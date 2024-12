เดอะมอลล์กรุ๊ปทุ่ม 500 ล. รับเฟสทีฟ เพิ่ม “อีเวนต์-โปรฯ” ดันยอด 5.5 หมื่นล.

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มเดอะมอลล์ อัด 500 ล้านบาท ปูพรมแคมเปญกิจกรรมช่วงฉลองเทศกาลปีใหม่ เพิ่มความแรง 2 แคมเปญ THE GREAT HAPPY NEW YEAR 2025 ส่งความสุขให้ช้อปคุ้ม ในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมอัดแน่นศิลปินนักร้อง - โปรโมชั่น THE MALL LIFESTORE JOY OF GIVING ส่งท้ายปีมะโรง คาดกระตุ้นยอดขายแคมเปญ 7,000 ล้านบาท ดันยอดขายรวมทั้งปีที่ 55,000 ล้านบาทนางสาววรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากปล่อยแคมเปญปีใหม่ THE MALL LIFESTORE JOY OF GIVING สำหรับเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา รวมเดอะมอลล์ โคราชพบว่า ลูกค้ามีความตื่นตัวกับเทศกาลปีใหม่ที่กำลังมาถึงโดยมีการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้นจากช่วงเวลาปกติ ทำให้ ทราฟฟิค (Traffic) เฉลี่ยในช่วงวีคเดย์ (Weekday) เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ อยู่ที่ 80,000-90,000 คน เสาร์-อาทิตย์ เฉลี่ยที่ 100,000 คน ในขณะที่สาขาในเมืองมีมากกว่า 100,000 คนตลอดสัปดาห์ โดยมา ช้อปปิ้ง รับประทานอาหาร และร่วมกิจกรรมอีเว้นท์ ที่จัดขึ้น ซึ่งคาดว่าในช่วงเดือนสุดท้ายของปี ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม เป็นต้นไป บรรยากาศน่าจะคึกคักมากขึ้น หลังจากวันหยุดยาวในช่วงต้นเดือนล่าสุด ได้เพิ่มแคมเปญ THE GREAT HAPPY NEW YEAR 2025 : HOLIDAY MAGIC STORE เข้ามาช่วยกระตุ้นการช้อปปิ้งของห้างฯ-ศูนย์ฯ ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ป (เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์) ลุ้นรับของรางวัล รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาทเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง“จากแคมเปญ กิจกรรมทั้งหมดในช่วง Festive ใช้งบประมาณ 500 ล้าน เพื่อกระตุ้นให้เกิดยอดขายประมาณ 7,000 ล้านบาท สำหรับ 42 วัน โดยในปี 2567 คาดว่าจะสามารถปิดยอดขายโดยภาพรวม 55,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากภาครัฐมีมาตรการเข้ามากระตุ้นการใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับภาษี ในเดือนธันวาคม นี้ น่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ” นางสาววรลักษณ์ กล่าวสำหรับแคมเปญ THE GREAT HAPPY NEW YEAR 2025 : HOLIDAY MAGIC STORE ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม นี้ ถึง 12 มกราคม 2568 นอกเหนือจากการช้อปปิ้งสินค้าลดราคาพิเศษแล้ว สมาชิก M Card เมื่อช้อปภายในห้างฯ และศูนย์ฯเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์, เดอะมอลล์ โคราช, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ยังสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่มูลค่ามากกว่า 2 ล้านบาท ได้แก่ รถยนต์โตโยต้า ออล-นิว แคมรี่ รุ่น 2.5 เฮท อี วี พรีเมียม ลักซ์ชัวรี หรือร่วมลุ้นตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ รางวัลละ 2 ที่นั่ง 2 รางวัล เมื่อช้อปครบทุก 