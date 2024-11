CRC เผย ‘Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ’ บริจาคเงิน 2.5 ล.ให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

ผู้จัดการรายวัน 360 - บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยิ้มรับความสำเร็จแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อความสุข ผ่านการสนับสนุนสินค้าคอลเลกชันพิเศษทั้งอาร์ตทอยและเสื้อยืดน้อง Hi! ใจ ที่ออกแบบโดยครูปาน - สมนึก คลังนอก ศิลปินวาดภาพประกอบชื่อดัง ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดแคมเปญดังกล่าว สามารถรวบรวมยอดเงินจากการขายสินค้าได้ทั้งสิ้น 2,500,000 บาท ในระยะเวลาเพียง 8 เดือน พร้อมส่งมอบให้มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อนำไปช่วยเหลือการผ่าตัดผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ อีกทั้งกระแสตอบรับผ่านสื่อออฟไลน์และออนไลน์ในช่องทางต่าง ๆ ยังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก จนมีเนื้อหาแคมเปญที่ถูกแสดงกว่า 21.9 ล้านครั้ง จำนวนผู้เข้าชมคลิปวิดีโอ Hi! ใจ กว่า 3.7 ล้านวิว จำนวนผู้เข้าชมเนื้อหาจากสื่อของ แบรนด์และสื่อโฆษณากว่า 18 ล้านครั้ง สามารถเข้าถึงผู้คนกว่า 13 ล้านครั้ง รวมถึงมียอดการคลิกไลก์ คอมเมนต์ แชร์และการมีส่วนร่วมถึง 3.8 แสนครั้งอีกด้วยนางสาวปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เซ็นทรัล รีเทล มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เป็น Green & Sustainable Retail & Wholesale ที่ไม่เพียงแต่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ยังใส่ใจดูแลความเป็นอยู่ของสังคม และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจ “CRC Care” ทั้ง 7 มิติ เพื่อทำให้เซ็นทรัล รีเทล กลายเป็น Central to Life ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนอย่างแท้จริงโดย 1 ใน 7 มิติ ที่เราให้ความสำคัญเสมอคือ ‘CRC Care for the Community’ ที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม ดังนั้น เซ็นทรัล รีเทล จึงได้เดินหน้ากลยุทธ์ Equity Marketing ภายใต้แนวคิด “Happiness Forward” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2567 ได้จัดแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับการรักษา และกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งสำหรับภาพรวมแคมเปญ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ได้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม 2567 พร้อมการจำหน่ายสินค้าอาร์ตทอย และเสื้อยืดคอลเลกชัน “น้อง Hi! ใจ” โดยบรรยากาศภายในงานได้รับเกียรติจากครูปาน - สมนึก คลังนอก ศิลปินเจ้าของผลงาน “น้อง Hi! ใจ” พร้อมหมอโอ๊ค - นายแพทย์สมิทธิ์ อารยะสกุล และน้องอลิน มาร่วมแชร์เรื่องราวในฐานะครอบครัวที่มีประสบการณ์ตรง ตลอดจนได้รับความสนใจจากเซเลบริตี้-ศิลปินมากมายมาร่วมงานอย่างล้นหลาม ควบคู่ไปกับการนำเสนอคลิปวิดีโอ “Hi! ใจ ส่งต่อความสุขไม่รู้จบ” ที่บอกเล่าเรื่องราวการส่งต่อความสุขของน้อง Hi! ใจ ที่นำแสดงโดยน้องวีต้าผู้เป็นตัวแทนของเด็กที่เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิด และได้รับการรักษาจนหายดี สามารถกลับมาส่งต่อความสุข และความสดใสให้กับผู้คนรอบข้าง ซึ่งคลิปวิดิโอดังกล่าวกลายเป็นไวรัลและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังได้มีการส่งมอบมาสคอต “น้อง Hi! ใจ” ไซส์ไจแอ้นท์ ที่มีความสูงกว่า 2 เมตร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2567 ให้กับพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) เพื่อเป็นตัวแทนของความรัก ความสุข ความสดใส และความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องโรคหัวใจในเด็กแก่ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชม และเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือสังคมให้แก่เยาวชนไทยอีกด้วยล่าสุดเซ็นทรัล รีเทล ได้ปิดจบแคมเปญอย่างสวยงาม ด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 2,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ให้ได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม โดยมี ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา“ด้วยผลตอบรับที่ดีเกินคาดในแคมเปญครั้งนี้ ถือว่าเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวคิดของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เชื่อว่าการสร้างและให้โอกาสคนคือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังเตรียมเดินหน้าสานต่อความสุขกับแคมเปญ “Happiness Forward” ในปีถัด ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบตามที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด” นางสาวปิยวรรณ กล่าวล่าสุดเซ็นทรัล รีเทล ได้ปิดจบแคมเปญอย่างสวยงาม ด้วยการมอบเงินบริจาคจำนวน 2,500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิดที่ขาดแคลนโอกาสและทุนทรัพย์ให้ได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม โดยมี ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล เลขาธิการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา“ด้วยผลตอบรับที่ดีเกินคาดในแคมเปญครั้งนี้ ถือว่าเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจและแนวคิดของ เซ็นทรัล รีเทล ที่เชื่อว่าการสร้างและให้โอกาสคนคือการส่งต่อความสุขที่ยั่งยืน พร้อมกันนี้เซ็นทรัล รีเทล ยังเตรียมเดินหน้าสานต่อความสุขกับแคมเปญ “Happiness Forward” ในปีถัด ๆ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืนทั้งระบบตามที่เราให้ความสำคัญมาโดยตลอด” นางสาวปิยวรรณ กล่าว