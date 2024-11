หุ้นกลุ่มปตท.ปิดตลาดร่วงเกือบยกแผง เหตุนักลงทุนกังวลESG ทั้ง TOP-OR

หุ้นกลุ่มปตท.ถูกเทขายร่วงเกือบยกแผง ปิดตลาดวันที่ 28 พ.ย.2567 โดยหุ้นPTT ปิดที่ 32.25บาท ลดลง 0.25บาท หรือ -0.77% , PTTGC ปิดที่25.00บาท ลดลง 0.25บาท หรือ -0.99% ส่วน OR ปิดที่ 13.60บาท ลดลง 0.60 บาท หรือ -4.23% และ TOP ปิดที่ 37.25บาท ลดลง 1.50บาท หรือ -3.87% ส่วน IRPC ปิดที่ 1.37 บาท ลดลง 0.02บาท หรือ -1.44% โดยมีเพียงหุ้น2ตัวในกลุ่มปตท.ยืนในแดนบวก คือ PTTEP ปิดที่ 127.5บาท บวก1.00บาท หรือ+0.79% และ GPSC ปิดที่ 43.25บาท บวก 0.50บาทหรือ+1.17% เนื่องจากนักลงทุนกังวลเรื่อง ESG ได้แก่ TOP, ORสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 27 พ.ย.2567 นายชัชนัย ปานเพชร ในฐานะผู้เสียหาย และเครือข่ายตัวแทนผู้บริโภค เข้ายื่นหนังสือ ต่อ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI และ ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อร้องทุกข์ กล่าวโทษ และ ดำเนินการสืบสวนคณะกรรมการ และผู้บริหารบริษัท ไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)(TOP) และกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่เนื่องจากได้พบเห็นการบริหารงานที่ไม่ชอบมาพากลของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ในการดำเนินโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project หรือ CFP) และอาจมีกลุ่มบุคคลที่ร่วมกันกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงมาร้องกล่าวโทษผู้ทำความผิดทั้งทางแพ่งและอาญามาลงโทษทั้งนี้บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) ได้เข้าลงทุนในโครงการพลังงานสะอาด (CFP) ในเดือนสิงหาคมปี 2561 มีมูลค่าโครงการประมาณ 4,825 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ159,225 ล้านบาท ประมาณการดอกเบี้ยระหว่างการก่อสร้างขณะนั้นอยู่ที่ 151 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 4,983ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำลงและยังเพื่อความยืดหยุ่นในการรับน้ำมันดิบ และได้มีการเปิดประมูลประกวดราคาผู้รับจ้างเหมาออกแบบวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง (EPC: Engineering, Procurement and Construction) ของโครงการ CFP แต่จนถึงปัจจุบันไม่สามารถส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กำหนดตามสัญญาและไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้อีกต่อไป เพราะติดปัญหาและอุปสรรคอื่นๆอีกผลการประกวดราคา ปรากฏว่า บริษัท Petrofac International (UAE) LLC, Samsung Engineering Co., Ltd., และ Saipem S.P.A. ได้รับการคัดเลือกและได้ทำสัญญาจ้าง EPC ดังกล่าว ปรากฎว่ากลุ่มบริษัทผู้รับเหมาช่วงจาก UJV – Samsung, Petrofac และ Saipem จำนวน 28 บริษัท ตัดสินใจระงับการดำเนินงานก่อสร้าง เนื่องจากยังไม่ได้รับชำระค่าตอบแทนตามสัญญา นานถึง 8 เดือนเป็นเงินกว่า 6,000 ล้านบาท จนเป็นเหตุทำให้ไทยออยล์ได้รับความเสียหายตามที่ปรากฏโครงการCFPใช้ขบวนการผลิตหรือเทคโนโลยี LC-Max ซึ่งเป็นเจ้าแรกของโลก ทำให้ไม่มีการศึกษาและประเมินผลก่อนดำเนินโครงการ ต้นทุนในการกลั่นน้ำมันก็ยังไม่สามารถพิสูจน์ถึงความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมได้ เนื่องจากยังไม่เคยมีโรงกลั่นใดในโลกใช้มาก่อนในรูปแบบเดียวกัน จึงไม่มีผลการศึกษาและผลประกอบในเชิงพาณิชย์มาเป็นเครื่องยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการอย่างแน่นอน ต้องถือว่าเป็นความผิดชัดเจนของกรรมการ และผู้บริหารในการตัดสินใจผิด ควรจะศึกษาผลสำเร็จของโครงการที่ลงทุนให้ชัดเจนรอบคอบเสียก่อน และจนถึงปัจจุบันนี้ค่อนข้างชัดเจนว่าโครงการล้มเหลวยากที่จะดำเนินการต่อให้สำเร็จ และถ้าฝืนดำเนินการต่ออาจต้องใส่เม็ดเงินลงทุนมากขึ้นอีกเท่าตัว ซึ่งตัวเลขอาจแตะถึง 300,000 ล้านบาท และคงไม่มีสถาบันการเงินใดปล่อยเงินกู้เพิ่มเติมให้อย่างแน่นอน ซึ่งถึงขนาดทำให้ไทยออยล์ล้มละลายได้ดังนั้น การที่บอร์ดบริหารหรือคณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยไม่ศึกษาในทุกมิติอย่างละเอียด ขาดความระมัดระวัง และไม่ดูแลปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีมากกว่า 39,000 ราย จนทำให้บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นรายย่อย อาจได้รับความเสียหายวงกว้างกระทบต่อ ความน่าเชื่อถือของบริษัท ซึ่งเข้าข่ายการรกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 มาตรา 89/7, มาตรา 89/10, มาตรา281/2, มาตรา307, มาตรา 311, มาตรา 312 และมาตรา 313นอกจากนี้ DSI อยู่ระหว่างการตรวจสอบ และพิจารณาข้อร้องเรียนผู้บริหาร PTT และ OR กรณีธุรกรรมซื้อขายไบโอดีเซลหรือB100 ระหว่าง OR และ GGC ว่าราคาซื้อขายที่ต่ำกว่าราคาอ้างอิงของ สนพ.