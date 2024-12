R.X. เปิดวิสัยทัศน์ RXLIFE Framework ที่งาน Sustainability Forum 2025

ร่วมเป็นตัวแทน R.X. GROUP ขึ้นเปิดวิสัยทัศน์จุดประกายและเปลี่ยนแปลงโลก ด้วยแนวทางปฏิบัติได้จริง ในงานย้ำความเป็นผู้นำในการส่งมอบสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด ด้วยหลักบริหารฉบับ R.X. อย่างดังนี้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยลดการใช้พลาสติก POF ของบรรจุภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2016 จวบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา 8 ปี สามารถลดขยะพลาสติกไปได้มากกว่า 24,000 กิโลกรัมสร้างความร่วมมือที่เป็นมากกว่าพาร์ทเนอร์ แต่เป็นการร่วมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Align-Create-Grow ผ่านโครงการ แผงยาช่วยโลก โครงการที่จะนำขยะแผงฟอยล์อะลูมิเนียม มาผ่านกระบวนการ Upcycling เพื่อสร้างสาธารณประโยชน์มากกว่าความใส่ใจ คือการอยู่เคียงข้างคนไทยทุกการเติบโต เพื่อให้คนไทยทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงวัย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัยเพราะเราเชื่อว่าโอกาสเป็นของทุกคน อาร์เอ็กซ์ได้ร่วมมือกับมูลนิธิออทิสติกไทย ARTSTORY By Autistic Thai สร้างสรรค์แคมเปญเพื่อสังคมกับโปรเจค LOVE IN THE ART ที่สร้างรายได้ให้แก่น้อง ๆ ผ่านผลงานการออกแบบแก้วน้ำ หมวก กระเป๋า และร่มเพราะทุกสิ่งเริ่มต้นได้ที่ตัวเรา ผ่านการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sourcing Responsibly) เช่น การใช้สีจากถั่ว รวมทั้งการใช้การขัดเงากล่องแทนการเคลือบ UV ซึ่งทำลายสิ่งแวดล้อม, บริหารจัดการโลจิสติกส์ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Optimizing Logistic Technology) ลดการสร้างขยะในกระบวนการผลิต (Minimize Waste) รวมทั้งการใช้พลังงานสีเขียว (Green Energy) เช่น พลังงานโซลาร์เซลล์ ตั้งแต่ปี 2019 เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้มากกว่า 40,000 ต้นต่อปีการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม โดยสร้างความยั่งยืนตั้งแต่ภายในองค์กร เพื่อให้มีความเข้าใจและเติบโตไปด้วยกัน รวมทั้งการสร้างความตระหนักให้กับสังคมถึงผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการวัด KPI ของแต่ละหน่วยงานในบริษัททั้งนี้บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 50 ปีที่แล้ว โดยแรกเริ่มเป็นเพียงการรวมกลุ่มของนักธุรกิจและเภสัชกร จำหน่ายเฉพาะยานำเข้าจากยุโรป และเริ่มนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศมาจัดจำหน่าย ต่อมาจึงได้มีการปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยเริ่มตั้งโรงงานผลิตยาเป็นของตัวเอง คือโดยยาที่คนไทยรู้จักกันดีคือ air-x ยาเม็ดแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ และยาบรรเทาอาการกรดไหลย้อน ONE GERD รวมทั้งมีการต่อยอดเป็นธุรกิจอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ รถพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ ศูนย์เลสิกในโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสายตา 6 แห่ง เป็นต้นปัจจุบัน R.X. Group กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 50 นอกจากมุ่งมั่นพัฒนา เสริมสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าออกสู่ตลาดเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนแล้ว ยังมีแนวคิดส่งต่อความยั่งยืนให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยได้ออกแคมเปญต่าง ๆ อาทิ โครงการแผงยาช่วยโลก เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์ โครงการสนับสนุนมูลนิธิออทิสติกเพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กออทิสติก รวมถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กเพื่อต่อยอดความรู้ในอนาคตอีกด้วย“บริษัทฯ เติบโตขึ้น เพราะการบริหารงานด้วยวิสัยทัศน์โดยมีพันธกิจ มุ่งเน้นตอบแทนกลุ่มคนทั้ง 5 กลุ่มได้แก่ ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า สังคม ตลอดจนผู้ถือหุ้น หากเปรียบ 5 ส่วนนี้เป็นต้นไม้ 5 กิ่ง บริษัทฯ เชื่อว่าหากเราใส่ใจ ย่อมทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงาม เฉกเช่นเดียวกับธุรกิจของอาร์เอ็กซ์ที่ย่อมเติบโตเช่นกัน ซึ่งความใส่ใจนี้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ให้เห็นมากมายด้วยกัน ทั้งในด้านพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติใด บริษัทฯ ไม่เคยเลย์ออฟพนักงานแม้แต่คนเดียว ด้วยความมุ่งมั่นที่จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง และใส่ใจพนักงานที่เปรียบเสมือนครอบครัวตลอดมา และในปี 2568 นี้จะเป็นการเข้าสู่ปีที่ 50 ของบริษัทฯ เราภูมิใจที่ได้เห็นการเติบโตของบริษัทฯ พนักงาน และสังคมอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยบริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการสร้างคุณภาพที่ยั่งยืนในทุกผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ เพราะเราเชื่อว่า “มากกว่าความใส่ใจ คือการอยู่เคียงข้างคนไทยทุกการเติบโต” คุณหทัยรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย