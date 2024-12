ฟู้ดแพนด้า เปิดตัว "โทมัส วอน โมสเนอร์" บอสใหม่ชู 4 กลยุทธ์รุกตลาดดีลิเวอรี่

ผู้จัดการรายวัน 360 – foodpanda (ฟู้ดแพนด้า) แอปพลิเคชันจัดส่งอาหารและของกินของใช้ชั้นนำในเอเชีย แต่งตั้งนายโทมัส วอน โมสเนอร์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ประจำ foodpanda ประเทศไทย มีผลวันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไปนายโทมัส วอน โมสเนอร์ กรรมการผู้จัดการประจำ foodpanda ประเทศไทย กล่าวถึงการรับตำแหน่งใหม่ว่า “ผมตื่นเต้นกับบทบาทใหม่นี้ และพร้อมที่จะนำ foodpanda ประเทศไทย ไปสู่อนาคต เพราะผมเริ่มต้นที่นี่จึงผูกพันกับตลาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย ผมมั่นใจว่าทีมงานที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นในนวัตกรรมของเรา foodpanda จะมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า ขยายการเติบโตให้พันธมิตรร้านค้า และสร้างสมดุลในการดูแลพันธมิตรไรเดอร์อย่างเต็มประสิทธิภาพ”"foodpanda ประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการเติบโต บริษัทมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์ ดังนี้:1. ขยายตัวเลือกอาหารที่หลากหลาย (Food Choice): ร่วมมือกับร้านอาหารยอดนิยม ทั้งอาหารนานาชาติ อาหารท้องถิ่น และอาหารที่กำลังเป็นกระแส เพื่อมอบตัวเลือกอาหารที่หลากหลายให้แก่ลูกค้า foodpanda จะเพิ่มจำนวนร้านอาหารให้ครอบคลุม เพื่อให้ลูกค้าทุกคนสามารถค้นหาเมนูโปรดหรือค้นพบรสชาติใหม่ ๆ ได้2. ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าให้เหมาะกับบุคคล (Personalizaton UX): ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแนะนำเมนูตามความชอบของลูกค้าและประวัติการสั่งซื้อ เราตั้งเป้าที่จะยกระดับประสบการณ์การใช้งาน foodpanda ให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของลูกค้า ทำให้การสั่งอาหารของกินของใช้ง่ายและน่าสนุกยิ่งขึ้น3. เสริมความแข็งแกร่งให้บริการจัดส่งทั่วประเทศ (Nationwide Services): เพื่อตอกย้ำว่า foodpanda คือแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าแรก ที่ขยายบริการไปทั่วประเทศ เราจะพัฒนามาตรฐานบริการ ด้วยการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดส่ง และเข้าถึงพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับบริการ4. ใช้ AI และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาบริการ (AI and Technolg): ผสานรวม AI และโซลูชันเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการจัดส่ง ปรับประสบการณ์ลูกค้าให้เหมาะสม เราตั้งเป้าที่จะยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งกว่าเดิม"นอกเหนือจากกลยุทธ์ที่กำลังดำเนินการเหล่านี้ เราขอย้ำถึงความมุ่งมั่น และความภาคภูมิใจในการเติบโตของ foodpanda ประเทศไทย ในฐานะแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าแรกในประเทศไทย เราเกิดที่นี่และให้บริการในไทยมาตั้งแต่ปี 2555เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้ง มอบคุณค่าที่โดดเด่นให้กับลูกค้า สนับสนุนธุรกิจท้องถิ่นและการมีอาชีพให้กับพันธมิตรไรเดอร์ และมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศของเราให้ดียิ่งขึ้น" โทมัส กล่าวทั้งนี้ นายโทมัสจะรับผิดชอบการบริหารธุรกิจและขับเคลื่อนองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งการวางกลยุทธ์รวมถึงการพัฒนาและต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ของ foodpanda ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุม 7 บริการ คือ 1.) บริการจัดส่งอาหาร (food delivery) 2.) บริการจัดส่งของกินของใช้ foodpanda shops 3.) บริการรับเองที่ร้าน (pick-up) 4.) บริการส่งพัสดุ (pandago) 5.) บริการแพ็กเกจสมาชิกรายเดือน pandapro 6.) บริการ panda ads โฆษณาบนแอปฯ foodpanda และ 7.) บริการ foodpanda corporate สำหรับลูกค้าองค์กรนอกจากการขับเคลื่อนธุรกิจแล้ว นายโทมัสยังมีความตั้งใจที่จะยกระดับ เสถียรภาพให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystems) ของ foodpanda ประเทศไทย คือ ลูกค้า พันธมิตรร้านค้า และพันธมิตรไรเดอร์ เพื่อส่งมอบบริการที่ตรงใจที่สุดให้ลูกค้า สร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ให้กับระบบนิเวศทางธุรกิจ รวมถึง foodpanda ประเทศไทยเอง เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเดลิเวอรี่ไทย ให้แข็งแกร่งไม่แพ้ภูมิภาคอื่นนายโทมัส ร่วมงานกับfoodpandaประเทศไทย ในปี2558 โดยเริ่มที่ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (Head of Business Development) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาดfoodpandaประเทศไทย ที่เริ่มต้นจากการให้บริการแค่ในกรุงเทพฯ ไปสู่จังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศเป็นเจ้าแรก ถือเป็นก้าวสำคัญของธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่ ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างการเข้าถึง สร้างการรับรู้ และสร้างรายได้ (Digitalization) ให้กับร้านอาหารและร้านค้าทั่วประเทศไทยต่อมาในปี 2562 นายโทมัสได้รับมอบหมายให้ดูแลการขยายตลาดในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายการขยายธุรกิจ (Regional Head of Expansions) นายโทมัสมีบทบาทสำคัญในการขยายตลาด foodpanda ไปสู่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค ได้แก่ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย บังคลาเทศ ปากีสถาน แคมโบเดีย ลาว เมียนมาร์ และญี่ปุ่น ต่อมาในระหว่างในปี 2564 - 2565 นายโทมัส ได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการกำกับดูแลทั้งการขยายธุรกิจและฝ่ายขาย ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Director of Expansions and Sales APAC)เป็นเวลากว่า 9 ปี ที่ นายโทมัสได้สร้างการเติบโตและความสำเร็จให้ foodpanda ทั้งในไทย และในระดับภูมิภาค foodpanda เชื่อมั่นว่าประสบการณ์ ศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเดลิเวอรี่ของนายโทมัส จะทำให้เขาเป็นผู้นำองค์กรที่สามารถผลักดัน foodpanda ประเทศไทย ไปสู่สถานะผู้นำตลาดอันดับต้น ๆ ในเร็ว ๆ นี้