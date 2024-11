“กูร์เมต์ มาร์เก็ต” จัดเต็มกระเช้าปีใหม่ ชูสมาร์ทคาร์ทรายแรกซูเปอร์มาร์เก็ตไทย

ผู้จัดการรายวัน 360 - กูร์เมต์ มาร์เก็ต อัดแคมเปญ-กิจกรรม เฉลิมฉลองคริสต์มาสและปีใหม่ ครีเอทกระเช้าของขวัญ Blissful Hampers 2025 กว่า 160 รูปแบบ ตอบโจทย์โดนใจพฤติกรรมลูกค้า ก้าวสู่มิติใหม่ของการให้บริการครั้งแรกในวงการซูเปอร์มาร์เก็ตเมืองไทยกับการเปิดตัวนวัตกรรมรถเข็นอัจฉริยะ Gourmet Market Smart Cart เริ่มใช้ครั้งแรก 12 ธันวาคม นี้ ที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต เอ็มดิสทริค (เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์) และ พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์นายศุภวุฒิ ไชยประสิทธิ์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ภาพรวมตลาดกระเช้าปีใหม่เมื่อเข้าสู่ช่วงเทศกาลเริ่มมีความคึกคักขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเก็บข้อมูลของกูร์เมต์ มาร์เก็ต ในปี 2566 – 2567 พบว่า สินค้าประเภทกระเช้าของกูร์เมต์ มาร์เก็ต มีการเติบโตในอัตราเดียวกับตลาด และมีส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในแง่ปริมาณนอกจากนี้ ยังพบว่าลูกค้ามีแนวโน้มในการซื้อเซตของขวัญ และกล่องของขวัญประเภทคุกกี้ ช็อกโกแลต เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มากกว่าสองหลัก (double digits) โดยกลุ่มลูกค้าหลักยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าคนไทย บริษัท ห้างร้าน มากกว่า 85% ที่คำนึงถึงรูปแบบกระเช้าที่มีการจัดแบบพรีเมียม มีสไตล์ และสินค้านำเข้า ราคาสมเหตุสมผล อีก 15% เป็นลูกค้าชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยว ที่นิยมซื้อสินค้าในรูปแบบของขวัญ และกล่องของขวัญสำหรับกระเช้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ กลุ่มผลไม้, สินค้าเพื่อสุขภาพ, สินค้านำเข้า และกลุ่มขนม เช่น บิสกิต ช็อกโกแลต ยังคงเป็นที่นิยมสำหรับผู้ให้และผู้รับล่าสุดจัด แคมเปญ “Blissful Hampers 2025” ในคอนเซ็ปต์ Joy of Givingของ กูร์เมต์ มาร์เก็ต ในปีนี้ จึงจัดให้มีกระเช้าของขวัญที่สอดคล้องความต้องการลูกค้า คัดมาให้โดนใจ กว่า 160 รูปแบบ ในหลากหลายระดับราคามากขึ้น ครอบคลุมทุกกลุ่มสินค้า ทั้งสินค้าในประเทศและสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ผลไม้สดและอบแห้ง สินค้าจากมูลนิธิ สินค้าเพื่อสุขภาพและส่งเสริมชุมชน สินค้าไลฟ์สไตล์ ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม สินค้าสำหรับนักท่องเที่ยวภายใต้แบรนด์ Gourmet Thai รวมถึงสินค้าประเภทเครื่องครัวและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟ เฉพาะที่กรูเมต์ มาร์เก็ต นอกจากนี้ยังตอบโจทย์ความคุ้มค่าด้วยการเพิ่มสัดส่วนกระเช้าที่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ เช่น เก้าอี้สตูล, กระเป๋าผ้า, กล่องใส่ของ ฯลฯ“พร้อมอำนวยความสะดวกผ่านบริการพรีออเดอร์และสั่งซื้อกระเช้าผ่านออมนิชาแนล Call Chat Shop และโปรโมชั่นพิเศษแบบจัดเต็มทั้งส่วนลดจากห้างฯ, M Card Coupon และเครดิตเงินคืน รับคืนรวมสูงสุด 49% และอื่นๆ โดยคาดว่าปีนี้มีการจะมีการเติบโตมากกว่า 10% ในกระเช้ารูปแบบตามใจผู้ให้และรูปแบบกล่องหรือเซตของขวัญ”นอกจากนี้ ยังเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี เอ็มดิสทริค คืองาน “Gourmet Winter Wondersquare 2024” เนรมิตตลาดคริสต์มาสมาไว้ใจกลางย่านสุขุมวิท ที่เอ็ม มาร์เก็ต ชั้น G เอ็มสเฟียร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Gourmet Winter Flavor Street รวบรวมเมนูอร่อยจากร้านค้าชื่อดัง สินค้าไลฟ์สไตล์ไว้มากกว่า 45 ร้าน จุดถ่ายรูปเช็คอิน อัดแน่นกิจกรรมสร้างความครึกครื้นตลอดทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2568 กลุ่มลูกค้า 3 อันดับแรก คือ กลุ่มลูกค้าชาวไทย, เอ็กซ์แพต และนักท่องเที่ยว ตั้งเป้ารายได้จากการจัดงานเงินสะพัดกว่า 20 ล้านบาทนางสาวพลอยชมพู อัมพุช ผู้อำนวยการใหญ่บริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวถึงความสำเร็จของกูร์เมต์ มาร์เก็ตในปี 2567 ว่า มียอดขายเติบโตมากกว่าเลขสองหลัก จากปี2566 และเติบโตประมาณ 5% จากปี 2562 ซึ่งปัจจุบันลูกค้ามีความเข้าใจในเทคโนโลยีมากขึ้น มีการเลือกซื้อสินค้าทั้งจากช่องทางออนกราวน์และออนไลน์ ขณะเดียวกันลูกค้ายังมองหาโปรโมชั่นและรีวอร์ดต่าง ๆ แบบเรียลไทม์มากขึ้น ต้องการประสบการณ์ ช้อปปิ้งที่ตอบโจทย์ในเรื่องความรวดเร็ว ประหยัดเวลา และมีความเฉพาะตัวด้วย“กูร์เมต์ มาร์เก็ต ได้เปิดตัว Gourmet Market Smart Cart เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำนวัตกรรมรถเข็นช้อปปิ้งอัจฉริยะมาใช้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Shopping Made Easy at Once ตอบโจทย์ในเรื่องความสะดวกรวดเร็วในการค้นหาสินค้าที่ต้องการซื้อ การเข้าถึงโปรโมชันต่าง ๆ และราคา ภายในรถเข็นคันเดียว และยังสามารถชำระเงินด้วยตนเองที่เครื่อง Smart Cart Self-Check Out อย่างสะดวกสบายสำหรับขั้นตอนการใช้งาน Gourmet Market Smart Cart เริ่มจาก 1. ล็อกอิน M Card เพื่อรับสิทธิพิเศษ 2. ค้นหาสินค้าและตำแหน่งของสินค้า 3. สแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อช้อป 4. ชำระเงินด้วยตนเองที่เครื่อง Self-Check Out โดยจะนำร่องเริ่มใช้งานที่ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาพารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และเอ็มดิสทริค (เอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์) ในวันที่ 12 ธันวาคม 2567 และมีแผนเพิ่มการใช้งานที่กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ ในปี 2568