“เถ้าแก่น้อย” จับมือ “เซเว่นฯ” รุกเจน Z - Alpha ดึง แป้ง zbing z. บุกตลาดเกม สร้างโลก Metaverse

ครั้งแรกในประเทศไทย! กับการร่วมมือของ 3 พันธมิตรชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ TKN ผู้ผลิตขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ และแป้ง ซีบิ๊ง (zbing z.) Content Creator ชื่อดังแห่งวงการเกม Roblox ที่มีผู้ติดตามกว่า 19.7 ล้านคน เปิดตัวแคมเปญ “Tao Kae Noi World x 7-Eleven ผจญภัยแดนสาหร่ายไปกับ zbing z.” ซึ่งเป็นแคมเปญใหญ่ในเกม Roblox ของ เถ้าแก่น้อย ในปีนี้ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการผจญภัยบนโลก Metaverse แบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของกลุ่ม Gen Z และ Gen Alpha โดยแคมเปญนี้จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 จนถึง เดือนพฤษภาคม 2568 ซึ่งภายในงานแขกผู้มีเกียรติและสาวกเกมให้ความสนใจ และร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิทนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการเปิดตัวแคมเปญในครั้งนี้ว่า “ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นการเข้าถึงผู้บริโภค ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์ และความสนใจของผู้บริโภค คือ Idol Marketing และ Brand Content Marketing รวมถึงการร่วมมือกับ Content Creator ชื่อดังอย่าง แป้ง zbing z, คิวเท โอปป้า และ อุ๊งอิ๊ง เพชรบ้านแพ หมอลำวัยรุ่นที่กำลังได้รับความนิยมนอกจากนี้เรายังนำผลิตภัณฑ์สาหร่ายไปทานคู่กับอาหารยอดฮิตหลากหลายเมนู เพื่อให้เข้าถึงไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในทุกกลุ่มโดยตรงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จึงทำให้เถ้าแก่น้อยครองอันดับ 1 ในตลาดสาหร่ายทุกกลุ่มผู้บริโภคในทุก ๆ เซกเมนท์ และในปีนี้เรายังมุ่งเน้นกลุ่ม Gaming lifestyle AIเนื่องจากการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน จึงให้เกิดปรากฏการณ์ครั้งแรกในประเทศไทย ที่ 3 พันธมิตรชั้นนำ อย่าง เถ้าแก่น้อย, ซีพี ออลล์ รวมถึง แป้ง zbing z. Queen of Roblox ร่วมสร้างประสบการณ์ความสนุกบน Metaverse แบบครบวงจร เพื่อขยายฐานไปยังกลุ่มเป้าหมาย Gen Z และ Gen Alpha ด้วยการจัดแคมเปญเปิดแพลตฟอร์ม สร้างประสบการณ์ใหม่ บนเกมยอดนิยมของผู้เล่นในไทยกว่าหลายล้านคนอย่าง Roblox ด้วย Map พิเศษที่จำลองโรงงานสาหร่ายถ้าแก่น้อย และร้าน 7-Eleven โดยมีภารกิจและชาเลนจ์ต่าง ๆ เพื่อรับของรางวัลและไอเทมพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับแฟน ๆ เกม Roblox โดยเฉพาะจุดเด่นของแคมเปญนี้ที่แตกต่างจากเกมทั่วไปคือ O2O (Online to Offline และ Offline to Online) ซึ่งผู้เล่นสามารถร่วมสนุกกับเกมได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยการทำภารกิจในเกมเพื่อเก็บ Code ไปแลกผลิตภัณฑ์จริงที่ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั่วประเทศ หรือนำ Code ภายในซองผลิตภัณฑ์พิเศษของเถ้าแก่น้อย มารับไอเทมพิเศษในเกมได้อีกด้วยการปล่อยแคมเปญนี้จะส่งต่อความสนุกยาวไปจนถึงปีหน้า โดยตั้งเป้าว่าจะมีคนเข้ามาร่วมสนุกในแคมเปญนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านคน และยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนการตลาดไตรมาสแรกของปีหน้า ซึ่งมุ่งเน้นการเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีกิจกรรมและแคมเปญอื่น ๆ ให้ได้ร่วมสนุกอีกมากมาย รวมถึงการเปิดตัวสินค้าใหม่ ๆ ในปีหน้าอีกด้วย จึงอยากให้ติดตามเถ้าแก่น้อยต่อไปเรื่อย ๆ และสำหรับปี 67 คาดว่าปีนี้น่าจะทำเป้าหมายได้พอ ๆ กับที่คาดการณ์ไว้ และมีการเติบโตอยู่ในเปอร์เซ็นต์ 2 