มิดัส พีอาร์ คว้า 3 รางวัลใหญ่ในงาน PRCA Thailand Awards 2024

มิดัส พีอาร์ คว้ารางวัลจากผลงานของลูกค้า Money 20/20 Asia ในสาขา B2B Award and Media Relations Award โดย Money 20/20 Asia คือมหกรรมงานรวมฟินเทคชั้นนำของโลก ที่ได้จัดครั้งเเรกในเอเชียในปีนี้เพื่อผลักดันโอกาสทางธุรกิจฟินเทคและอุตสาหกรรมการเงินของภูมิภาคให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด ซึ่ง มิดัส พีอาร์ มีส่วนสำคัญในการผลักดันความสำเร็จผ่านการสร้างการรับรู้ของมหกรรมงานรวมฟินเทคที่จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ครั้งเเรกที่ผ่านมา โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้จัดงาน ผู้ประกอบการ องค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมจากหลากหลายประเทศต่างตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งจากหลากหลายไม่ว่าจะ ประเทศไทย ฮ่องกง ออสเตรเลีย และสิงคโปร์ผลงานของ มิดัส พีอาร์ คือกลยุทธ์ด้านสื่อมวลชน ส่งผลให้เกิดการตีพิมพ์ผ่านสื่อต่าง ๆ กว่า 1,400 ข่าวจากหลากหลายแพลตฟอร์มของสื่อชั้นนำทั่วเอเชีย โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟกว่า 68 ท่าน มีการสัมภาษณ์จากสื่อมวลชนกับผู้บริหารเกิดขึ้นที่งานกว่า 55 ครั้ง โดยมีสื่อระดับภูมิภาคอย่าง South China Morning Post และ The Edge ตอกย้ำความยิ่งใหญ่งานแบรนด์ Money 20/20 ในสื่อสายธุรกิจ การเงิน และฟินเทคยิ่งไปกว่านั้นในปีนี้ คุณ ภาสินี รุจาคม Business Development Executive ของ มิดัส พีอาร์ ยังได้รับรางวัล Student Communicator of the Year Award โดยเธอได้แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และนำเสนอแผนงานที่ยอดเยี่ยม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ มิดัส พีอาร์ และยังสร้างแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่พร้อมจะสร้างความแตกต่างในทุก ๆ วันแก่ลูกค้าและอุตสาหกรรมที่ผ่านมาบุคลากรของ มิดัส พีอาร์ ได้รับมอบรางวัลอย่างต่อเนื่องจากเวทีของ PRCA อาทิ คุณแอนดี้ สปีรู Director of Business Development and Strategy ของ มิดัส พีอาร์ ที่เคยได้รับรางวัล PRCA APAC Best Intern of the Year Award Winner และ คุณ ว่าง หมัง ฮา Account Manager ที่เคยได้รับมอบรางวัล PRCA Thailand Student Communicator of the Year Awardดร. คาริน โลหิตนาวี ผู้ก่อตั้ง มิดัส พีอาร์ กล่าวว่า "ทีมของ มิดัส พีอาร์ ถือว่าเป็นหัวใจในความสำเร็จของบริษัทฯ ซึ่งเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลงานอันโดดเด่นของทีมได้รับการยกย่องจากหนึ่งในเวทีรางวัลอันทรงเกียรติที่สุดของไทย โดยนี่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความหมั่นเพียรของทีมทุกท่านที่ มิดัส พีอาร์ ซึ่งพร้อมจะรังสรรค์ผลงานที่แตกต่างและประสบความสำเร็จให้แก่ลูกค้าทุกท่านในทุก ๆ ชิ้นงานของเรา และอุตสาหกรรมประชาสัมพันธ์ไทยและภูมิภาค" พร้อมเสริมว่า "รางวัลที่ คุณ ภาสินี ได้รับเป็นอีกหนึ่งความน่าภูมิใจของเราทีม มิดัส พีอาร์ โดยรางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของเธอ ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของบริษัทที่ต้องการที่ให้โอกาสแก่คนรุ่นใหม่ไฟแรง สร้างบุคลากรที่แข็งแกร่งแก่ตลาด ท้ายนี้การรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติของ มิดัส พีอาร์ โดยเฉพาะด้านบุคลากรตอกย้ำความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเราในการผลักดันอุตสาหกรรมและวงการประชาสัมพันธ์ไทยสู่อนาคตอันรุ่งโรจน์อีกด้วย"