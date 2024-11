สปาฯส่ง “อาร์เชอร์” คว้ารถGAC AION นำร่องที่่ปรึกษาเจาะธุรกิจจีนลงทุนไ

ผู้จัดการรายวัน 360 -สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด ครีเอทีฟ เอเจนซี่ แถวหน้าของเมืองไทยมากว่า 40 ปี นทัพ Archer บริษัทใหม่ในเครือฯ เพื่อเจาะกลุ่มธุรกิจจีนโดยเฉพาะ ประเดิมคว้าสัญญาที่ปรึกษาสื่อสารการตลาด (Creative Agency) แบบครบวงจรจาก GAC AION แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศจีน เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียนประสบความสำเร็จได้ตามเป้านางสาวจิรภัทร์ กาญจะโนสถ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด ครีเอทีฟ เอเจนซี่ เปิดเผยว่า การที่สปา-ฮาคูโฮโด มีโอกาสได้ดูแลแบรนด์จีนระดับโลก ทำให้ได้เรียนรู้และทําความเข้าใจวิธีคิดและความต้องการของนักการตลาดชาวจีนก่อนหลายๆ เอเจนซี่ จึงมีความมั่นใจและได้เปิดตัว Archer ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับธุรกิจและการลงทุนจากประเทศจีนโดยเฉพาะโดยได้ลงทุนในหลากหลายด้าน อาทิ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) มีการวางระบบบริหารงาน ออกแบบทีมทำงานที่เป็น Exclusive สำหรับแต่ละแบรนด์ และเสริมทีมด้วยบุคลากรชาวจีนให้เกิด การประสานงานและสื่อสารอย่างไร้รอยต่อ ระบบการทำงานภายใน (System & Process) ออกแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและเหมาะสมกับรูปแบบการทำงานสไตล์จีน เช่นการทำงานแบบ fast track ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน ร่นระยะเวลาการนำเสนองานให้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดพร้อมรองรับ การเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นตลอดเวลา ระบบการคิดและพัฒนางาน (Campaign Development) จาก Insight ในสองมิติ คือ ผู้บริโภคชาวไทย และ ตลาดในประเทศไทย ที่บริษัทฯ มีประสบการณ์และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผู้บริโภค ทำให้สามารถช่วยลูกค้าวางแผนงานได้ถูกต้องและตรงจุด รวมทั้ง ระบบเครือข่าย (Network) ทั่วโลกที่แข็งแรงของ Hakuhodo รวมถึงเครือข่ายในประเทศจีน สามารถแชร์องค์ความรู้และประสบการณ์การทำงานระหว่างกันได้ เพื่อสามารถมอบโททัลโซลูชั่น และให้บริการกลุ่มธุรกิจจีนได้อย่างมืออาชีพ และครบวงจร“เราตั้งใจให้ Archer เป็นเพื่อนคู่คิดที่ไว้ใจได้สำหรับธุรกิจจีน และกลุ่มลูกค้าตลาดค้าปลีกในเมืองไทยที่เน้นการทำการตลาดคล้ายกับธุรกิจจีน คือเน้นเรื่องการสร้างสรรค์งานที่พุ่งเป้า รวมถึงความคล่องตัวและความรวดเร็วในการให้บริการ พร้อมทั้งได้ดึง นายพิชัยพัชร์ ตนานนท์ ผู้บริหารมากประสบการณ์ด้านการดูแลแบรนด์ระดับโลก (International Brand) มากกว่า 30 ปี มาร่วมทีมบริหาร เราเชื่อว่าความทุ่มเท ตั้งใจวางระบบต่างๆ เพื่อให้บริการกลุ่มธุรกิจจีนโดยเฉพาะนี้เองที่ทำให้ GAC AION เกิดความเชื่อมั่น และเลือกที่จะร่วมงานกับ Archer ภายใต้การดูแลของ สปา-ฮาคูโฮโด ในที่สุด” นางสาวจิรภัทร์กล่าวนางสาวจิรภัทร์ กล่าวว่า การทำงานกับแบรนด์จีน นอกจากจะต้องนำเสนอในด้านของความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) แล้ว ยังต้องเพิ่มเติมในส่วนของครีเอทีฟ โซลูชั่น (Creative Solution) ที่ต้องตอบโจทย์ มองเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจน ทำใหญ่ ทำได้จริง และทำได้รวดเร็วให้สอดคล้องกับวิธีการทำการตลาดของคนจีนด้วย ทีมงานทุกคนของ Archer จึงต้องปรับโหมดใหม่ทางความคิด คือการเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์จีน ทำงานตามปรัชญา Partnership Spirit เพื่อไปถึงความสำเร็จด้วยกัน“เราภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ทำงานกับ GAC AION เพราะตลาดรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จากจีนในบ้านเรา มีการแข่งขันสูง เรียกได้ว่าเป็นสงครามโลกของอุตสาหกรรมรถยนต์ EV เลยก็ว่าได้ แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่เรามี พบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคไทยวันนี้ยังเอื้อกับสินค้าจีน แม้มีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรัดกุม เพื่อลดความสิ้นเปลือง แต่ก็ไม่ได้มองเพียงแค่เรื่องราคาสินค้าที่ถูกลง ยังพิจารณาถึงคุณค่าที่เพิ่มเข้ามา (Added value) อื่นๆ เช่น เทคโนโลยีที่ทันสมัย/สมาร์ท ดีไซน์ที่สวย ฯลฯ ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้รถยนต์ EV แบรนด์จีน รวมถึงแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจีนจำเป็นต้องสร้างการรับรู้ สร้างความมั่นใจ และตอกย้ำตัวตนของแบรนด์ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องArcher จึงศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนด Positioning และจุดขาย ของรถแต่ละรุ่นให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายคนไทย ภายใต้ตัวตนของ GAC AION จนนำไปสู่แผนการเปิดตัว (Launch) คิดครีเอทีฟ ไอเดีย (Creative Idea) วางแผนสื่อ (Media Plan) และ วางแผนการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (Total Solution) ให้ได้ตามเป้าหมาย โดยแคมเปญแรกที่ Archer คิดและทำให้กับ GAC AION คือ การสร้าง Brand Communication ใหม่ให้กับแบรนด์ GAC AION ในงาน Motor Expo 2023 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นแบรนด์ชั้นนำด้านรถยนต์ไฟฟ้าบริสุทธิ์ 100% พร้อมกับเทคโนโลยี AEP 3.0 (AION Electric Platform 3.0) เทคโนโลยีแพลตฟอร์มเฉพาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเจนเนอเรชันล่าสุด ซึ่งเพิ่มสมรรถนะ และเสถียรภาพในการขับขี่ รวมถึงเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารได้มากถึง 20% พร้อม Magazine Battery เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ปลอดภัยที่สุดในโลก รวมถึงเทคโนโลยีในการขับขี่ที่ครบครัน ในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งประสบความสำเร็จทำให้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่น AION Y Plus มียอดจองกว่า 4,000 คันในงาน Motor Expo 2023 โดยเป็นอันดับ 2 ของรถ EV และทำกิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่ต้นปี 2024 อย่างต่อเนื่อง ช่วยสร้างยอดขายให้เติบโตตามที่ลูกค้าตั้งเป้าหมายไว้” นางสาวจิรภัทร์ กาญจะโนสถ กล่าวเสริมนอกจากการสร้าง Brand Communication ใหม่ให้กับ AION Y Plus แล้ว Archer ยังประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญเปิดตัว HYPTEC HT – New Luxury Electric SUV รถยนต์ไฟฟ้าภายใต้ HYPTEC แบรนด์รถไฟฟ้าระดับไฮเอนด์ในเครือ GAC AION ที่มาพร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมอัจฉริยะ โดดเด่นด้วยประตูแบบปีกนก (Gull Wing Doors) เปิด-ปิด ด้วยระบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบ พร้อมความหรูหรา และสะดวกสบายเหนือระดับ วิ่งได้ไกลสุด 620 กิโลเมตรต่อการชาร์จ พร้อมระบบ Super Charge ที่ใช้เวลาชาร์จเพียง 15 นาทีวิ่งได้ไกลถึง 400 กิโลเมตร ส่งผลให้มียอดจองกว่า 1,000 คันซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่แบรนด์ตั้งไว้“ด้วยความพร้อมด้านต่างๆ ที่เราเตรียมไว้เป็นอย่างดี ทำให้ปัจจุบัน Archer เริ่มต้นได้อย่างประสบความสำเร็จ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวจีนแบรนด์ใหญ่ โดยนอกจากลูกค้าบิ้กเนมจากอุตสาหกรรมรถยนต์อย่าง GAC AION แล้ว Archer ยังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจีนในหลากหลายอุตสาหรรม อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น คาดว่าจะสามารถทำให้ Archer เติบโตขึ้นอีกอย่างน้อย 10% ในปี 2568” นางสาวจิรภัทร์ กล่าว