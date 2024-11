‘โฆษณาที่คุ้มที่สุด’ จากแบรนด์ห้าดาว กวาด 5 รางวัลบนเวที AdPeople Awards 2024 ตอกย้ำจุดยืนความสร้างสรรค์อย่างคุ้มค่า

ห้าดาว (Five Star) ผู้นำแบรนด์ธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหาร ผู้สร้างความอร่อยแก่คนไทยมากว่า 40 ปี สร้างความประทับใจในวงการโฆษณาอีกครั้ง ด้วยการคว้า 5 รางวัลใหญ่ บนเวที AdPeople Awards & Symposium 2024 ซึ่งจัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) โดยมี นายอังคาร เหลืองนิมิตรมาศ รองผู้อำนวยการสำนักการตลาด บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบ ด้วยผลงานโฆษณาที่สะท้อนถึงความสร้างสรรค์และจุดยืนด้านความคุ้มค่าอันเป็นสิ่งที่แบรนด์ห้าดาวคำนึงถึงมาโดยตลอด รวมถึงการถ่ายทอดหนังโฆษณาที่มีหลากหลายอารมณ์ สร้างตื่นเต้นครองใจผู้ชมอย่างล้มหลามปีนี้ ห้าดาว สามารถคว้ารางวัล Gold Award ในหมวด Creative Strategy และรางวัล Bronze Award ในหมวด Ad People from Real People จากผลงานแนวคิด Chicken That Connects Generation ขณะเดียวกันยังได้รับรางวัล Silver Award 2 รางวัล และ Bronze Award อีก 1 รางวัล ในหมวด Craft จาก 'โฆษณาที่คุ้มที่สุด' ภายใต้แนวคิดของงานในปีนี้คือ Creativity for Peoplekind ที่ให้ความสำคัญด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมสำหรับผลงาน 'โฆษณาที่คุ้มที่สุด' แสดงถึงพลังความคิดสร้างสรรค์และจุดยืนของแบรนด์ได้อย่างลงตัว สร้างปรากฎการณ์ 4 ล้านวิว ภายใน 1 สัปดาห์ ด้วยเนื้อเรื่องที่สนุก ชวนติดตาม น่าจดจำในทุกฉาก อาทิ ฉากหนีจากซอมบี้ด้วยเอฟเฟกต์ระดับหนังฟอร์มยักษ์ ฉากต่อสู้ในแบบ "300" และหนังหลอนแบบไทยๆ ที่สร้างความตื่นเต้นจนผู้ชมต้องดูจนจบ ควบคู่ไปกับการเน้นย้ำความโดดเด่นของห้าดาวในเรื่องปริมาณ รสชาติ ตลอดจนคุณภาพที่ดี เพื่อส่งเสริมผู้บริโภคทุกกลุ่มวัยเข้าถึงอาหารปลอดภัยในราคาที่เหมาะสม จึงทำให้แบรนด์ห้าดาวยังคงเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งมายาวนานกว่า 40 ปี และพร้อมตอบสนองทุกความต้องการของคนไทยต่อไปห้าดาว ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ คุ้มค่าความอร่อย และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ตลอดจนการสื่อสารผ่านโฆษณาและแคมเปญที่สร้างแรงบันดาลใจในทุกย่างก้าว การคว้ารางวัลจากเวที AdPeople Awards 2024 ในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเกียรติยศและความภาคภูมิใจของแบรนด์เท่านั้น แต่เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่า ห้าดาวยังคงเป็นร้านอาหารที่คนไทยไว้วางใจนอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงพัฒนาการดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างความสุขและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ห้าดาว เป็นเจ้าแรกในการนำบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก FSC® (Forest Stewardship Council) มาใช้ยกระดับกลยุทธ์ความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนทั้งในระดับประเทศและสากลรับชมโฆษณา 'โฆษณาที่คุ้มที่สุด' ได้ที่ YouTube : Five Star Chicken Thailand ลิ้งก์ https://youtu.be/AyZ8AumTlfc?si=cBe2XARZ8_wOz75q และติดตามเรื่องราวดีๆ จากห้าดาวได้ที่ Official Website : fivestar.in.th รวมถึงช่องทาง Facebook : Five Star Chicken หรือ Social Media ทุกช่องทาง