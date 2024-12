4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย CPF ใส่ใจดูแลโลกและสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นางกอบบุญ ศรีชัย ผู้บริหารสูงสุด สายงานกิจการองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ ดำเนินธุรกิจโดยมุ่งสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด “Kitchen of the World with Sustainovation” เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ผลิตอาหารที่ดีต่อกายและใจ ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคทั่วโลก ขณะเดียวกัน ใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป สะท้อนได้จากความมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ตลอดกระบวนการผลิต เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก อันเป็นสาเหตุของโลกร้อนตลอดกระบวนการผลิตของซีพีเอฟ ตั้งแต่ขั้นตอนการเลี้ยงสัตว์ ฟาร์ม การผลิตและแปรรูปอาหาร ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มีการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ และสามารถกลับมาใช้ซ้ำได้ และย่อยสลายได้ ส่งเสริมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานทุกหน่วยธุรกิจขององค์กร นำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน(Circular Economy) มาประยุกต์ใช้นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรหน่วยงานภาครัฐ ประชาสังคม เกษตรกร ดูแลสิ่งแวดล้อมและจัดการปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 อย่างเป็นระบบ ผ่านการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีระบบตรวจสอบย้อนกลับ และเดินหน้านโยบายไม่รับซื้อและไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากพื้นที่รุกล้ำป่าและพื้นที่ที่มาจากการเผาตลอดจนถึงและสร้างการเติบโตของคู่ค้าใน Supply Chain ให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ผ่านโครงการ Partner to Grow ... เติบโต เคียงข้างอย่างยั่งยืน มีเป้าหมายสนับสนุนคู่ค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ให้พัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การบริหาร และครอบคลุมไปถึงการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยด้วยความมุ่งมั่นมีส่วนร่วมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ บริษัทฯสานต่อโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ เพื่อคืนสมดุลธรรมชาติ ทั้งป่าต้นน้ำในพื้นที่โครงการเขาพระยาเดินธง จังหวัดลพบุรี การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ระยอง และตราด สร้างป่าในสถานประกอบการของซีพีเอฟ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกร ชุมชน สร้างเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน