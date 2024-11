TAIWAN EXPO 2024 ก้าวใหม่ของความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจรวมมูลค่า 63 ล้านเหรียญสหรัฐ

งาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ตลอด 3 วันของการจัดงานสามารถดึงดูดผู้เข้าชมงานมากกว่า 15,000 คน และสร้างโอกาสทางธุรกิจมูลค่ารวม 63.57 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยภายในงาน มุ่งเน้นจัดแสดงความเชี่ยวชาญของไต้หวันในด้าน "การผลิตอัจฉริยะ" "การดูแลสุขภาพอัจฉริยะ" และ "เศรษฐกิจหมุนเวียน" แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางเทคโนโลยีของไต้หวัน และการส่งเสริมความร่วมมือระยะยาวในหลากหลายสาขากับประเทศไทยประเทศไทยมีฐานโครงสร้างอุตสาหกรรมที่หลากหลาย มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแปรรูปอาหาร และการท่องเที่ยว จึงเป็นประเทศที่น่าจับตามองของธุรกิจระดับโลก และกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตที่สำคัญของอาเซียน นอกจากนี้งาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ได้เชิญบริษัทชั้นนำ เช่น กลุ่มบริษัทซีพี เอสซีจี เคมิคอลส์ กลุ่มบริษัทบีเจซี ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์รายใหญ่ ASI โรงพยาบาลคริสเตียนกรุงเทพ และบริษัทเภสัชกรรมเจเอสพี เข้าร่วมงาน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไต้หวันและไทยในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมต่างชื่นชมในผลิตภัณฑ์ของไต้หวันที่มีแนวคิดสร้างสรรค์ และล้ำสมัย สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างอัจฉริยะและยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะเกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจกันในอนาคตTAIWAN EXPO 2024 in Thailand ไม่เพียงแต่แสดงจุดแข็งของไต้หวันในความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผ่านการนำเสนออาหารท้องถิ่น และงานฝีมืออันเป็นเอกลักษณ์ของไต้หวันที่นำมาจัดแสดงเป็นครั้งแรกในพาวิลเลียน TAIWAN SELECT ดึงดูดผู้เข้าชมจำนวนมากให้เข้ามาลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่นไต้หวัน เช่น ชาภูเขาสกัดเย็น ซึ่งขึ้นชื่อในกลิ่นหอมตามธรรมชาติ และความหวานที่คงอยู่ยาวนาน นอกจากนี้ ยังมีสินค้ายอดนิยมอื่นๆ มาจัดแสดง เช่น เค้กสับปะรด โมจิ ป๊อปคอร์น และเยลลี่พาวิลเลียนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไต้หวัน มอบความเพลิดเพลินให้กับผู้เข้าชมงานด้วยกิจกรรม เวิร์กช็อปต่างๆ เช่น กิจกรรมประดิษฐ์โคมไฟไต้หวัน และกิจกรรมเพ้นท์สีพืชพื้นเมืองของไต้หวัน ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้เข้าชมงาน และสามารถถ่ายทอดแก่นแท้ของวัฒนธรรมไต้หวันได้อย่างแท้จริงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ไต้หวันและไทยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้น มีอัตราเติบโตทางการค้าระดับทวิภาคีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2566 ไทยติดอันดับคู่ค้ารายใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของไต้หวัน มีจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวไต้หวัน และมีจำนวนนักเรียนไทยที่เข้ามาศึกษาต่อในไต้หวันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องงาน TAIWAN EXPO 2024 in Thailand ประสบความสำเร็จในการเป็นเวทีสำคัญในการประสานความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระหว่างไทยและไต้หวัน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจทั่วโลก นอกจากนี้ งานนี้ยังเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ระหว่างไต้หวันและไทย ปูทางไปสู่ความร่วมมือ และการเติบโตร่วมกันในอนาคตติดตามการจัดงาน TAIWAN EXPO ครั้งต่อไปได้ที่ https://thai.taiwanexpoasean.com/en/index.html