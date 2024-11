PRIMA คว้ารางวัล “The Best Magnificence & Timeless Gold” ที่สุดแห่งแบรนด์เครื่องประดับทองคำ ที่งดงามเหนือกาลเวลา

ส่งท้ายปี 2024 ด้วยความภาคภูมิใจของ PRIMA แบรนด์เครื่องประดับทองคำ 99.9% (24K) คว้ารางวัลที่สุดแห่งแบรนด์เครื่องประดับทองคำ ที่งดงามเหนือกาลเวลา “The Best Magnificence & Timeless Gold” ในงาน Praew Best of Wedding 2024 โดยคุณชนัตถ์ สรไกรกิติกูล กรรมการบริหาร บริษัท พรีม่าโกลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้เข้ารับรางวัลดังกล่าว พร้อมเผยถึงความภาคภูมิใจที่ PRIMA ได้รับคัดเลือกให้เป็นที่สุดแห่งแบรนด์เครื่องประดับทองคำที่เป็นสื่อกลางในการเติมเต็มโมเม้นท์สำคัญของคู่บ่าวสาว“PRIMA หนึ่งใน Fine Jewelry ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซิกเนเจอร์ของ PRIMA คือเครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ 24K ที่ได้รับการออกแบบและรังสรรค์อย่างประณีต พิถีพิถันโดยช่างฝีมือชำนาญการและมากประสบการณ์ เพื่อให้ทุกชิ้นงานเป็นผลงานที่ดีที่สุด ที่เติมเต็มโมเม้นท์สำคัญของผู้หญิงทุกคน ด้วยการออกแบบที่มีความโดดเด่นเป็นเลิศกับดีไซน์ของ Regal Collection แรงบันดาลใจจากดีไซน์มงกุฎ สัญลักษณ์แห่งความสง่างาม ผสมผสานเส้นสายที่โค้งมนประณีตของโคมไฟแชนเดอเลียร์อันอ่อนช้อยและงดงาม ที่สามารถนำมาแมทซ์ใส่ได้อย่างหลากหลาย พร้อมปรับเปลี่ยนให้ทุกวันของคุณเป็นวันพิเศษและมีความหมายได้อย่างลงตัว PRIMA เราภูมิใจที่ได้รังสรรค์เครื่องประดับทองคำที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเจ้าสาวยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ และขอขอบคุณความไว้วางใจในการการันตีด้วยรางวัลที่สุดแห่งแบรนด์เครื่องประดับทองคำบริสุทธิ์ The Best Magnificence & Timeless Gold จาก Praew Best of Wedding 2024 ในครั้งนี้”