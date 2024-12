“OR”จับมือCIBตรวจสอบ“ข่าวปลอม” ด้านปตท.แจ้งความบก.ปอศ.ดำเนินคดีเอาผิด

“ดิษทัต” ซีอีโอ OR ปรึกษากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(CIB)ให้เข้าตรวจสอบข่าวปลอม ยืนยันดำเนินงานภายใต้ธรรมาภิบาลและจริยธรรม ด้านปตท.เดินหน้าแจ้งความต่อบก.ปอศ. รวมถึงรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตลท. ก.ล.ต. และกระทรวงดิจิทัลฯ เพื่อให้พิจารณาและดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายนายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในลักษณะกล่าวอ้างว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือDSI “สรุปสำนวนเชื่อว่า” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)หรือOR และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เข้าข่าย ความผิดตาม พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ฯลฯนั้น ตนได้ปรึกษากับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เพื่อให้ช่วยตรวจสอบคดีข่าวปลอมดังกล่าว ซึ่งยืนยันเราไม่มีความผิด โดยกลุ่มปตท.และOR ทั้งผู้บริหารและพนักงาน มีการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล และจริยธรรม ซึ่งตนในฐานะ CEO OR มีหน้าที่กำกับดูแลกิจการ ไม่ทำอะไรที่ไม่ถูกต้องอยู่แล้ว ส่วนการฟ้องร้องอยู่ในขั้นตอนต่อไปขณะเดียวกัน ปตท. ได้ออกมาชี้แจงถึงกรณีข่าวสื่อสังคมออนไลน์พาดพิงผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. และมีการเผยแพร่ลิงค์เพื่อให้ดาวน์โหลดหนังสือของ DSI นั้นว่าตามที่ ปตท. ได้แจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ว่าข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ มีเนื้อหาที่คลาดเคลื่อนจากความจริง อันส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง ทั้งยังส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของ ปตท. บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผู้บริหารของกลุ่ม ปตท.ดังนั้น ปตท. จึงได้ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) รวมถึงรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้มีการตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่ผ่านมา การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวได้ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อราคาหุ้นของกลุ่ม ปตท. สร้างความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ดังนั้นปตท.จึงได้ดำเนินการแจ้งความเพื่อรักษาความเชื่อมั่น ปตท.และเครือบริษัท ตลอดจนเพื่อมิให้มีการกระทำที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนของนักลงทุนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความจริงทั้งนี้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ พร้อมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดำเนินการอย่างเคร่งครัดภายใต้นโยบายที่ชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ประเทศชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างครอบคลุมและเป็นธรรม