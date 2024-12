“WeTV” ตอบรับกระแสซีรีส์วายโต 14% ผนึกพันธมิตรเปิดซีรีส์วายไทย 5 เรื่อง

WeTV ผู้นำแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย เดินหน้าเปิดเกมรุกธุรกิจ OTT ระดับโลก ต้อนรับปี 2568 ด้วยเป้าหมายการขยายฐานผู้ใช้งานผ่านกลยุทธ์การผลิตคอนเทนต์ที่โดนใจ โดยเฉพาะ “ซีรีส์วาย” ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตทั่วโลกกว่า 14% ล่าสุด ผนึกกำลังกับผู้ผลิตชั้นนำ ประกาศเปิดตัวซีรีส์วายไทย 5 เรื่องใหม่สุดปัง ที่พร้อมเสิร์ฟความบันเทิงแบบครบรส อัดแน่นด้วยคุณภาพการผลิตระดับโลก และนักแสดงคุณภาพระดับแนวหน้า มั่นใจเสน่ห์ซีรีส์วายไทยจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ในงาน Asia TV Forum & Market (ATF) ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้บริหาร WeTV นำโดย เจฟฟ์ ฮาน รองประธาน Tencent Video และ ผู้อำนวยการ WeTV ร่วมด้วยจวน เซียง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ Tencent Video และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร WeTV ประกาศเปิดตัวสุดยอดคอนเทนต์ไลน์อัปใหม่ที่จะมาสร้างสีสันในวงการบันเทิงระดับโลกโดยมีไฮไลต์สำคัญ คือ การเปิดตัวซีรีส์วาย 5 เรื่องใหม่ จากการร่วมมือกันของ WeTV และ ผู้ผลิตชั้นนำของเอเชีย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการความบันเทิงของผู้ชมทั่วโลกด้วยเรื่องราวหลากหลายรูปแบบและเสน่ห์เฉพาะตัวของซีรีส์วายไทยเจฟฟ์ ฮาน รองประธาน Tencent Video และ ผู้อำนวยการ WeTV กล่าวว่า “ปัจจุบันซีรีส์วายบนแพลตฟอร์ม WeTV เติบโตที่ 14% และในไทยที่เติบโตมากถึง 27% โดยมีผู้ใช้งานใช้เวลารับชมซีรีส์วายกว่า 800,000 นาทีต่อวัน หรือคิดเป็น 400,000 ชั่วโมงต่อเดือน เพื่อรองรับตลาดซีรีส์วายที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง WeTV จึงได้ขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์การผลิตคอนเทนต์ออริจินัล หรือ WeTV ORIGINAL ที่เป็นจุดแข็งของ WeTV ด้วยการจับมือกับ 6 พันธมิตรไทยและจีน ได้แก่ BeOnCloud, Tailai Entertainment, DOMUNDI, Dee Hup House, Insight Entertainment และ YYDS Entertainment ในการผลิตซีรีส์วายไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 6 ราย ล้วนเป็นค่ายผู้ผลิตที่เรามีความเชื่อมั่นในคุณภาพการผลิตอย่างสูง พวกเขาต่างมีความเชี่ยวชาญและเอกลักษณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานที่หลากหลายแนวโดยเฉพาะในด้านซีรีส์วาย ซึ่งการผลิตผลงานที่มีความหลากหลายในแง่ของเนื้อหาและอรรถรส สิ่งนี้จะช่วยให้เราสามารถขยายกลุ่มผู้ชมให้กว้างขึ้น และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจในเรื่องราวที่ต่างกันหรือมาจากพื้นฐานที่หลากหลาย ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรทั้ง 6 รายนี้ เรามั่นใจว่าเราจะสามารถนำเสนอซีรีส์วายที่มีคุณภาพสูง ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ชมได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง การทำงานร่วมกันนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายให้กับเนื้อหาที่เรานำเสนอ แต่ยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและความน่าเชื่อถือในตลาดซีรีส์วายอีกด้วย”จวน เซียง ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ Tencent Video และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร WeTV กล่าวว่า “WeTV ORIGINAL ซีรีส์วายคุณภาพที่เราเปิดตัวต้อนรับปี 2568 มี 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ซีรีส์ “Shine” จาก BeOnCloud นำแสดงโดยนักแสดงซีรีส์วายที่เป็นที่รู้จักในระดับโลก “มาย ภาคภูมิ-อาโป ณัฐวิญญ์” 2. ซีรีส์ “Top Form กอดกันมั้ย นายตัวท็อป” ความร่วมมือระหว่าง WeTV และ Tailai Entertainment โดยได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังจากจีน “ชางน่า” (Shangna) ร่วมสร้างสรรค์ผลงาน นำแสดงโดยคู่จิ้นหน้าใหม่ “สมาร์ท ชิษณุพงศ์ – บูม รวีวิชญ์” 3. ซีรีส์ “โปตัวปลอม Me and Who” จากค่าย DOMUNDI นำแสดงโดยคู่จิ้นชื่อดัง “บิ๊ก ธนกร -ปาร์ค อนันตเดช” 4.ซีรีส์ “Knock Out หมัดน็อกล็อกหัวใจ” จาก Dee Hup House ที่ได้นักแสดงหน้าใหม่ที่กำลังมาแรง “กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ – ไนซ์ บริพัฒน์” มาร่วมแสดงในเรื่องนี้ 5. ซีรีส์ “Love of Silom” เรื่องราวความรักของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหนุ่มชีวิตอาภัพ ที่เกิดขึ้นในสีลม ย่านสายรุ้งที่โด่งดังระดับโลก นำแสดงโดย “อัพ ภูมิพัฒน์ – ภูมิ ภูริพันธ์” ผลิตโดย Insight Entertainment และ YYDS Entertainment”ไลน์อัปซีรีย์วาย WeTV ORIGINAL ปี 2568• เริ่มต้นปี 2568 ด้วย “Shine” ซีรีส์จาก BeOnCloud ที่ได้รับความสนใจและการเฝ้ารอจากแฟนๆ ทั่วโลกเป็นอย่างมากกับการกลับมาอีกครั้งของนักแสดงซีรีส์วายที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกอย่าง “มาย ภาคภูมิ – อาโป ณัฐวิญญ์”ที่พร้อมมาสร้างความประทับใจอีกครั้งด้วยโปรดักชันการผลิตระดับโลกจากความร่วมมืออย่างยิ่งใหญ่ของ BeOnCloud และ WeTV โดยซีรีส์เรื่องนี้จะพาผู้ชมย้อนกลับไปในปลายยุค 60 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์สำคัญต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในไทย ยุคที่เต็มไปด้วยความหวังของกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ในการค้นหาตัวเอง ซีรีส์เรื่องนี้เต็มเปี่ยมไปด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวของเสรีภาพทางความคิด การต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ ความรัก ความหวัง ที่จะสะท้อนหลากหลายแง่มุมให้คุณได้สัมผัสและเข้าถึงทุกอรรถรสไปด้วยกัน• โปรเจกต์ถัดมาคือการท้าทายครั้งใหม่ของ WeTV กับซีรีส์ “Top Form กอดกันมั้ย นายตัวท็อป” ซึ่งเป็นการทำ Live Action ครั้งแรกจาก IP มังงะวายชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น “รู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นของผู้ชายอันดับ 1 ทีสาวๆ อยากให้กอดไปซะแล้ว (Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu) มังงะเรื่องนี้เคยได้รับการดัดแปลงมากมายมายไม่ว่าจะเป็นอนิเมะ ภาพยนตร์แอนิเมชัน หรือละครเวที และมียอดขายมากกว่า 5 ล้านเล่มในประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นผลงานยอดนิยมที่ครองใจแฟนๆ มาอย่างยาวนาน การดัดแปลงในครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง WeTV และ Tailai Entertainment โดยได้โปรดิวเซอร์ชื่อดังจากจีน “ชางน่า” (Shangna) มาเป็น Executive Producer นำแสดงโดยคู่จิ้นหน้าใหม่ “สมาร์ท ชิษณุพงศ์ และบูม รวีวิชญ์” คาดว่าจะสร้างความฟินและความตื่นเต้นให้กับสาววายทั่วโลกอย่างแน่นอน• อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจ และไม่ควรพลาดกับซีรีส์ “โปตัวปลอม Me and Who” ผลงานจากค่าย DOMUNDI ที่ผลิตผลงานในโลกออนไลน์และได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง นำแสดงโดยคู่จิ้นชื่อดัง “บิ๊ก ธนกร -ปาร์ค อนันตเดช” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวการย้ายร่าง ย้ายโลกของภพธรและอาโป หลังเกิดอุบัติเหตุในเวลาเดียวกัน จนสลับร่างทำให้ภพธรมาอยู่ในร่างอาโป และต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกินคาด คือ การแต่งงานกับคู่หมั้นคุณชายสุดหล่อที่มีพลังอ่านใจ ความอลเวงจึงเริ่มต้นขึ้น!• โปรเจกต์ที่น่าจับตามองกับ “Knock Out หมัดน็อกล็อกหัวใจ” ซีรีส์รัก-แอคชัน-กีฬา ที่นำเสนอเสน่ห์ของมวยไทยผ่านซอฟต์เพาเวอร์ไทย โดยเป็นผลงานจากผู้ผลิตอย่าง Dee Hup House ร่วมด้วยนักแสดงนำหน้าใหม่ที่กำลังมาแรง “กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ – ไนซ์ บริพัฒน์ ” โดยซีรีส์นี้จะพาผู้ชมสัมผัสถึงความตื่นเต้นและเสน่ห์ของกีฬามวยไทย พร้อมทั้งเรื่องราวความรักและมิตรภาพที่อบอุ่น• ปิดท้ายด้วย ซีรีส์ “Love of Silom” อีกหนึ่งซีรีส์ที่จะยกระดับมาตรฐานซีรีส์ไทยสู่ระดับสากล นำแสดงโดย “อัพ ภูมิพัฒน์ – ภูมิ ภูริพันธ์” ผลิตโดย Insight Entertainment และ YYDS Entertainment ที่ใส่ใจคุณภาพในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องของการถ่ายทอดเสน่ห์เฉพาะตัวของย่านสีลม ไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกการเปิดตัวซีรีส์วายใหม่ทั้ง 5 เรื่องนี้ ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ WeTV ในการนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยสู่เวทีสากล ด้วยความตั้งใจที่จะนำเสนอวัฒนธรรมไทยและเสน่ห์เฉพาะตัวของคอนเทนต์ไทย ผ่านซีรีส์วายที่โด่งดังเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ชมในหลายประเทศ คาดว่าสามารถดึงดูดกลุ่มผู้ชมและสร้างฐานแฟนคลับทั่วโลกที่เหนียวแน่นให้กับ WeTV ต่อไป