ในลวดลายที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่องานนี้เท่านั้น หรือส่วนลดสำหรับซื้อเมนูของหวานและเครื่องดื่มในงาน M&M’S x kate spade new york Statement Candy Pop-upM&M’S x kate spade new york Capsule Collection จะวางจำหน่ายในประเทศไทยกลางเดือนธันวาคมนี้ ที่ร้าน kate spade new york ทุกสาขา ยกเว้นสาขาในพรีเมียมเอาท์เล็ท ในราคาเริ่มต้นที่ 3,500 – 20,900 บาท โดยสามารถติดตามและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายแคปซูลคอลเลกชันนี้ได้จาก kate spade Thailand ที่ Line OA: @katespadeth และห้ามพลาดสำหรับสายแฟและสาย Café Hopping แวะมาเช็คอินกันได้ที่ M&M’S x kate spade new york Statement Candy Pop-up เปิดให้รับชมและสัมผัสกับแฟชั่นไอเทมเด็ดอย่างใกล้ชิด พร้อมกับลิ้มลองเมนูสุดพิเศษและกิจกรรมอีกมากมายได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 5 มกราคม 2568 ณ ร้าน Table of Contents ซอยจุฬาลงกรณ์ 16 ถนนบรรทัดทอง ตั้งแต่เวลา 07.30 – 22.00 น.ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้! สำหรับสายแฟและสายครีเอทที่ชอบลุ้นความตื่นเต้น สามารถไปร่วมกิจกรรมความสนุกสุดสร้างสรรค์ใน M&M’S x kate spade new york Statement Candy – Online Challenge พร้อมลุ้นเป็นผู้ชนะคว้าไอเทมคอลแลบชิ้นเด็ดไปครองได้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม นี้