“ โกโฮลเซลล์” เจาะทำเลยุทธศาสตร์

ผู้จัดการรายวัน360 - โก โฮลเซลล์ (GO WHOLESALE) เดินหน้าตามแผนขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเปิดสาขาเจริญราษฎร์ เป็นสาขาที่ 10 รับกำลังซื้อย่านทำเลทองใจกลางเมือง มั่นใจสร้างทางเลือกใหม่ด้วยวัตถุดิบอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการแตกต่าง ที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหาร ธุรกิจโฮเรก้า และร้านค้าโชห่วยให้เติบโตอย่างมั่นคงแข็งแรง โดยมี รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายแสนยากร อุ่นมีศรี เป็นประธานในพิธีเปิดนางสุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจในประเทศไทยและต่างประเทศ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด โฮลเซลล์ จำกัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ในวันนี้ โก โฮลเซลล์ ได้ดำเนินการขยายสาขามาจนครบ 10 สาขาแล้ว โดยสาขาเจริญราษฎร์ มีพื้นที่ขายกว่า 6,000 ตรม. ตั้งอยู่บนที่ดิน กว่า 8 ไร่ ใกล้กับย่านสาทร พระราม 3 ซึ่งถือเป็นสาขาล่าสุดที่อยู่บนทำเลยุทธศาสตร์ด้านที่อยู่อาศัยและย่านการค้าที่มีกำลังซื้อสูง มีความพร้อมทุกด้านทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล ความบันเทิง ร้านอาหาร แหล่งช้อปปิ้ง อาคารสำนักงาน สถานที่พักผ่อนและการเดินทาง ประกอบกับยังมีช่องว่างในการทำตลาดค้าส่งวัตถุดิบอาหารอีกมากการเปิดตัวของ โก โฮลเซลล์ สาขาเจริญราษฎร์ จึงเป็นการสร้างทางเลือกใหม่ ด้วยภาพลักษณ์ของการเป็น “House of Fresh” ที่พรั่งพร้อมด้วยแผนกอาหารสดขนาดใหญ่ อาหารพร้อมปรุง อาหารแช่แข็ง อาหารแห้ง เครื่องปรุงรส และสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ มากกว่า 20,000 รายการไว้คอยให้บริการสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของ โก โฮลเซลล์ และเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าผู้ใช้บริการ คือ การเป็นแหล่งรวมวัตถุดิบอาหารสดขนาดใหญ่ อาหารทะเลแบบเป็นๆ ที่แหวกว่ายอยู่ในตู้อควาเรียม เช่น กุ้งมังกรเจ็ดสี ปูม้า ปูอลาสก้า กุ้งลายเสือ ผักผลไม้คุณภาพปลอดภัย ผักไฮโดรโปนิกส์ มีทั้งผลผลิตที่มาจากเกษตรกรไทย ในแหล่งเพาะปลูกและเพาะเลี้ยงคุณภาพ รวมทั้งสินค้านำเข้าจากทั่วโลก ที่จะสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ที่มาเลือกซื้อ ทั้งเนื้อวัวคุณภาพราคาดีจากหลายประเทศ แซลมอนจากแหล่งดังๆ ของโลก ชีส เครื่องปรุงรสนานาชาติ ฯลฯ พร้อมบริการที่ไม่มีใครเหมือน ด้วยการตัดแต่งวัตถุดิบ ครบจบในที่เดียว ประหยัดเวลา สะดวกต่อการนำไปใช้ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้ประกอบการ้านอาหารได้เป็นอย่างดี รวมถึงการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการแบบนำไปใช้ต่อยอดทำกำไรได้เลย จากมุมครบเครื่องเรื่องเครื่องดื่ม หรือ Beverage Solution และ การจัดกิจกรรม workshop ให้ความรู้เติมเต็มความแข็งแกร่งให้กับคนตัวเล็กที่กำลังอยู่ในสนามแข่งขันของธุรกิจอาหารนอกจากนี้ โก โฮลเซลล์ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ ที่สาขาตั้งอยู่ ด้วยการส่งเสริมอาชีพด้านอาหาร สร้างความมั่นคงให้กับคนในชุมชน โดยสนับสนุนวัตถุดิบอาหารคุณภาพดี ให้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพวัดวรจรรยาวาส สำนักงานเขตบางคอแหลม เพื่อนำไปใช้ในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาหาร ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ซึ่งเป็นการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนอีกทางหนึ่งสำหรับสาขาเจริญราษฎร์ สมัครสมาชิกใหม่ รับฟรีคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 1,000 บาท (คูปองส่วนลดมูลค่า 50 บาท จำนวน 20 คูปอง) คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ 1,500 บาทต่อใบเสร็จ (แสดงคูปองส่วนลดที่จุดบริการชำระเงินก่อนการชำระเงิน คูปองมีระยะเวลาที่สามารถใช้และรับส่วนลดตามที่ระบุบนคูปองส่วนลดเท่านั้น คูปองส่วนลดใช้ได้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 2568) นอกจากนี้ยังจัดแคมเปญ“Happiness on the GO WHOLESALE 2025” ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 มกราคม 2568 โดยขนทัพสินค้าหลากหลายรายการมาจัดโปรโมชั่น พร้อมข้อเสนอพิเศษสุด ไม่ว่าจะเป็นกระเช้าปีใหม่ สินค้าชุดของขวัญจากแบรนด์พันธมิตร ทั้งสินค้าอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า โปรโมชั่นสินค้าอาหารแช่แข็ง ที่มาพร้อมกระเป๋าเก็บความเย็นเมื่อซื้อสินค้ากลุ่มอาหารแช่แข็งที่ร่วมรายการครบ 2,500 บาทขึ้นไป /ใบเสร็จ และเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะ วัน ที่ โก โฮลเซลล์ ยังได้รับข้อเสนอสุดคุ้ม 2 ต่อ คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท คุ้มที่ 2 รับคะแนนสูงสุด 10 คะแนน ทุกๆ 100 บาทต่อใบเสร็จ (1 พ.ย.67 - 31 ม.ค.68 ที่ โก โฮลเซลล์ ทุกสาขาและ โก โฮลเซลล์ แอปพลิเคชั่น)