หลักได้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผลสำเร็จในปีนี้ก็จะเป็นการขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดสาหร่ายอันดับ 1 ได้ในทุก ๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มสาหร่ายอบ ที่เถ้าแก่น้อยช่วยผลักดันตลาดให้เติบโตจากกระแสการกินคู่กับอาหารได้ดี และมีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 67%” นายอิทธิพัทธ์ กล่าวนายทัพพ์เทพ จีระอดิศวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มองหาแบรนด์ที่ไม่ใช่แค่สินค้าดี แต่ต้องมีประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าด้วย Roblox ไม่ใช่แค่เกมธรรมดา แต่คือประสบการณ์ที่เหนือชั้น ที่ทำให้ผู้เล่นได้สัมผัสประสบการณ์แบบ 360 องศา ตั้งแต่การเป็นพนักงาน การจัดการสินค้า ไปจนถึงการตกแต่งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทุกคนจะสนุก ไปกับประสบการณ์เสมือนจริง แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน และได้ความรู้ไปพร้อม ๆ กันการสร้าง Special Map บน Roblox นั้นตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย Gen Z และ Alpha อย่างแท้จริง เพราะเป็นกลุ่มที่ใช้เวลาส่วนใหญ่บนโลกออนไลน์ และชื่นชอบการเล่นเกม การสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านโลกเสมือนจริง จึงเป็นวิธีการสร้าง Engagement และสร้างความประทับใจให้กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายทัพพ์เทพ กล่าวแป้ง-นัยรัตน์ ธนไวทย์โกเศส หรือ แป้ง zbing z. Content Creator ชื่อดังแห่งวงการเกม กล่าวถึงความสนุกในเกม Roblox ว่า “แฟน ๆ เกม Roblox จะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่สนุกและตื่นเต้นไปด้วยการออกแบบ Special Map ที่ผู้เล่นสามารถเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เถ้าแก่น้อย ตั้งแต่การหาสาหร่ายจากทะเล การสร้างโรงงานเถ้าแก่น้อยไปจนถึงการตกแต่งร้านค้าใน 7-Eleven บน Metaverse ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่1. โซน Seaweed Farm: ผู้เล่นจะได้ออกทะเลไปที่ฟาร์มสาหร่ายเพื่อเก็บสาหร่ายมาผลิตสินค้า2. โซน Seaweed Factory: หลังจากที่เก็บสาหร่าย ผู้เล่นจะนำมาอบที่โรงงานเถ้าแก่น้อย3. โซน 7-Eleven Shop: เมื่อผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ จะนำสาหร่ายเถ้าแก่น้อยมาวางจำหน่ายที่ร้าน 7-Elevenในแต่ละโซน ผู้เล่นจะได้ทำภารกิจพิเศษและเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความท้าทาย เช่น อาจต้องหลบฉลามยักษ์หรือเงือกปีศาจขณะเก็บสาหร่าย ซึ่งจะมีการอัปเดตภารกิจความสนุกไม่ซ้ำกันในแต่ละเดือน ผู้เล่นสามารถสะสม Coin จากภารกิจเหล่านี้เพื่อนำไปอัปเกรดไอเทมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ยานพาหนะสำหรับการเก็บสาหร่ายในทะเล การสร้างโรงงาน การเพิ่มสายพานการผลิตในโรงงาน การจ้างพนักงาน หรือการตกแต่งร้าน 7-Eleven เพื่อสร้างประสบการณ์การเล่นที่สมจริง นอกจากนี้ยังมีมิชชั่นพิเศษในเกมให้ผู้เล่นเก็บซองสาหร่ายที่ Random อยู่ในแต่ละ Map เมื่อสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด สามารถนำไปแลกรับ Code จาก NPC (Non-Player Character) เพื่อนำไปแลกรับสาหร่ายเถ้าแก่น้อยฟรี! หรือรับโปรโมชัน 1 แถม 1 ที่ร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศซองสาหร่ายเถ้าแก่น้อยผลิตขึ้นมาพิเศษจำนวน 600,000 ซอง ภายในซองจะมี Code ที่สามารถนำไปกรอกในเกมเพื่อรับไอเทม หรือบัฟพิเศษ เช่น บัฟวิ่งเร็ว 3 วัน, บัฟว่ายน้ำเร็ว 7 วัน หรือสกินพิเศษที่แป้งได้ออกแบบไว้ในเกม โดยจะวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2568 ที่ร้าน 7-Eleven เท่านั้น และถ้าใครตกแต่งร้านสวย ๆ อาจได้เจอแป้งแวะเข้าไปทักทายในเกมด้วยนะคะ” แป้ง zbing z. กล่าว