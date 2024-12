“Uranus Clinic” เปิดตัวพรีเซนเตอร์ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ”

“Uranus Clinic” แบรนด์ความงามที่ให้ความสำคัญและให้บริการแบบ Private Luxury ส่งเซอร์ไพรส์รับลมหนาวก่อนเทศกาลคริสต์มาส พาพรีเซนเตอร์คนล่าสุด “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” และ เหล่าเซเลบบริตี้หนุ่มหล่อระดับพระเอก ร่วมสร้างสีสัน เฉลิมฉลองในงาน ก้าวเข้าสู่ปีที่ “5th Anniversary Uranus Clinic Chiangmai จัดขึ้น ณ เซ็นทรัล เชียงใหม่"Uranus Clinic " กับการเป็นผู้นำในธุรกิจความงามในแบบฉบับกลยุทธ์ Entertainment Marketing สามารถตอบโจทย์กับกลุ่มผู้คนที่รักความงาม และ อยากดูแลตัวเองในแบบ Private Luxury จัดงาน "5th Anniversary Uranus Clinic ChiangMai" ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จไปกับแบรนด์ความงามที่ครองใจคนรักสุขภาพความงามทั่วประเทศฤกษ์ดีครั้งนี้ร่วมเปิดตัวพรีเซนเตอร์ เยือนภาคเหนือ กับ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในงานพบกับพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด "เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ " และสัมผัสการบริการ ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายภายในงาน อาทิ มินิคอนเสิร์ต บูธกิจกรรม ของขวัญ ของรางวัล ร่วมปลดล๊อคทุกขีดจำกัดความสวยภายใต้สโลแกน “Unlock Your Beauty Beyond Boundaries” สร้างความทรงจำสุดประทับใจไปด้วยกันงานนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 - 1 ธันวาคม 2567 ณ ชั้น1 ลานกิจกรรม เซ็นทรัล เชียงใหม่ และ ยังได้พบกับเหล่าเซเลบบริตี้หนุ่มหล่อระดับพระเอก เข้าร่วมสร้างสีสันความประทับใจ และ มินิคอนเสิรต์ อาทิ หนุ่ม Cute boy ในตำนาน คุณอัพ ภูมิพัฒน์ , พระเอกนักบาส คุณกระทิง ขุนณรงค์ ร่วมด้วย คุณจิณณ์ จิณณะ , คุณอู๋ กิตติภณ , คุณตงตง กฤษกร , คุณตรี ภรภัทร แห่ง one31 ปิดท้ายความสนุกกับกิจกรรมครั้งนี้กับ พระเอกที่มีความน่ารักตลอดกาล คุณอาเล็ก ธีรเดชUranus Clinic สัมผัสนิยามความงามแบบใหม่ในคอนเซ็ปต์ "Unlock Your Beauty Boundaries" พร้อมปลดล็อกความงามในแบบที่เป็นคุณ ด้วยเทคโนโลยีความงามอัพเดท พร้อมโปรแกรมใหม่ที่คัดสรรมาเพื่อคุณเท่านั้นCustomized ความสวยในแบบที่เป็นตัวคุณ กับบริการที่ตอบโจทย์ พร้อมเปลี่ยนตัวเองเป็นคุณคนใหม่ได้ยิ่งกว่า เติมเต็มความมั่นใจได้ยิ่งขึ้น พบกับ Uranus Clinic ที่มีสาขากว่า 25 สาขาพร้อมให้บริการคุณทั่วประเทศ.