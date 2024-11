เทอร์มินอล 21 ทุกสาขา ผนึกกำลัง แฟชั่นไอส์แลนด์ และ เดอะพรอมานาด จับมือ 3 คาแรคเตอร์ระดับโลก สร้างแลนด์มาร์คแห่งความสุข ส่งท้ายปี 67 พบกิจกรรมจัดเต็ม พร้อมจับมือแบรนด์ชั้นนำ มอบส่วนลดสูงสุด 70% ดันทราฟฟิกทุกศูนย์ฯ เพิ่ม 20-30%

นายประเสริฐ ศรีอุฬารพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด และผู้บริหารศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 กล่าวว่า ช่วงสิ้นปีถือเป็นช่วงเวลาทองของการเฉลิมฉลอง ท่องเที่ยว และการมอบของขวัญ ทางศูนย์การค้าฯ เตรียมส่งความสุข ด้วยการร่วมมือกับ 3 คาแรคเตอร์ที่มีฐานแฟนคลับมากมายทั้งไทยและทั่วโลก ได้แก่ Care Bears, Crayon Shinchan และ Finding Unicorn มาสร้างปรากฏการณ์ความสุขครั้งสำคัญ ด้วยการรวมคาแรคเตอร์ที่หลากหลาย เหมาะกับกลุ่มลูกค้าของแต่ละศูนย์การค้าฯ เป็นจุดปักหมุดแห่งรอยยิ้ม ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการตกแต่งประดับไฟต้นคริสต์มาส สร้างประสบการณ์ความสุขครบทุกศูนย์ฯ ตอกย้ำภาพการเป็นมหานครแห่งไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและไม่เหมือนใคร พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังรวมกว่า 30 ท่าน มอบความสุขและรอยยิ้มแบบสุดพิเศษตอนช่วงปลายปี โดยคาดว่าจะสามารถเพิ่มทราฟฟิกให้ทุกศูนย์การค้าเพิ่มอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 20-30%เริ่มที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 อโศก ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Finding Unicorn x Terminal21 Asok : Finding Christmas Land 2025’ สัมผัสสีสันดินแดนแห่งความฝันในธีมคริสต์มาส พร้อมจุดถ่ายภาพและซานต้า FARMER BOB และ RiCO พบกับสินค้าคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์แท้ให้เลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กล่องสุ่ม ตุ๊กตา ของใช้ และเสื้อผ้า พร้อมสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่นจากค่าย Finding Unicorn รวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ FARMER BOB’s 10th Anniversary Fan Meeting โดย JO YOUNG WOON จะมามอบลายเซ็นให้กับเหล่า FC รวมถึงมีของขวัญพิเศษจาก FARMER BOB และไฮไลท์พิเศษเปิดตัว zZton Sweet Bunny ต่อด้วย มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง ประกอบไปด้วย ต้าห์อู๋ พิทยา และ ออฟโรด กันตภณ ,LANDOKMAI, PURPEECH, Serious Bacon ที่ชั้น G – Romeต่อด้วย ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พระราม3 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งมอบความสุขในธีม ‘SHINCHAN WINTER Wonderland’ ตื่นตาตื่นใจกับชินจังและแก๊งเพื่อนตะลุยแดนหิมะ จัดเต็มกับลานหิมะและลานฮอกกี้ลอยฟ้า ช้อปสินค้าชินจังลิขสิทธิ์แท้ และสิทธิพิเศษแลกรับของพรีเมี่ยมชินจังสุดลิมิเต็ด พร้อมสนุกไปกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินแนวหน้าระดับประเทศ ได้แก่ INK WARUNTORN, SERIOUS BACON, THE TOYS, YOURMOOD และ BELL WARISARA ส่งท้ายคืนสิ้นปีกับการชมพลุแรกแห่งปีก่อนใคร “First light, First Spark” ณ ชั้น G และ ชั้น 2 ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เช่นเดียวกันสำหรับฝั่ง ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ที่เอาใจย่านรามอินทรากับคาแรคเตอร์ ‘SHINCHAN WINTER Wonderland’ ตื่นตากับ Snowball Playground สุดว้าวไปกับสไลด์เดอร์บ่อบอลยักษ์ และกิจกรรมสุดน่ารักจากชินจังจอมแก่นอีกมากมาย พร้อมความสนุกจากเกิร์ลกรุ๊ป Sugar 'N Spice 5 สาวสวยดาวดวงใหม่ของค่าย LIT Entertainment และศิลปินไอดอล จากค่าย Idolfactoryด้าน ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 พัทยา ครีเอทงาน “Care Bears The Christmas Journey” ครั้งแรกในไทย พร้อมพบกับ Inflatable แคร์แบร์ที่ใหญ่ที่สุดสูงกว่า 6 เมตร ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขส่งท้ายปี และกิจกรรมอีกมากมาย เต็มอิ่มมินิคอนเสิร์ตศิลปินดัง MILLI, PUN YEW, POLYCAT บริเวณชั้น G – Paris พบไฮท์ไลท์สุดพิเศษส่งท้ายปี อาทิ Christmas Dance Party, Special Santa dance parade, และร่วมเคาท์ดาวน์ Meet & Greet Care Bears พร้อมแจกของขวัญมากกว่า 2,000 ชิ้น รวมถึง ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 โคราช ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขที่งาน “Care Bears The Christmas Journey” เอาใจคนในพื้นที่ เชิญชวนทุกคนพบเหล่าแคร์แบร์ พร้อมกับซานต้าและแซนตี้ “NEWONE/D-na/Wizzle” ที่จะมามอบความสุขและรอยยิ้มตลอดเทศกาลแห่งความสุขนี้ พบกับ ศิลปินวง LanDokmai, Lykn, ปอร์เช่ ศิวกร และ Zone Care Bears Playground รวมถึงกิจกรรมสุดสนุกอีกมากมายปิดท้ายที่ ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด จัดงาน “Gift Festival in Gingerbread Land 2024” เฉลิมฉลองโมเมนต์แห่งความสุข ตะลุยดินแดนคุกกี้ขนมปังขิงสุดหรรษา มาพร้อมกับกิจกรรมพิเศษมากมายและเทศกาลรวมไอเดียของขวัญกว่า 5,000 ชิ้น ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมเปิดอาณาจักร Gingerbread Land ทั้ง 4 เมือง ให้ทุกคนได้พบเจอกับขบวน Gingerbread มากกว่า 12 คาแรคเตอร์ นอกจากนี้ยังมี Workshop สุด Exclusive เฉพาะช่วงคริสต์มาส​และปีใหม่ ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างความทรงจำสุดประทับใจ ตลอดจนโชว์พิเศษจากเหล่า Gingerbread ​Mascot Show​, คอนเสิร์ตจาก ตู่ ภพธร และฟังดนตรีเพลิดเพลินกับวง Orchestra​ ตลอดในงานมาร่วมฉลองความสุข ‘The Journey of Happiness : ปักหมุดความสนุก เก็บรอยยิ้มกับ 3 ความสุข ’ กับทั้ง 3 คาแรคเตอร์ได้ที่ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 ทุกสาขา, แฟชั่นไอส์แลนด์ และ เดอะพรอมานาด งานนี้ยังได้รับความร่วมมืออย่างดีกับเหล่าพาร์ทเนอร์ ร้านค้า และแบรนด์สินค้าชั้นนำภายในทุกศูนย์การค้ารวมกว่า 2,000 แบรนด์/ร้านค้า มอบของขวัญปีใหม่ ด้วยส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ นอกจากนี้ลูกค้าที่มาช้อปปิ้งในศูนย์การค้า ยังรับของสมนาคุณสุดพิเศษ เพียงแสดงใบเสร็จ(จำนวนจำกัด) และทำตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมรับความสุขเต็มอิ่ม ตั้งแต่ 20 ธ.ค.67 – 1 ม.ค.68ติดตามรายละเอียดและข่าวสารความเคลื่อนไหวได้ทางเว็บไซต์ www.termina21.co.th และ www.fashionisland.co.th รวมทั้งช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของทุกศูนย์การค้า ได้แก่• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาอโศก www.facebook.com/Terminal21Asok• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาพัทยา www.facebook.com/Terminal21Pattaya• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาพระราม3 www.facebook.com/Terminal21RM3ShoppingMall• ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21 สาขาโคราช www.facebook.com/Terminal21Korat• ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์และเดอะพรอมานาด https://www.facebook.com/FashionislandPromenade