“KCG” รุก B2B2C ขยายตลาดชีส ผนึก“GREYHOUND CAFÉ” ลุย

ผู้จัดการรายวัน 360 - เคซีจี คอร์ปอเรชั่น หรือ KCG ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ เดินหน้ารุกกลยุทธ์ “B2B2C” ส่ง “ชีสบอร์ด” ผ่านแคมเปญ “Friends of Hound Celebration 2024” จาก “GREYHOUND CAFÉ” ร่วมกันครีเอทเมนูใหม่ สานต่อเป้าหมายเพิ่มการบริโภคชีสในประเทศไทย 10% ในปีหน้านายดำรงชัย วิภาวัฒนกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG กล่าวว่า “ตลาดของอุตสาหกรรมชีสในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2567 (ค.ศ. 2024) มีขนาด 2.7 พันล้านบาท เติบโต 7% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดย KCG เป็นผู้นำตลาดด้วยส่วนแบ่งการตลาด 29% จากการเติบโตของแบรนด์หลักในเครืออย่าง Allowrie และมีแบรนด์ชีสอีก 20 แบรนด์ในพอร์ตฟอลิโอ เช่น EMBORG, EMMI, IIe De Franceปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายและให้ความสำคัญกับประสบการณ์การทานอาหารมากขึ้น KCG ในฐานะผู้นำตลาดผลิตภัณฑ์ นมและชีส นอกจากจะเป็นผู้ผลิตและนำเข้าชีสที่มีคุณภาพดีจากทั่วโลกแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคอีกด้วย จึงเป็นที่มาของการใช้กลยุทธ์ B2B2C โดยนำผลิตภัณฑ์คุณภาพของ KCG ไปสร้างประสบการณ์เมนูชีสที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อยกระดับการรับประทานอาหาร ที่แตกต่างให้ผู้บริโภค”สำหรับกลยุทธ์ B2B2C ของ KCG ประกอบด้วย1.“พาร์ทเนอร์ที่ใช่” เป็นการประสานกันระหว่าง KCG ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ กับ GREYHOUND CAFÉ ผู้ให้บริการด้านอาหารชั้นนำที่เชี่ยวชาญเรื่องการส่งมอบประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ พรีเมียม เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคสมัยใหม่ ซึ่งทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการสร้างประสบการณ์อาหารแบบโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ให้กับผู้บริโภค2. “ผลิตภัณฑ์ที่ใช่” ในครั้งนี้การนำชีสคุณภาพเวิลด์คลาสจากทั่วโลกในรูปแบบที่ใช่และเข้าถึงง่าย อย่าง “ชีสบอร์ด” ให้ผู้บริโภคมีโอกาสได้ทดลองบริโภคชีสหลากหลายประเภทไปพร้อมกันเป็นกลุ่ม สามารถนำไปจับคู่กับอาหารและเครื่องดื่มได้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะใน แคมเปญ “Friends of Hound Celebration 2024” จาก “GREYHOUND CAFÉ”3. “เวลาที่ใช่” การส่งชีสบอร์ดซึ่งเป็นเมนูที่เหมาะกับโอกาสเฉลิมฉลองสังสรรค์อย่างมีความสุขอย่างการขึ้นปีใหม่ และทำให้ผู้บริโภคมีความคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ชีสจาก KCG ได้ง่าย พร้อมกันนี้ KCG จะให้ความรู้ในการรับประทานชีส เพื่อสุนทรียภาพในการรับประทานมากขึ้น เพื่อทำให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจ และเลือกรับประทานผลิตภัณฑ์ชีสจาก KCG ได้มากขึ้นในโอกาสต่อไป“Friends of Hound Celebration 2024” เป็นงานเฉลิมฉลองที่รวมเอาแบรนด์ชั้นนำ อาหารรสเลิศ และประสบการณ์สุดพิเศษเข้าไว้ด้วยกันในร้านอาหารที่มีกลิ่นอายที่โดดเด่นผ่านความร่วมมือระหว่าง GREYHOUND CAFÉ กับ Hendrick’s Gin, KCG Corporation, San Benedetto, และ Wine Garage ที่จะมาสร้างความทรงจำที่ไม่เหมือนใคร ผ่านเมนูที่คิดค้นมาเพื่อวันพิเศษและโปรโมชันเพื่อการเฉลิมฉลองช่วงเวลานี้ร่วมกับเพื่อนและครอบครัว โดยในช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2567 ไปจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2568 จะเป็นการร่วมมือกับ KCG ในฐานะผู้นำในเรื่องชีส เพื่อเล่าเรื่อง วัฒนธรรมการทานชีส ประเภทและแหล่งผลิต รวมไปถึงการจับคู่เวลาทานเพื่อให้ได้รสชาติที่อร่อยขึ้นแบบทวีคูณ เพื่อตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยใหม่ และ ต่อยอดให้ชีสบอร์ดกลายเป็นอาหารประจำเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลอง พบกับประสบการณ์สุดพิเศษในการรับประทานเมนูชีสที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกได้ที่ GREYHOUND Cheese Plate ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ Another Hound Café at Siam Paragon, Central Embassy และ GREYHOUND CAFÉ at The EmQuartierบริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ KCG คือ ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโมเดิร์นไลฟ์สไตล์ สัญชาติไทย ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ 2501 โดยคุณวิจัย วิภาวัฒนกุลและน้องชายคือ คุณตง ธีระนุสรณ์กิจ จากเดิมใช้ชื่อว่า “กิมจั๊วพาณิชย์” ซึ่งมีแบรนด์สินค้าที่อยู่คู่ประเทศไทยมานาน อาทิ ‘อิมพีเรียล’ คุกกี้กล่องแดง, ‘อลาวรี่’ แบรนด์ผลิตภัณฑ์เนย และชีส ยอดขายอันดับ 1 ยาวนานถึง 8 ปีซ้อน, ‘ซันควิก’ น้ำผลไม้เข้มข้น จากธรรมชาติ ยอดขายในไทยกว่า 800,000 ขวด ต่อปี