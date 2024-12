ซีพีเอฟและบริษัทในกลุ่ม รับ “รางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม

วันที่ 4 ธันวาคม 2567 นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม แก่ซีพีเอฟ และบริษัทในกลุ่ม รวม 12 บริษัท ได้แก่ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ดโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ ไอทีเซ็นเตอร์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เนชันแนล เพ็ท ฟู้ด จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ดแอนด์เบฟเวอร์เรจ จำกัด บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด บริษัท ซี.พี.เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด และ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2567 ระดับดีเยี่ยม พร้อมกันด้วยปัจจุบัน ซีพีเอฟและบริษัทในกลุ่มจัดจ้างคนพิการรวม 807 คน โดยแบ่งเป็นการจัดจ้างคนพิการทำงาน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย การจัดจ้างคนพิการทำงานในสถานประกอบการของซีพีเอฟ 210 คน การจัดจ้างคนพิการให้ทำงานในชุมชน เช่น เป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทำงานในวัด รวมทั้งเป็นผู้ดูแลโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ รวม 581 คน และการให้สัมปทานพื้นที่ในสถานประกอบการให้คนพิการจำหน่ายอาหารในโรงอาหาร 1 คน รวมทั้งสนับสนุนนักกีฬาวีลแชร์บาสเกตบอลทีมชาติไทย 15 คน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการในสังคมได้มีงานและรายได้ที่มั่นคง เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ คนพิการที่ซีพีเอฟจ้างงาน 2 คน ได้แก่ นายสมชาย ขุนเจริญ ทำงานเป็นผู้ช่วยโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านไผ่เจียรวนนท์อุทิศ 7 จ.นราธิวาส และนางนิภารัตน์ พรหมศรี ทำงานเป็นผู้ช่วยโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนบ้านเอราวัณ จ.เลย ยังได้รับรางวัลคนพิการดีเด่น จากการคัดเลือกโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในแต่ละจังหวัด ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จที่ยั่งยืนของความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการสร้างโอกาสให้คนพิการมีรายได้มั่นคง สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมีศักดิ์ศรี เป็นพลังสำคัญของครอบครัว และยังสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนอีกด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย องค์กรคนพิการแต่ละประเภท และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จัดงาน “วันคนพิการสากล” เพื่อยกย่องหน่วยงาน และที่ร่วมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสามารถดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี และส่งเสริมความเข้าใจในคนพิการ ตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ “ส่งเสริมการเป็นผู้นำคนพิการเพื่ออนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน” (Amplifying the leadership of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future)