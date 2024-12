พาณิชย์ จุฬาฯ เปิดตัวหลักสูตรใหม่ “ZEN มาร์เก็ตติ้ง”เพื่อผู้บริหาร-เจ้าของ

ผู้จัดการรายวัน 360- ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เปิดตัวหลักสูตร ”ZEN: Marketing Legacy of the Rising Sun“ หลักสูตรการตลาดเชิงญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เริ่ม 1 ก.พ -17 พ.ค 68ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่จะให้ความรู้ด้านการตลาดที่เน้นความดีงามและยั่งยืน กับการเปิดตัวหลักสูตร “ZEN (Zoomed Experience for the Next): Marketing Legacy of the Rising Sun” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFB) เพื่อพัฒนาผู้บริหารไทยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ที่สร้างความแตกต่างให้กับภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยหวังว่าหลักสูตร ZEN นี้จะช่วยเสริมสร้างความสามารถของผู้บริหารไทยให้แตกต่างและก้าวกระโดด ด้วยองค์ความรู้และปรัชญาการตลาดญี่ปุ่นที่เน้นความยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิด "CARE" ประกอบด้วย1.C: Community การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมโดยรวม 2.A: Accountability ความโปร่งใสและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของธุรกิจ 3.R: Resilience การปรับตัวและสร้างระบบที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความเปลี่ยนแปลง 4.E: Environment การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในทุกมิติของธุรกิจและสังคมผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน ประธานหลักสูตร ZEN กล่าวว่า หลักสูตร ZEN ถูกออกแบบโดย ภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี กับองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFB) หรือพ.ส.ล. ซึ่งหลักสูตรอบรมนี้ เป็นการผสานปรัชญาญี่ปุ่นกับแนวทางการตลาดแนวใหม่ นำมาใช้สร้างแบรนด์ ดูแลลูกค้า เพื่อองค์กรที่ต้องการการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยหลักสูตร ZEN นั้น มีจุดเด่น 5 ข้อ คือ 1. เป็นหลักสูตรการตลาดที่ผสานปรัชญาญี่ปุ่นหลักสูตรเดียว ที่จับมือภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บริหารองค์กรชั้นนำกว่า 10 แห่ง 2. ผู้เข้าอบรม หรือ Zenion จะได้เรียนรู้ ติดอาวุธทางการตลาดกับ ZEN GURU ผู้รู้จริงและผู้มีประสบการณ์จริง ระดับแนวหน้าของไทยและญี่ปุ่น 3. ผู้เข้าอบรม หรือ Zenion จะใกล้ชิดกับ ZEN Guru อย่างลึกซึ้ง เต็มเปี่ยมด้วยสาระและแรงบันดาลใจ 4. เปิดโลกใหม่ กับทริปดูงานระดับ Exclusive ณ องค์กรระดับตำนานในญี่ปุ่น ที่เปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษเฉพาะหลักสูตร ZEN 5. ผู้ผ่านการอบรมเกิน 80% จะได้รับประกาศนียบัตร จาก Chulalongkorn Business Schoolรศ.ดร.ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลักสูตรนี้เป็นการอบรมด้านการตลาด ตามแนวทางปรัชญาญี่ปุ่น เชื่อว่าผู้เข้าอบรมจะได้องค์ความรู้ โดยเฉพาะศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ นำพาองค์ของท่านก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนนายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้กล่าวถึงที่มาของหลักสูตร ZEN ว่า องค์การ พ.ส.ล. ได้มีการทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษามาโดยตลอด การร่วมมือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นการริเริ่มที่ พ.ส.ล. จะใช้องค์ความรู้ เครือข่ายขององค์การฯ และบุคลากร มาร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เป็นผู้นำในด้านการศึกษาของประเทศไทย เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่เป็นแนวทางใหม่ที่ต่างออกไป“โครงการ ZEN: Marketing Legacy of the Rising Sun ที่จะจัดขึ้นนี้ เป็นหลักสูตรการอบรมทางการตลาด มุ่งเน้นถึงความจริงใจ ความซื่อตรงต่อลูกค้าเป็นโครงการแรก ซึ่งองค์การฯ จะได้นำเครือข่ายทั้งในด้านการศึกษาและสังคมของญี่ปุ่น ร่วมกับดร.วรภัทร ภู่เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ปรัชญาเซนในประเทศไทย และดร.เทอดทูน ไทศรีวิชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการ Coaching เพื่อให้การเรียนรู้นั้นมาจากผู้รู้จริง” นายพัลลภ กล่าวผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า หลักสูตร ZEN เป็นโครงการด้านการทำตลาด จัดทำขึ้นมาโดยไม่ได้หวังผลกำไร เพราะเราเป็นองค์กรภาครัฐ และพ.ส.ล. เป็นองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WFB) ที่ไม่ได้แสวงหารายได้ ขณะที่หลักสูตร ZEN: Marketing Legacy of the Rising Sun เป็นหลักสูตรการตลาดเชิงญี่ปุ่น สำหรับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าของกิจการที่ต้องการเติบโตอย่างยั่งยืน เริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 17 พฤษภาคม 2568 ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมทางการตลาด ผสานหลักการของปรัชญาแบบญี่ปุ่นกับแนวทางการตลาดสมัยใหม่ สามารถนำมาใช้เสริมสร้างเอกลักษณ์ของการสร้างแบรนด์ การดูแลลูกค้า การทำการตลาด และสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจอย่างจริงใจ นำมาซึ่งความยั่งยืนในระยะยาวสำหรับรายละเอียดของหลักสูตร ZEN จะมีหัวข้อในการอบรมแบ่งออกเป็น 4 (+1) Legacy Modules ซึ่งการอบรมในแต่ละวัน จะมีทั้งในส่วนที่เป็นการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและการเสวนาระหว่างทานอาหารค่ำ (Dinner Talk Session) และยังมี Special Module: Legacy of the Rising Sun in Japan หรือ ZEN Executive Trip in Japan ดูงานธุรกิจ 100 ปี ที่ประเทศญี่ปุ่น ในสถานที่ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็สามารถไปดูงานได้ มีผู้บริหารระดับสูงทางญี่ปุ่นมาให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ในแต่ละที่ที่ไปดูงาน ซึ่งรับจำนวนจำกัด โดยจะจัดขึ้นวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม 2568นอกจากนี้ภายในงานยังมีการปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวข้อ Marketing for Sustainability รวมถึงการเสวนาในหัวข้อ Marketing for Sustainability: A Journey Inspired by Japanese Principles อีกด้วย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา ดังต่อไปนี้ 1.ดร.วรภัทร ภู่เจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน ZEN และนักยุทธศาสตร์และที่ปรึกษาองค์กรระดับประเทศ 2.นางชุติมา วิริยะมหากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาคูโฮโด เฟิร์ส จำกัด 3.ผศ.ดร.เอกก์ ภทรธนกุล หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ4.ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน ประธานหลักสูตร ZENทั้งนี้ในช่วงท้าย ผศ.ดร.ปณิธาน จันทองจีน ประธานหลักสูตร ZEN กล่าวว่า จากการเสวนา Marketing for Sustainability : A Journey Inspired by Japanese Principles ได้ข้อสรุปว่า การตลาดที่จะสร้างความยั่งยืนได้นั้น จะต้องเป็นการตลาดที่ใส่ใจ (CARE) และเป็น ZEN Marketing (Zen Principles – Empathy - Nurture)โดย ZEN Marketing เป็นการผสมผสานปรัชญาญี่ปุ่น สร้างเป็น 3 องค์ประกอบสำคัญทางการตลาด ได้แก่ 1.Z: Zen Principles คือแนวทางที่เน้นความเรียบง่ายและสมดุลในทุกกระบวนการ ไม่มุ่งแค่การเติบโตทางยอดขายเพียงอย่างเดียว 2.E: Empathy ต้องเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้ง ไม่ใช่แค่การศึกษาเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไป 3.N: Nurture ซึ่งเป็นเรื่องของการดูแลความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า และการสร้างประสบการณ์ที่ดีในทุกจุดสัมผัส ทั้งนี้หากท่านใดต้องการสร้างการตลาดที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนได้อย่างมั่นคง เหมือนกับหลายองค์กรของญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า 100 ปีขึ้นไป สามารถขอรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร ZEN (Zoomed Experienced for the Next): Marketing Legacy of the Rising Sun ได้ที่ ช่องทาง Facebook: Zoomed Experience for the Next: ZEN หรือ โทร 062-878-8101