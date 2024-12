Supersports เซ็นทรัลชิดลม ฉลองโฉมใหม่! สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี เปิดประสบการณ์ชอปปิ้งสายสปอร์ตสุด Exclusive! ในสโตร์ระดับพรีเมียม

กรุงเทพฯ –3 ธันวาคม 2567 Supersports (ซูเปอร์สปอร์ต) ในเครือเซ็นทรัลรีเทล แหล่งรวมสินค้าและแบรนด์กีฬาอันดับ 1 ของไทย ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านกีฬา จัดฉลองโฉมใหม่ Supersports สาขาเซ็นทรัลชิดลม Grand Opening Supersports NEW and Exclusive Central Chidlom ส่งท้ายปีกับสปอร์ตสโตร์ระดับพรีเมียม เปิดประสบการณ์ชอปปิ้งสายสปอร์ตสุด Exclusive ครอบคลุมทุกประเภทกีฬาและไลฟ์สไตล์ ด้วยดีไซน์ทันสมัยพร้อมนำเทคโนโลยีเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์ทดลองสินค้าจริงก่อนตัดสินใจเลือกสินค้า จัดเต็มด้วยโซนรองเท้ากีฬาใหญ่ที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำ บน Wall Shoes ที่ยาวกว่า 34 เมตร และพิเศษสุดๆ กับการยก Wilson Lab แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์แบดมินตันและเทนนิสมาเปิดที่แรกที่เดียวใน Southeast Asia นอกจากนี้ยังมีสินค้ามากมายกว่า 20,000รายการครอบคลุมทุกประเภทกีฬาให้เลือกสรร บนพื้นที่มากกว่า 2,290 ตารางเมตร บนทำเลธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครคุณวิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ Supersports เดินหน้าครองตลาดความเป็นอันดับหนึ่งด้วยการพัฒนาและขยายสาขา เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีไลฟ์สไตล์แอคทีฟอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา พร้อมนำเสนอสินค้าและเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ สำหรับ Supersports สาขาเซ็นทรัลชิดลม นี้ ถือเป็นหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่เราให้ความสำคัญ ด้วยสาขาตั้งอยู่บนทำเลธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานคร เราจึงมุ่งหวังสร้าง Destination ของกลุ่มคนรักกีฬาในย่านนี้ให้เข้าถึงแหล่งจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์ที่ครบครัน บนความสะดวกสบายในทำเลใจกลางเมืองใกล้รถไฟฟ้า ที่พร้อมให้สายสปอร์ต นักช้อป และพนักงานออฟฟิศสามารถเดินทางเข้าสัมผัสประสบการณ์สร้างพลังมูฟได้อย่างง่ายดาย ด้วยการปรับรูปโฉมใหม่ในลุคสปอร์ตสโตร์ระดับพรีเมียม รวมสินค้าทุกประเภทกีฬาจากแบรนด์ชั้นนำเอาใจคนรักกีฬาทุกประเภท พร้อม Personalized ในอุปกรณ์กีฬาที่คุณชื่นชอบ โดยทั้งหมดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบริการเหนือระดับ เรียกได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาจะได้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไป ด้วยรูปแบบการตกแต่งร้านด้วยจอ LED พร้อมทั้งมีการแบ่งโซนกีฬาในแต่ละประเภทเพื่อง่ายกับการเลือกสรรสินค้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ คอยให้คำปรึกษารวมไปถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนร่วมให้การช้อปปิ้งสนุกและตรงใจมากยิ่งขึ้นซูเปอร์สปอร์ต สาขาเซ็นทรัลชิดลม มีพื้นที่มากกว่า 2,290 ตารางเมตร ดีไซน์ออกมาในรูปแบบและบรรยากาศที่ทันสมัยยกระดับการช้อประดับพรีเมียม พร้อมปรับโฉมโซนใหม่รองรับทุกความต้องการของลูกค้าที่อัดแน่นไปด้วยสินค้าหลายหลายแบรนด์ชั้นนำที่มาพร้อมเทคโนโลยีRunning Zone โซนรองเท้ากีฬาที่ใหญ่ที่สุดจากแบรนด์ชั้นนำหลากหลายประเภทกีฬา ทั้งวิ่งเทรล เทนนิส แบดมันตัน บาสเกตบอลและไลฟ์สไตล์ ด้วย Wall Shoes ที่มีขนาดยาวกว่าทุกสาขาเพื่อให้ลูกค้าเลือกได้อย่างจุใจ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยี 3D scan จาก SAFESIZE เพื่อค้นหารองเท้าที่เหมาะกับคุณ แนะนำโดย Sports Guru เฉพาะด้านRacket Zone จัดเต็มทั้งอุปกรณ์แบดมินตันและเทนนิส เพื่อตอบโจทย์ผู้เล่นทุกระดับ นอกจากนี้ยังมี Wilson Lab แบรนด์ชั้นนำด้านอุปกรณ์แบดมินตันและเทนนิสมาเปิดที่แรกที่เดียวใน Southeast Asia พร้อมบริการขึ้นเอ็นโดยผู้เชี่ยวชาญอีกด้วยGolf Zone ที่มาพร้อมเสื้อผ้ากอล์ฟไฮเอนด์หลากหลายแบรนด์ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์และไม้กอล์ฟจากแบรนด์สุดหรู ยกระดับวงสวิงด้วยบริการปรับแต่งไม้กอล์ฟเฉพาะคุณจาก Tour Performance Lab ให้เหมาะสมกับสไตล์การเล่น รวมไปถึงคอลเลกชันหายากจาก Scotty Cameron และ L.A.B. Golf มาให้เลือกสรรเพื่อให้ทุกวงสวิงพิเศษกว่าเดิมKids Zone ตอบโจทย์คุณหนูๆ ด้วยสินค้าสำหรับเด็กที่หลากหลายประเภททั้งกีฬาและไลฟ์สไตล์ฉลอง Grand Opening รูปโฉมใหม่ Supersports NEW and Exclusive Central Chidlom เอาใจคนรักกีฬากับโปรโมชั่นพิเศษ รับฟรี! Supersports Tote Bag มูลค่า 950 บาท* จำนวน 1 ใบ เมื่อช้อปครบ 4,500 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ) รับ Supersports Camping Chair มูลค่า 1,650 บาท* เมื่อช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ) และ รับ Columbia Backpack มูลค่า 3,090 บาท* เมื่อช้อปครบ 9,000 บาทขึ้นไป (จำกัด 1 ใบ / 1 ใบเสร็จ) ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 67 - 6 ม.ค. 68 ที่ร้าน Supersports เซ็นทรัล ชิดลม ชั้น 3ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสินค้าซูเปอร์สปอร์ต สามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชันพิเศษสุดได้ทาง www.supersports.co.th หรือเฟซบุ๊กเพจของ Supersports เพื่อไม่ให้พลาดดีลพิเศษที่พร้อมเสิร์ฟตลอดทั้งปี