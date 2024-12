“เพาเวอร์บาย” ปรับลุค “สาขาชิดลม” สู่พรีเมียมสโตร์แห่งใหม่เจาะไฮสเปนดิ้ง

ผู้จัดการรายวัน 360 - เพาเวอร์บาย ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล ตอกย้ำความเป็นผู้นำศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เผยภาพลักษณ์ใหม่ “เพาเวอร์บาย สาขาเซ็นทรัล ชิดลม” ภายใต้แนวคิด ‘Premium Store’ แห่งแรก ยกระดับประสบการณ์การช้อปปิ้งที่เหนือกว่า พร้อมคัดสรรเครื่องใช้ไฟฟ้า แกดเจ็ต ไอที และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมจากแบรนด์ระดับโลกให้เลือกช้อป ตอบโจทย์ดีมานด์กลุ่มเป้าหมายไฮสเปนดิ้งทั้งชาวไทย และเทศย่านชิดลม คาดจะช่วยเพิ่มทราฟฟิกอีก 20%นายสุวิณ โกษีอำนวย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด ในเครือ เซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ชิดลม เปิดให้บริการมานานถึง 27 ปี จากวันแรกจนถึงปัจจุบันเพาเวอร์บายไม่เคยหยุดพัฒนาและค้นหาสิ่งใหม่ๆ เพื่อมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้ามาโดยตลอดสำหรับชิดลมเป็นโลเคชั่นโดดเด่นใจกลางเมืองและมีศักยภาพในรัศมี 5 กิโลเมตร ล้อมรอบไปด้วยโรงแรมหรู คอนโดมิเนียระดับไฮเอ็น สถานทูต และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ามีกำลังซื้อสูงทั้งชาวไทย และต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยว และ Expat มีไลฟ์สไตล์แบบลักชัวรี่“เราจึงได้ยกระดับสาขานี้ให้เป็นคอนเซ็ปต์ “Premium store” แห่งแรก เพื่อให้สอดรับกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี้โดยเฉพาะ โดยได้เนรมิตโฉมใหม่ของร้านในลุคโมเดิร์น เรียบง่าย มีโซน Innovation & Experience เพื่อนำเสนอไอเดียในการเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แมทช์กับการใช้งานภายในบ้าน ในคอนเซ็ปต์ Smart Home Smart Appliance ลูกค้าสามารถทดลองฟังก์ชันการใช้งานของสินค้าโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าเลือกสินค้าที่ตรงกับความต้องการที่สุด”นอกจากนี้ยังได้คัดสรรสินค้าระดับพรีเมียม เอ็กซ์คลูซีฟไอเท็ม และสินค้าคอลเลคชั่นล่าสุดมาให้ได้อัพเดทอัพเทรนด์อยู่เสมอ โดยจะเน้นสินค้าที่มีความโดดเด่นทั้งดีไซน์ ฟังก์ชันการใช้งานทันสมัย ผสานเทคโนโลยี AI และ IoT เชื่อมต่อไร้สายเพื่อการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบ มั่นใจว่า เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ชิดลม โฉมใหม่นี้ จะสามารถเติมเต็มประสบการณ์การช้อปปิ้ง และตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มไฮสเปนดิ้งได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านสินค้าและการบริการอย่างแน่นอนเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ “เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ชิดลม” กับ 4 โซนไฮไลท์ที่ลงตัวกับทุกไลฟ์สไตล์• Television & Audio: เนรมิตโฮมเธียเตอร์ภายในบ้านให้คุณได้เต็มอิ่มทุกอรรถรสความบันเทิง กับทีวีบิ๊กไซส์สุดล้ำด้วยนวัตกรรม AI ภาพคมชัดระดับ 8K ให้สีสวยสมจริงทุกการเคลื่อนไหว ใช้งานคู่กับเครื่องเสียงคุณภาพระบบ Dolby Atmos รอบทิศทาง มีให้เลือกสรรหลากหลายแบรนด์ชั้นนำ อาทิ ทีวีซัมซุง รุ่น Neo QLED 8K เด่นด้วยฟังก์ชัน Built in SmartThing Hub และ ซาวด์บาร์รุ่นฮิตยอดขายอันดับ 1 ของโลก รับชมจุใจกับทีวีจอยักษ์ขนาด 115 นิ้ว จากทีซีแอล ส่วนแอลจี นำเสนอทีวีรุ่น LG OLED evo ขนาด 97 นิ้ว ให้ภาพละเอียดสมจริง และรุ่น LG StandbyME จอสัมผัสเคลื่อนที่ และปรับหมุนได้ ตอบโจทย์ผู้ที่ชื่นชอบการสตรีมมิ่งคอนเทนต์ได้อย่างลงตัว• Major Appliance: เติมเต็มการใช้ชีวิตด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าครบฟังก์ชันจากแบรนด์ชั้นนำ รวมถึงเทคโนโลยีรักษ์โลก ไม่ว่าจะเป็น BOSCH แบรนด์เครื่องล้างจานอันดับ 1 ของโลก ที่มีกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เครื่องซักผ้าขนาดใหญ่ ซักอบผ้าในเครื่องเดียว หรือเครื่องซักผ้าอบผ้าแบบ Tower ที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดวาง มีฟังก์ชัน AI Wash&Dry ส่วนตู้เย็นมีให้เลือกทั้งขนาดใหญ่ 4 ประตู และแบบ Side by Side ช่วยถนอมอาหารควบคุมการทำงานจากสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ยังเอาใจคอไวน์ด้วยตู้แช่ไวน์ระดับไฮแอนด์จาก Casarte ลักชัวรี่แบรนด์สัญชาติอิตาลีที่มีดีไซน์เหนือระดับ เด่นด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชั่น ส่วนตู้แช่ไวน์ Haier มีขนาดความจุถึง 171 ขวด ควบคุมอุณหภูมิได้คงที่ช่วยรักษารสชาติไวน์ได้ดี• Air Zone: สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ด้วยโซลูชั่นใหม่ และเทคโนโลยีประหยัดไฟอินเวอร์เตอร์ นวัตกรรม AI สามารถสั่งงานด้วยเสียง ฟังก์ชันใส่ใจสุขภาพขจัดฝุ่น PM 2.5 เชื้อไวรัส มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบที่เหมาะกับการใช้งานทั้ง แอร์ฝ้า 4 ทิศทาง แอร์ตั้งพื้น แอร์แขวนผนัง และเครื่องฟอกอากาศเทคโนโลยีล่าสุดจากหลากหลายแบรนด์ดัง• Smart Tech & IT: อัพเดททุกเทรนด์ดิจิทัลเชื่อมต่อทุกชีวิตสู่ไลฟ์สไตล์อัจฉริยะ จาก Apple ครบครันทุกไลน์สินค้า Samsung ส่งไอเทมล่าสุด Galaxy Ring แหวนอัจฉริยะเพื่อคนรักสุขภาพ ส่วนเหล่าเกมเมอร์สามารถสนุกกับเกมฮิต และสินค้าไอเท็มฮอตของ PlayStation และ Nintendo ได้ ต่อด้วยแบรนด์ลำโพงคุณภาพระดับโลกอย่าง B&O, MARSHALL, Bose, Harmar Kardon และ JBL สายรักษ์โลกไม่ควรพลาดกับจักรยานไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ จาก Monowheel และ Ninebotปิดท้ายด้วยแกดเจ็ตเด็ดเอาใจเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ กล้อง Go Pro, DJI และ BREO เครื่องนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น”เพื่อเป็นการฉลองโฉมใหม่ “เพาเวอร์บาย เซ็นทรัล ชิดลม” ได้เตรียมโปรโมชั่นพิเศษมากมาย อาทิ สมาชิก The1 รับสิทธิพิเศษแลกคะแนนลดเพิ่ม 27%, ผ่อน 0% ทั้งร้าน, บัตรเครดิตที่ร่วมรายการแลกคะแนนลดเพิ่มสูงสุด 18% พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 48,000 บาท, ช้อปครบ 1,000 บาท รับคูปองส่วนลด 750 บาท สำหรับซื้อสินค้า 25,000 บาท ขึ้นไปในครั้งต่อไป, นำเครื่องใช้ไฟฟ่าเก่าบริจาคร่วมโครงการ “เก่าแลกใหม่ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาท สำหรับซื้อสินค้าใหม่ประเภทเดียวกัน พร้อมบริการจัดส่ง และติดตั้งฟรี ตั้งแต่วันนี้ – 8 มกราคม 2568