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ พิเศษเมื่อชำระผ่านบัตรเครดิต BANGKOK BANK M VISA รับสิทธิ์ลุ้นชิงโชค 3 สิทธิ์ และ ชำระผ่านบัตรเครดิต UOB, บัตรเครดิต ttb, บัตรเครดิตอิออน, เมืองไทยสไมล์คลับ รับสิทธิ์ลุ้นชิงโชค 2 สิทธิ์นอกจากนี้ ยังมีเอกสิทธิ์พิเศษในการช้อปปิ้งให้กับสมาชิก M Card และ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ เอ็ม วีซ่า, บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตทีทีบี และบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ในทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตลอดแคมเปญ เมื่อช้อปสะสมภายในห้างฯ ครบ 3,000 - 30,000 บาท ขึ้นไป/วัน รับ M Cash Coupon รวมสูงสุด 3,600 บาท รวมถึงการรับของสมนาคุณพิเศษ Magic Gift Collection จากคาแรคเตอร์น้อง Dylie ดีไซน์โดยศิลปินอาร์ตทอย เจ-วน (JWON) เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท บาท ขึ้นไป / วัน หรือ 7,000 บาท ขึ้นไป / วัน ในวันจันทร์-วันพฤหัสบดี ไม่รวมความพิเศษของบัตรเครดิตจากธนาคารชั้นนำส่วนการสร้างบรรยากาศความสุขผ่านแคมเปญ THE MALL LIFESTORE JOY OF GIVING ซึ่งปีนี้ได้นำกระแสความฮอตฮิตของตลาดอาร์ตทอยมาเป็นแนวคิดสร้างสรรค์ธีม World of Imagination By JWON โดยนำคาแรกเตอร์ของน้อง Dylie ออกแบบโดย JWON (เจ-วน) นักออกแบบ อาร์ตทอยคาแรกเตอร์ชื่อดัง มาส่งมอบความสุขผ่านต้นคริสต์มาส, กิจกรรมที่เหมาะกับยุดิจิทัล เช่น AR NAVIGATION, AR Frame Dylie โดย M Card Application, จุดถ่ายภาพ AR กับคาแรกเตอร์ Dylie by Jwon, กิจกรรมเวิร์คช็อป-เกม มากมาย เพื่อให้แคมเปญเข้าถึงกลุ่มครอบครัว ซึ่งมีทุกเจนเนเรชั่นด้วยกลยุทธ์ Celebrity Endorsement ที่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการขายและดึงทราฟฟิค ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม นี้ ทุกวัน เสาร์ อาทิตย์ ระดมศิลปิน นักร้อง วงดนตรี ที่มี ‘Fan’ หลากหลายกลุ่มอายุ มามอบความสุขทุกสาขา อาทิ เสาร์ที่ 21 บางแค - กัลฟ์ คณาวุฒิ, บางกะปิ - เบน ชลาทิศ และเพิ่มความแรง เสาร์ที่ 22 บางกะปิ - ปาล์มมี่ กระตุ้นในอาทิตย์ สุดท้ายวันที่ 27 – 31 พบกับศิลปิน อาทิ เจ เจตริน, คริสติน่า อากีล่าร์, วงเกิร์ลกรุ๊ป เพรทเซล, วงเดอะพาร์กินสัน , วงซีเรียสเบคอน, วง ไททศมิตร เป็นต้นตลอดจนกิจกรรมภายในศูนย์ฯ The Mall Lifestore Winter Marche ตั้งแต่วันที่ 5 – 18 ธันวาคม จำลองตลาดคริสต์มาสที่รวบรวมของขวัญ สินค้าแฮนด์คราฟ อาหาร และกิจกรรมบันเทิงกับนักร้องชื่อดัง พบกับ ส้ม มารี และ แอลลี่ ที่ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ, กิจกรรมในเชิง Faith-based Marketing อิงกระแส ความเชื่อ ความศรัทธา สร้างความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับกลุ่มเป้าหมาย กับกิจกรรม ‘มูเตมอลล์’ ซึ่งจะจัดขึ้นที่หน้า เอ็ม ซีซี ฮอลล์ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ วันที่ 28 ธันวาคม – 1 มกราคม 2568 เป็นครั้งที่ 2 หลังประสบความสำเร็จมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากในปีแรก รวมทั้งยังมีแคมเปญพิเศษจากบัตรเครดิตต่างๆ ที่ร่วมให้ส่วนลดสำหรับการรับประทานอาหารในศูนย์การค้า และการช็อปปิ้งกับร้านค้าแบรนด์ดังในศูนย์การค้าอีกด้วย