เทรนด์สุขภาพโตแรง โอกาสผู้ประกอบการในเอเชียแปซิฟิก

การเป็นผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกำลังเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z ไปจนถึง Baby Boomers ต่างก็มีความใฝ่ฝันที่จะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แม้ในปีนี้สภาวะเศรษฐกิจจะไม่แน่นอน แต่ความต้องในการสร้างรายได้เพิ่มและความปรารถนาที่จะมีธุรกิจของตัวเอง ยังคงเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ส่งเสริมให้ผู้คนในภูมิภาคนี้มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการข้อมูลจากการสำรวจล่าสุดของเฮอร์บาไลฟ์ เอเชียแปซิฟิก เปิดเผยว่า มากกว่าครึ่งของผู้คนในภูมิภาคนี้มองว่าปี 2024 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นธุรกิจ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการหน้าใหม่กว่า 63% ยังมีแผนที่จะเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กภายใน 18 เดือนข้างหน้า ด้วยตลาดที่มีความหลากหลายและนโยบายสนับสนุนจากภาครัฐที่ช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับผู้ประกอบการภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นโอกาสสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ได้ใช้ประโยชน์จากเทรนด์ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและการเติบโตหนึ่งในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตในภูมิภาคนี้คือ สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Health and Wellness) เนื่องจากผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้นรายงานจาก Asia-Pacific Front Line of Healthcare 2024 โดย Bain & Company พบว่า กว่าครึ่งของผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ยินดีที่จะเพิ่มอัตราการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการซื้อวิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ตลอดจนประสบการณ์ที่ดีกว่าและความสะดวกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคน Gen Z ที่เกือบ 58% พร้อมจะจ่ายมากขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงนี้จะเห็นได้ว่า อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมีศักยภาพในการเติบโต แต่คำถามสำคัญคือ สิ่งนี้จะเป็นโอกาสใหม่ทางธุรกิจในเอเชียแปซิฟิกได้จริงหรือไม่? โทมัส ฮาร์มส์ รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ เฮอร์บาไลฟ์ เอเชียแปซิฟิก จะมาพาทุกคนไปค้นหาคำตอบด้วยกันโอกาสที่สดใสในอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจากการสำรวจ Asia Pacific Business of Wellness Survey ของเฮอร์บาไลฟ์ โดยได้สอบถามความคิดเห็นจากผู้คนกว่า 8,000 คนใน 11 ประเทศ พบว่า 51% ของผู้ตอบแบบสำรวจมีแผนจะเพิ่มการใช้จ่ายในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในปีนี้ โดยส่วนใหญ่ตั้งใจเพิ่มการใช้จ่ายถึง 25% ขึ้นไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลของ Bain & Company นอกจากนี้ สองหมวดหมู่ที่มีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสูงสุด คือ อาหารเสริม (72%) และคลาสออกกำลังกาย (31%)จากไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบและความต้องการในการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้น เฮอร์บาไลฟ์พบความต้องการในผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเชิงป้องกันอย่างอาหารเสริมมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการสามารถนำเสนอสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองตลาดที่ขยายตัวนี้ ในขณะที่ความต้องการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการหน้าใหม่ยังมองว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้เผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ โดยข้อมูลระบุว่าอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นหมวดหมู่ที่น่าสนใจเป็นอันดับสี่ (20%) รองจากอาหารและเครื่องดื่ม (44%) ค้าปลีก (30%) และเทคโนโลยี (25%)แรงบันดาลใจสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่อุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการหน้าใหม่ในการสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน จากการสำรวจพบว่า 81%ของผู้ประกอบการที่มีธุรกิจอยู่แล้วในเอเชียแปซิฟิกคาดว่าธุรกิจของตน จะแข็งแกร่งขึ้นในปี 2024 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจ จำเป็นต้องพิจารณาทางเลือกและวางแผนอย่างรอบคอบ แทนที่จะเดินตามเส้นทางผู้ประกอบการแบบเดิมๆ ที่มักต้องลงทุนเริ่มต้นจำนวนมากเพื่อตั้งร้านและสต็อกสินค้า ผู้ประกอบการสามารถเลือกแนวทางอื่นแทนได้ เช่น Social Selling และ Direct Selling ซึ่งช่วยลดต้นทุนเริ่มต้นและสร้างช่องทางสื่อสารตรงกับลูกค้า ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่มองหางานเสริมที่ยืดหยุ่น หรือชื่นชอบการแบ่งปันคำแนะนำด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์ เฮอร์บาไลฟ์มีระบบสนับสนุนที่ครอบคลุม ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำ การให้คำปรึกษาจากผู้จำหน่ายที่มีประสบการณ์ ไปจนถึงการสนับสนุนจากบริษัท ช่วยปูทางให้ผู้ประกอบการเริ่มต้นและเติบโตในเส้นทางของตัวเองได้แม้ว่าในอุตสาหกรรมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีจะมีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ทำให้อนาคตของผู้ประกอบการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกดูสดใส แต่การสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากรากฐานที่มั่นคง การเลือกโอกาสในอุตสาหกรรมที่ตัวเองสนใจและมีชุมชนที่คอยสนับสนุนจะช่วยให้เส้นทางการเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็นไปตามที่ฝันและยั่งยืนอย่างแท้จริง