Moonshot กวาด 4 รางวัลจากเวที PRCA เอเชียแปซิฟิกและประเทศไทย พร้อมคว้ารางวัลใหญ่ Consultancy Award

Moonshot พีอาร์เอเจนซี่สัญชาติไทยที่มุ่งมั่นในงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ยุคดิจิทัล แสดงศักยภาพอย่างโดดเด่นในปี 2567 โดยคว้า 4 รางวัลจากเวที PRCA องค์กรวิชาชีพประชาสัมพันธ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งประกอบด้วยรางวัลจากเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก 1 รางวัล และเวทีประเทศไทย 3 รางวัล นับเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของ Moonshot ในฐานะพีอาร์เอเจนซี่ไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก PRCA APAC Awards 2024 ในหมวด Game Changer Award รวมถึงรางวัลใหญ่ Consultancy Award หรือเอเจนซี่แห่งปีจาก PRCA Thailand Awards 2024รายชื่อรางวัลที่ Moonshot Digital ได้รับในปี 20241.PRCA APAC 2024 – Game Changer AwardProject: Crafting Innovative Digital Content Workshop by Thai Honda2. PRCA Thailand Awards 2024 – Consultancy Award3.PRCA Thailand Awards 2024 - Corporate Social Responsibility AwardProject: TCP Group’s Lunar Sample project4.PRCA Thailand Awards 2024 – Young Communicator of the Year Awardผู้ชนะ: นายธนวัฒน์ กุลนี"ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา เราได้มุ่งมั่นส่งมอบงานคุณภาพที่มีคุณค่าแก่ลูกค้าเสมอมา ทีมงานของเรามุ่งหวังสร้างอิมแพคที่วัดผลได้แก่ แบรนด์ของลูกค้าในยุคดิจิทัล นำไปสู่การสร้าง Brand Admiration รางวัลในปีนี้นับเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จและยืนยันว่าเรากำลังเดินมาถูกทาง วันนี้เรากล้าพูดได้เต็มปากว่า Moonshot คือ Award-Winning Agency ที่ทำงานที่มีคุณค่าและสร้างอิมแพคให้แก่ลูกค้าอย่างแท้จริง" นายจักรพงษ์ คงมาลัย กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้ง Moonshot Digital กล่าวความโดดเด่นของ Moonshot คือวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเป้าหมายเพื่อการส่งมอบงานที่มีคุณค่าและสร้างอิมแพคแก่ลูกค้าที่วัดผลได้จริง ผ่านการนำเสนอการทำงานประชาสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล สื่อสารครบทุกช่องทางภายใต้โมเดล PESO (Paid, Earned, Owned, Share Media) ควบคู่ไปกับการวัดผลตามหลักการ Barcelona 3.0 แนวคิดการวัดผลงานสื่อสารยุคใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เพื่อให้ได้ค่าการวัดผลงานสื่อสารที่ทันสมัยและมีความเที่ยงตรงยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการวัดผลแทนที่การวัดผลดั้งเดิมแบบ AVEs (Advertising Value Equivalency) หรือ PR Value แบบเดิมที่ใช้มายาวนาน"รางวัลทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทีม Moonshooter ทุกคน ตลอดจนความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและไว้วางใจให้เราส่งมอบงานที่มีคุณภาพและสามารถวัดผลได้จริง” จักรพงษ์ กล่าวทิ้งท้าย