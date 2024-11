CH ชิงตลาดไทยเฮลท์ตี้สแน็ก เพิ่มฐานคนไทยขยายตลาดตปท.

ผู้จัดการรายวัน 360 - แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ชูเอกลักษณ์สตรีทฟู้ดของไทย ปรับสู่รูปแบบผลไม้อบกรอบ ชิงพื้นที่ตลาดขนมเพื่อสุขภาพ เจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยว-ชาวไทย กางแผนเตรียมขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตั้งเป้ารายได้โต 50% ในปี 2568นางสาวจิราดา ศรีแสงนาม ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ CH ผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้และอาหารแปรรูป ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ปลากระป๋อง และขนมเพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า “เราเริ่มทำการตลาดเพื่อสร้างความรู้จักให้กับแบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay อย่างจริงจังได้ไม่นาน แต่ยังคงได้รับกระแสตอบรับที่ดี ทำให้บริษัทมียอดขายครึ่งปีแรก 2567 เติบโตสูงถึง 577.21% เมื่อเทียบกับปี 2566 จากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบขนมเพื่อสุขภาพ”ทั้งนี้ เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดขนมเพื่อสุขภาพในประเทศไทยและทั่วโลก ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพและต้องการอาหารที่มีประโยชน์ มั่นใจว่าการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนี้จะตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเป็นการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพของ แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huayปัจจุบันกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของแบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay กว่า 70% ของสัดส่วนรายได้ เป็นกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ สัดส่วนชาวไทย 30% บริษัทตั้งเป้าหมายภายในปี 2569 จะขยายฐานลูกค้ากลุ่มลูกค้าคนไทยมากขึ้น ตอบสนองต่อความต้องการในตลาดการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพในกลุ่มคนไทย วางเป้าขยายฐานลูกค้าเป็น ลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติ 60%และลูกค้าชาวไทยเป็น 40% ตามลำดับ เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพึงยอดขายจากกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพียงอย่างเดียวโดยมุ่งเน้นกลยุทธ์การตลาดขยายช่องทางจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก อาทิ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ 8 สาขา , 7-Eleven 50 สาขา , เทสโก้ โลตัส 34 สาขา , Gourmet Market 4 สาขา และแพลตฟอร์ม E-commerce เช่น Shopee และช่องทาง Social Media เช่นFacebook, TikTok Shop, LINEอีกทั้ง วางแผนกลยุทธ์สร้างภาพจำให้กับแบรนด์ผ่านมาสคอตน้องสไบ ชูเอกลักษณ์ความเป็นไทย ที่มีภาพลักษณ์เป็นเด็กผู้หญิงสดใส ใส่ชุดไทย ดูเข้าถึงง่ายกับทุกเพศ ทุกวัย เป็นตัวแทน สยามเมืองยิ้ม หรือ ยิ้มสยาม ส่งมอบคุณค่าวัฒนธรรมไทย สู่สายตาคนไทยและคนต่างชาติ ไปพร้อมๆกัน ทั้งทำให้คนไทยที่มองว่าวัฒนธรรมไทยน่าเบื่อ หันกลับมาสนใจบริโภคอาหาร-ขนมไทยมากขึ้น ประกอบกับ สร้างกระแสความสนใจสู่ชาวต่างชาติที่ชื่นชอบและสนใจวัฒนธรรมมากขึ้น พร้อมเตรียมขยายตลาดในประเทศเพิ่มเติม ผ่านการขยายช่องทางการขายออนไลน์และออฟไลน์นอกจากนี้ บริษัทเตรียมออกแคมเปญทางการตลาดต่อเนื่องสร้างการรับรู้แบรนด์ในวงกว้าง ผ่านกิจกรรม “น้องสไบบุกกรุงเทพ” เร่งสร้างการขยายช่องทางการจำหน่ายหน้าร้านให้แข็งแกร่ง รวมถึง การจัดกิจกรรมออกบูธแจกชิมสินค้าต่างๆ สร้างประสบการณ์สู่กลุ่มเป้าหมาย ตอกย้ำภาพจำแบรนด์สินค้า รวมถึง มาสคอตน้องสไบมากขึ้น สร้างการรับรู้ในวงกว้าง ผลักดันยอดขายนอกจากนี้ บริษัทพร้อมเข้าร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าต่างๆทั่วโลก อาทิ จีน ตะวันออกกลาง ยุโรป เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าในการส่งออกแบรนด์ไปในหลากหลายประเทศ รวมถึงการพบปะกับตัวแทนจำหน่าย และผู้นำเข้าประเทศต่างๆสำหรับการขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทเดินหน้าเข้าร่วมออกงานแสดงสินค้าระดับสากล เพื่อผลักดันให้แบรนด์เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยบริษัทตั้งเป้ายอดขายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay ปี 2568 เติบโอยู่ที่ประมาณ 50%” นางสาวจิราดา กล่าวล่าสุดบริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay ได้แก่ มะม่วงอบกรอบคลุกน้ำปลาหวาน มะม่วงอบกรอบคลุกพริกเกลือ ฝรั่งอบกรอบคลุกน้ำปลาหวาน และ ฝรั่งอบกรอบคลุกพริกเกลือ ชูเอกลักษณ์สตรีทฟู้ดของไทย ปรับสู่รูปแบบขนมผลไม้อบกรอบที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานขึ้นที่ผ่านมาได้มีผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ Bangkok Tasty by Chin Huay ออกจำหน่ายแล้ว คือ มะม่วงอบกรอบ , มะม่วงอบแห้ง , ผลไม้รวมอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต , มะม่วงอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต , กล้วยอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต , ส้มอบแห้งเคลือบช็อกโกแลต และ ขนมไทยอบกรอบ ได้แก่ กล้วยบวชชีกรอบ, ข้าวเหนียวถั่วดำอบกรอบ, ข้าวเหนียวทุเรียนอบกรอบ, ข้าวเหนียวมะม่วงอบกรอบ, เผือกบวดอบกรอบ