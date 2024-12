เปิดประสบการณ์เหนือระดับฉบับติดแกลมกลางเจ้าพระยาส่งท้ายปี Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE”

ขอยกให้เป็นหนึ่งในงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปี กับกิจกรรม Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” อีเว้นท์ระดับไอคอนนิค ติดแกลมกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่มาเปิดประสบการณ์เหนือระดับสุดเอ็กซ์คลูซีฟยามค่ำคืน ให้คุณและคนรู้ใจได้ล่องเรือหรู Saffron Luxurious Cruise by Banyan Tree ดื่มด่ำความตระการตาของแลนด์มาร์คริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดระยะ 2 ชั่วโมง พร้อมอิ่มอร่อยกับดินเนอร์สุดพิเศษจากการรังสรรค์ร่วมกันระหว่างร้าน Chang Canvas ที่คอลแลปกับร้าน Flat Mable ของเชฟอั้ม-พีชญา สุขวิบูลย์ และร้านสโมสร ร้านอาหารไทยสูตรต้นตำรับ เพิ่มอรรถรสให้กับมื้อพิเศษด้วยการขับกล่อมจากวง Fivera ศิลปินป๊อปโอเปร่า (Pop Opera) วงแรกและวงเดียวของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการลิ้มรสความเย็นฉ่ำของเครื่องดื่มที่เหนือระดับ ปิดท้ายด้วยการเติมสีสันและความสนุกเหนือระดับกับ After Party บนชั้น Rooftop จากสุดยอดศิลปินระดับตำนานที่จะหมุนเวียนมาโชว์ Iconic Showcase Concert ให้เป็นคืนที่แสนพิเศษ นำทีมโดย “ก้อง สหรัถ” “Bodyslam” “Potato” และ “ลิปตา” ระหว่างวันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2567สำหรับในวันเปิดตัวกิจกรรมในวันนี้ (วันที่ 3 ธันวาคม 2567) ได้รับเกียรติจากเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ คุณโอม-พรวิช และคุณปนิษฐา ศิลาอ่อน คุณหนิง-นนทิวัช ประภานนท์ คุณเตย-วินรัตน์ ศันสนะเกียรติ คุณหนึ่ง-ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์ คุณตู๋-เลิศรินิญฒ์ ศรีสุคนธ์ และเชฟอั้ม พีชญา สุขวิบูลย์ ฯลฯ รวมทั้งดารายอดนิยม อาทิ มาวิน ทวีผล ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ ชิน-ชินวุฒ อินทรคูสิน ที่ควงคู่มากับ ลิลลี่-ภัณฑิลา ปานสิริธนาโชติ ฯลฯ มาร่วมยืนยันความเหนือระดับของกิจกรรม Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE” โดยมี 2 พิธีกร โบ-ธนากร ชินกูล และ เผือก-พงศธร จงวิลาส พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก Chang Unpasteurized Iconic Experience นำโดยคุณทรงวิทย์ ศรีธรรม ผู้บริหารสูงสุด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยเซอร์ไพรส์โชว์จาก Iconic Artists “ก้อง สหรัถ” และ “ตูน Bodyslam” อย่างใกล้ชิดเริ่มต้นประสบการณ์เหนือระดับของ Chang Unpasteurized Iconic Experience Presents “UNVEIL THE MASTERPIECE ณ บริเวณร้านเดอะสยาม ที รูมท์ (The Siam Tea Room) ห้องอาหารไทยรสชาติต้นตำรับริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ตั้งอยู่ในเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ (The Asiatique The Riverfront) ชมความงามของอาคารเรือนไม้ 2 ชั้นสไตล์ร่วมสมัยท่ามกลางบรรยากาศพระอาทิตย์ตก ก่อนที่จะเชิญทุกท่านขึ้นเรือ Saffron Luxurious Cruise by Banyan Tree ณ ท่าเรือ 3 ของเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ เพื่อสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับของการล่องเรือหรูดื่มด่ำวิวและถ่ายภาพยามค่ำคืนของแลนด์มาร์คสองฝั่งแม่น้ำที่ส่องกระทบผิวน้ำตระการตา อาทิ “เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนท์ และชิงช้าสวรรค์เอเชียทีค สกาย” “ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก” “วัดพระศรีรัตนศาสดาราม” “ป้อมพระสุเมรุ” “สะพานพระราม 8” “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” “วัดระฆัง โฆสิตารามวรมหาวิหาร” “วัดอรุณราชวรารามราชวราราม” “วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร” “ไอคอนสยาม” ฯลฯนอกจากจะได้ชมวิว 2 ฝั่งแม่น้ำ ยังได้ลิ้มรส Iconic Dining Collaboration คอร์สเมนูดินเนอร์สุดพิเศษจากการคอลแลปกันระหว่างร้าน Chang Canvas x Flat Mable x สโมสร เริ่มตั้งแต่ Starter เมนู Truffled Burrata in Berry Garden ต่อด้วย Main Course ที่มีให้เลือกระหว่าง Forest Herb-Crusted Striploin และ Verdant King Tiger Prawn Paccheri จากร้านเชฟอั้ม ปิดท้ายด้วยของหวานเมนู B-eernoffee จาก Chang Canvas และ Samosorn Iconic Basque Cheesecake จากร้านสโมสร ที่เข้ากันได้ดีกับเครื่องดื่มเย็น ๆ ที่เหนือระดับท่ามกลางโชว์ป๊อปโอเปร่าจาก 5 หนุ่มสาว Fivera เสริมความหรูหราและน่าจดจำให้กับดินเนอร์มื้อพิเศษแล้วก็ถึงเวลาแห่งความสนุกเหนือระดับกับ After Party สุดเอ็กซ์คลูซีฟแบบใกล้ชิดฉบับติดแกลมกลางแม่น้ำเจ้าพระยา บนชั้น Upper deck ของเรือ ด้วยโชว์สุดพิเศษ จาก Iconic Artists นำทีมโดย “ก้อง สหรัถ” “Bodyslam” “Potato” และ “ลิปตา” ที่จะหมุนเวียนมามอบ Iconic Experience ระหว่างวันที่ 12-18 ธันวาคม 2567 พร้อมส่งทุกท่านสู่ท่าเรือฯ โดยมี Iconic Souvenir ให้กลับไปฉลองช่วงเวลาแห่งความสุขกันต่อ