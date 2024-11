บอร์ดฯตั้ง“มล.ปีกทอง”CEO ORคนใหม่

บอร์ดOR เห็นชอบตั้งหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ดำรงตำแหน่งCEOคนใหม่แทนดิษทัต ปันยารชุน ที่เกษียณอายุครบ60ปีในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ โดยมีมติเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทน และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารฯเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่ออนุมัติต่อไปนายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด(มหาชน)หรือOR เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)ครั้งที่11/2567 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบให้หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมดํารงตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแทนนายดิษทัต ปันยารชุน ที่จะเกษียณอายุครบ 60ปีในวันที่11 ธ.ค.67ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นัดพิเศษครั้งที่ 5/2567 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 มีมติเห็นชอบกําหนดค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์อื่น และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแล้วนั้น บริษัทจะได้นําเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาเห็นชอบค่าจ้าง ผลประโยชน์อื่น รวมทั้งเงื่อนไขการจ้างทั้งนี้เมื่อกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว บริษัทจะดําเนินการลงนามสัญญาจ้างผู้บริหารในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท และดําเนินกระบวนการแต่งตั้ง หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ ให้ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ตามลําดับต่อไปอนึ่ง กระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนได้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด ตามมาตรา 8 จัตวา วรรค 3 และวรรค 7 แห่งพระราชบัญญัติ คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมม.ล.ปีกทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จบการศึกษาปริญญาตรี Bachelor of Science (Petroleum Engineering), The University of Texas at Austin, USA และปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประสบการณ์การทำงาน ดังนี้1 ตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)1 พฤศจิกายน 2559 - 30 กันยายน 2564 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน Secondment ในตำแหน่ง รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด