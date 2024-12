GC เครียมขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ 4-12 ธ.ค.นี้ ดอกเบี้ย 5 ปี 6 เดือนที่ 5.25%

เปิดเผยว่า GC พร้อมเสนอขายซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด (“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ”) ที่หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุญาตให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับแล้ว โดยผ่านทางผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 12 ราย ซึ่งทาง GC เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ดังกล่าว จะเป็นทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าให้แก่ผู้ลงทุนรายย่อยในช่วงปลายปีนี้ ที่รอคอยหุ้นกู้ในกลุ่ม ปตท.และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ทางบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ได้ประกาศยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ระดับ A+(tha) ซึ่งคือเป็นการยืนยันความแข็งแกร่งของ GC และความมุ่งมั่นของ GC ในการก้าวสู่การเป็นบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Petrochemical Hub in South East Asia)การออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ของ GC ในครั้งนี้ เป็นแผนการเสริมสร้างความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งของโครงสร้างเงินทุน เพื่อรองรับการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต โดยเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ทาง GC มีแผนที่จะนำไปใช้ชำระหนี้เงินกู้เดิมทั้งในและต่างประเทศ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่ GC เสนอขายในครั้งนี้ ในทางบัญชีจะนับเป็นส่วนของทุน 100% เช่นเดียวกันกับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนฯ ที่เสนอขายโดยบริษัทอื่น และคาดว่าจะได้รับการนับเป็นส่วนของทุน (Equity Credit) 50% จาก Credit Rating ระดับโลกทั้ง 3 ราย ได้แก่ 1) Moody’s Investors Service 2) S&P Global Ratings และ 3) Fitch Ratings Inc. ซึ่งถือว่าเป็น “Big Three” ในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 4-12 ธันวาคม 2567 ผู้สนใจสามารถติดต่อจองซื้อ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 1333 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bangkok Bank Mobile Banking• ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-626-7777• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 02-888-8888 กด 869 และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)• บริษัทหลักทรัพย์จำกัด (มหาชน) โทร. 02-165-5555 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปฯ Dime! และรวมถึง ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อออนไลน์บนแอปพลิเคชัน Krungthai Next ผ่านระบบ Money Connect by Krungthai• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 02-777-6784 หรือจองซื้อทางออนไลน์ผ่านแอป SCB EASY และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ จำกัด ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)• บริษัทหลักทรัพย์จำกัด โทร. 02-680-4004• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร.1572• บริษัทหลักทรัพย์จำกัด โทร. 02-695-5000• บริษัทหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-658-5050• ธนาคารจำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1428 กด #4 (เปิดจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) และรวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)• บริษัทหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56• การจัดสรรหุ้นกู้ดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร• การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th