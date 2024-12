คูลที่สุดแห่งปี! “เฟย ภัทร” พาแชมป์กอล์ฟ “Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2024” บินลัดฟ้าโชว์วงสวิงบนสนามกอล์ฟวิวสุดอลังการที่เมืองไห่หนาน ฮาวายแห่งเอเชีย

เรียกได้ว่าเป็นทริปที่เอ็กซ์คลูซีฟแบบสุด ๆ สำหรับเหล่านักกอล์ฟผู้โชคดีทั้ง 6 คู่ ที่สามารถคว้าแชมป์กับสุดยอดแคมเปญการแข่งขันกอล์ฟไลฟ์สไตล์ที่คูลที่สุดแห่งปี “Chang Cold Brew Cool Club presents Chang Club Championship 2024” ที่แข่งแบบคู่ หา Best Score หลังจากเฟ้นหานักกอล์ฟมือสมัครเล่นจากผู้เข้าแข่งขันกว่า 2,500 คน ทั่วประเทศ ชิงรางวัลทริป 5 วัน 4 คืน บินลัดฟ้าไปเปิดวงสวิงบน 2 สนามที่สวยติดระดับท็อปของโลก ณ เมืองไห่หนาน ฮาวายแห่งเอเชีย ประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2567 งานนี้ 5 คู่หูนักกอล์ฟ เซเลบวงการบันเทิง นำโดย เฟย ภัทร พรีเซ็นเตอร์ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ, เจมส์ มาร์, พาย รินรดา, มะปราง อริสา, บอย ภิษณุ, เผือก พงศธร, โบ ธนากร, อาร์ต มารุต และอีกมากมายมาร่วมสร้างสีสันความคูล โดยงานนี้ “Chang Cold Brew Cool Club” ยังร่วมกับพาร์ทเนอร์วงการกอล์ฟชั้นนำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สมาคมสนามกอล์ฟไทย และบริษัท ซีซีเคกรุ๊ป จำกัด (TaylorMade Thailand) อีกด้วยเฟย ภัทร พรีเซ็นเตอร์ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ เผยว่า “ทริปนี้สนุกมากครับ ได้มาตีกอล์ฟกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ และผู้โชคดีทั้ง 12 คน ท่ามกลางวิวหลักล้านทั้ง 2 สนาม มีทั้งทะเล ภูเขา และชั้นหินลาวา ล้อมรอบตลอดการตีกอล์ฟทั้งสนาม เป็นการเปิดประสบการณ์ตีกอล์ฟครั้งแรกในต่างประเทศของผมที่หาที่ไหนไม่ได้ และเป็นทริปที่เหมาะสำหรับคนรุ่นใหม่ไลฟ์สไตล์คูล ๆ แบบเรา เป็นประสบการณ์ที่เงินหาซื้อไม่ได้จริง ๆ แต่ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จัดให้ได้เสมอ รับรองว่ายังมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้อีกแน่นอน ติดตามกันไว้ได้เลยนะครับ”เปิดศึกวงสวิงเดือดกันในสนามแรกที่ สนามกอล์ฟ Sanya Haitang Bay Peninsula Golf Club เมืองซานย่า ถือเป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟชั้นนำสุดเอ็กซ์คลูซีฟ member only ที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามของวิวทิวทัศน์ โอบล้อมด้วยสายน้ำและภูเขา และยังมีหลุมหลากหลายท้าทายวงสวิง ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ จัดให้ทั้งทีไม่มีคำว่าธรรมดา ปรับกติกาให้เป็นแบบแข่งเดี่ยวเพื่อเก็บคะแนนที่ดีที่สุดของทั้งสองสนาม จบสนามแรกไปแบบสุดมันส์แบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว! วันต่อมา นั่งรถไฟความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่เมืองไห่โขว (HaiKou) ลุยกันต่อในสนามที่สอง Mission Hill Blackstone Course ดวลวงสวิงในสนามกอล์ฟระดับโลกท่ามกลางบรรยากาศสุดคูล ทั้งต้นไม้ใหญ่ ทะเลสาบ และแนวชั้นหินลาวาที่ไล่ระดับลงมา แถมบางหลุมยังลัดเลาะแนวหินเหมือนได้ผจญภัยเพิ่มดีกรีความมันส์เข้าไปอีก ยิ่งเป็นสนามตัดสินแล้วบอกได้เลยว่าอัพเกรดวงสวิง จัดหนักจัดเต็มกันทุกคน วิวสุดอลังการกับความสนุกแบบเต็มพิกัด สวย คูล ทุกช็อตจนต้องร้องว้าว!คืนสุดท้ายปิดฉากทริปสุดปังด้วยเอ็กซ์คลูซีฟปาร์ตี้ ไฮไลต์ของค่ำคืนนี้คือการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน เรียกว่าส่งท้ายด้วยความประทับใจแบบเต็มสิบเป็นทริปสุดคูลแห่งปีของ ช้าง โคลด์ บรูว์ คูล คลับ ที่ทุกคนต้องจดจำสามารถติดตามการแข่งขัน Chang Cold Brew Cool Club presents Cang Club Championship 2025 และ ทุกกิจกรรมความสนุกจาก Chang Cold Brew Cool Club ในครั้งต่อไป ได้ทาง Facebook: Chang World