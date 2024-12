“มนพร” เร่ง บวท.ลุยยกระดับ ผุดไอเดีย "2 ระยะ 4 สร้าง" รับ 1 ล้านเที่ยวบินปี 68

“มนพร” มอบนโยบาย บวท.ผุดไอเดีย "2 ระยะ 4 สร้าง" ลุยยกระดับมาตรฐานบริการและบุคลากร รับเที่ยวบินเติบโต เป้าปี 68 คาดแตะ 1 ล้านเที่ยวบิน ดันไทยศูนย์กลางทางการบินหนุนท่องเที่ยวและเศรษฐกิจประเทศนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้บริหาร บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ว่า บวท.เป็นอีกหน่วยงานทางการบินที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) ของภูมิภาค รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเตรียมพร้อมรองรับปริมาณเที่ยวบินและผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันการขนส่งทางอากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวของประเทศทั้งนี้ ตนมอบนโยบายให้ บวท.ดำเนินงานตามกรอบ “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย 2 ระยะ 4 สร้าง” โดยระยะเร่งด่วนให้ บวท.สานต่อโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ใช้เทคโนโลยีและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนระยะกลาง ให้ บวท.ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งทางอากาศให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลอย่างยั่งยืน และใช้หลักแนวทางวงจรบริหารงานคุณภาพ (Plan Do Check Act : PDCA) อย่างเป็นระบบส่วนนโยบาย 4 สร้าง เป็นการสร้างความสามารถในการรองรับเที่ยวบินให้ได้ตามเป้าหมายนโยบายศูนย์กลางทางการบิน (Aviation Hub) รวมถึงสร้างบุคลากรทางการบินที่มีคุณภาพและเพียงพอ โดยมีชั่วโมงทำงานไม่เกิน 200 ชม./สัปดาห์ ได้มาตรฐานสากล มีศักยภาพเหมาะสมกับการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างบริการที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับสร้างความร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาการคมนาคมขนส่งทางอากาศของประเทศ"ภายหลังจากที่สนามบินสุวรรณภูมิเปิดใช้รันเวย์ที่ 3 บวท.สามารถบริหารการจราจรทางอากาศที่รวดเร็วและปลอดภัยตามมาตรฐาน และช่วยลดระยะเวลาในการขึ้น-ลงและเข้า- ออกหลุมจอด ช่วยประหยัดการใช้ปริมาณเชื้อเพลิงของอากาศยาน และทำให้เพิ่มขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้ตามเป้าหมาย"@ตั้งเป้าปี 68 เที่ยวบินโต แตะ 1 ล้านในปี 2567สำหรับปริมาณเที่ยวบินปี 2567 มีจำนวนเที่ยวบินรวม 868,373 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15% จากปี 2566 และคาดการณ์ปริมาณเที่ยวบินปี 2568 (ม.ค. 68-ธ.ค. 68) จะเพิ่มขึ้น 13% จำนวนเที่ยวบินรวม 981,270 เที่ยวบิน เมื่อเทียบกับปี 2567 โดยภาพรวมปริมาณเที่ยวบินทั้งภายในประเทศ ระหว่างประเทศ และบินผ่านน่านฟ้าใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิดสถานการณ์ปริมาณเที่ยวบินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าไว้ว่าจะรองรับ 1.2 ล้านเที่ยวบิน ในปี 2568 ซึ่งถือเป็นความท้าทายในการเร่งพัฒนาศักยภาพทุกมิติอย่างครอบคลุม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน Aviation Hubนายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บวท. เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลปีใหม่ บวท.มีความพร้อมในการให้บริการจราจรทางอากาศ 24 ชม. ณ ท่าอากาศยานที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT กำหนด เช่น ท่าอากาศยานกระบี่ เพื่อรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น และรองรับกรณีที่มีเที่ยวบินล่าช้า เพื่อไม่ให้เกิดผู้โดยสารตกค้างบวท.มีความพร้อมในการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเดินอากาศที่สอดคล้องตามนโยบาย “คมนาคมเพื่อโอกาสประเทศไทย” เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการจราจรทางอากาศ มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการบิน (Aviation Hub) โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานทางวิ่ง (High Intensity Runway Operations: HIROs) การนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการเที่ยวบินขาเข้า คือระบบ Arrival Manager (AMAN) และการจัดการเที่ยวบินขาออกด้วยระบบ Intelligent Departure (iDep) การบริหารจัดการห้วงอากาศในรูปแบบการใช้งานแบบยืดหยุ่น (Flexible Use of Airspace : FUA) การจัดสร้างเส้นทางบินคู่ขนาน หรือ Parallel Route เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับปริมาณเที่ยวบิน รวมถึงการจัดสร้างเส้นทางบินตรง (Direct route) เพื่อช่วยลดระยะการบิน การปรับปรุงห้วงอากาศและเส้นทางบินสำหรับกลุ่มสนามบินที่มีความซับซ้อนสูง (METROPLEX) การให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Air Traffic Management (Green ATM)อีกทั้งพัฒนาบุคลากรให้ก้าวหน้าทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย เราเชื่อมั่นว่าการพัฒนาดังกล่าวถือเป็นการสร้างศักยภาพขององค์กร ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป