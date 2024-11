เพื่อขยายผลกระทบของโครงการให้กว้างขวางขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 21 วันได้ Taiwan Excellence จึงจัดกิจกรรมพิเศษ "One Good Habit, Love the Earth: Booth Challenge" ที่ Taiwan Excellence Pavilion ในงาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงานเลือกพฤติกรรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกอย่างยั่งยืน 1 อย่าง จาก 14 รายการ และทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 5 วัน ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2567 โดยถ่ายรูปเพื่อยืนยันเจตนารมณ์ และประกาศให้โลกรู้ผ่านการแบ่งปันภาพในช่องทางโซเชียลมีเดีย พร้อมติดแฮชแท็กโครงการ

Taiwan Excellence ปลุกพลังเปลี่ยนโลกในโครงการ "One Good Habit, Love the Earth" Taiwan Excellence ประสบความสำเร็จในการจัดโครงการ “One Good Habit, Love the Earth” ชวนคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำเพื่อโลกอย่างยั่งยืน โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วมโครงการกว่า 1,300 คน ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ Taiwan Excellence มีความเชื่อว่า ทุกการกระทำเล็กๆ จากคนจำนวนมากย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่งใหญ่โครงการ “One Good Habit, Love the Earth” เปิดตัวทางออนไลน์เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา โดยเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเลือกเปลี่ยนแปลงนิสัยใหม่ 1 นิสัย จาก 14 นิสัย ที่มีส่วนช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 21 วัน ในระหว่างวันที่ 1-21 พฤศจิกายน 2567 โดยผู้เข้ากิจกรรมจะถ่ายภาพการทำกิจกรรม พร้อมแบ่งปันบนโซเชียลมีเดียและติดแฮชแท็ก #TaiwanExcellence #OneGoodHabit และ #TELoveTheEarth โดยนิสัยยอดนิยมที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เลือกเปลี่ยนพฤติกรรม ได้แก่ การนำขวดน้ำที่ใช้ซ้ำได้มาใช้ การลดขยะโดยการรีไซเคิล และการอนุรักษ์พลังงานโดยการถอดปลั๊กอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้โครงการนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จในเชิงปฏิบัติเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำเอาพฤติกรรมเพื่อโลกอย่างยั่งยืนใน 4 หมวดหมู่กิจกรรม ได้แก่ อาหารและการใช้ชีวิต สิ่งแวดล้อม พลังงานและการเดินทาง และอื่นๆ มาปรับใช้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตนเอง ตั้งแต่การพกถุงช้อปปิ้งที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ไปจนถึงการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความยั่งยืนในชุมชนของตน ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโครงการ "One Good Habit, Love the Earth" ของ Taiwan Excellence สะท้อนให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนในการสร้างอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้จากการปรับเปลี่ยนนิสัยในชีวิตประจำวัน โดยโครงการนี้ ไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่ยังตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของ Taiwan Excellence ในฐานะผู้นำในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านผลิตภัณฑ์และโครงการต่างๆ ของบริษัทอีกด้วยติดตามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ www.taiwanexcellenceth.com/onegoodhabit-lovetheearth