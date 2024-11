“แกแล็คซี่” แตกไลน์รุกสุราขาว คว้าสิทธิ์ “อู่เหลียงเย่” ทำตลาด

ผู้จัดการรายวัน 360 - ”แกแล็คซี่ กรุ๊ป“ สบโอกาสโกยรายได้ นำเข้า “อู่เหลียงเย่” สุราขาวของจีน หรือ ไป๋จิ่ว ลงศึกไทยเต็มกำลัง เดินหมากลุยด้วยกลยุทธ์การผสานวัฒนธรรมจีนและไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยอู่เหลียงเย่ 3 ไอเท็ม ตั้งเป้าปีแรก “ไป๋จิ่วพรีเมี่ยม” จะมียอดขายไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นขวดดร. ครองพล อภิธนาคุณ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แกแล็คซี่ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟ “อู่เหลียงเย่” ในประเทศไทย เปิดเผยว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพลจากซีรีส์จีนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในไทย สะท้อนถึงสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ จากโอกาสที่เกิดขึ้น บริษัทจึงได้จับมือกับทาง อู่เหลียงเย่ กรุ๊ป ในฐานะผู้จัดจำหน่ายเอ็กซ์คลูซีฟ “อู่เหลียงเย่ ไป่จิ่ว” หรือสุราขาว อู่เหลียงเย่ ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว“คนไทยมีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมการดื่มสุราจีนมาอย่างยาวนาน ทั้งจากประเพณีที่สืบทอดผ่านบรรพบุรุษชาวจีน ขณะที่ในจีนไป๋จิ่วถือเป็นเครื่องดื่มสำคัญในหลากหลายโอกาส ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงต้อนรับแขก งานเฉลิมฉลอง หรือพิธีรำลึกถึงบรรพบุรุษ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปจีนมักเลือกซื้อไป๋จิ่วเป็นของฝากระดับพรีเมียม ด้วยความหมายและคุณค่าในฐานะสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม การเปิดตัวอู่เหลียงเย่ในประเทศไทยครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญในการแนะนำไป๋จิ่วระดับพรีเมียมจากประเทศจีนสู่ผู้บริโภคชาวไทย” ดร. ครองพล กล่าวด้านนายณัฐวุฒิ ปุณณเสถียร กรรมการ บริษัท แกแล็คซี่ เอ็ดดูเทนเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า อู่เหลียงเย่ เคยเข้ามาทำตลาดในไทยแล้วเมื่อช่วง 5 ปีก่อน โดยมีดิสทริบิวเตอร์เป็นบริษัทต่างชาติฝั่งยุโรป แต่ด้วยนโยบายของอเมริกา จึงหันมาหาดิสทริบิวเตอร์รายใหม่ ซึ่งแกแล็คซี่ได้พูดคุยกับทางอู่เหลียงเย่มาเป็นปีจึงสามารถนำเข้ามาจำหน่ายได้ในวันนี้โดยแผนการทำตลาดสำคัญของอู่เหลียงเย่ในครั้งนี้ จะเน้นถึงวัฒนธรรมการดื่มของจีน ซึ่งแตกต่างจากภาพจำของคนไทยที่เคยเห็นในซีรีส์จีน ที่เห็นดื่มแบบเป็นไหๆ แต่จริงๆ แล้วคนจีนจะมีวัฒนธรรมการดื่มไป๋จิ่วมีความเป็นทางการและดื่มจากจอกเล็กๆ เป็นต้นดังนั้นแผนการทำตลาดในครั้งนี้จะเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมการดื่มของจีน เจาะกลุ่มคนไทยระดับพรีเมี่ยม ด้วยอู่เหลียงเย่ไป๋จิ่ว 3 โมเดล 1.พรีเมี่ยม เป็นไป๋จิ่วทำมือ 52 ดีกรี เจาะกลุ่มผู้ใหญ่อายุ 45 ปีขึ้นไป ราคาขวดละ 8,600 บาท ตั้งเป้ายอดขายไม่ต่ำ 1 หมื่นขวดต่อปี เป็นโมเดลหลักในการสร้างการรับรู้และสร้างแบรนด์ 2.ระดับกลาง เป็นไป๋จิ่ว 50 ดีกรี ที่ผลิตจากเครื่อง ราคาขวดละ 3,200 บาท และ3.ไปจิ๋ว 39 ดีกรี ราคาขวดละ 1,400 บาท เหมาะกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 25-35 ปี ชื่นชอบการสังสรรค์โดยในปีหน้าจะเริ่มวางจำหน่ายในช่องทางพรีเมี่ยม เช่น โมเดิร์นเทรด, ร้านอาหารจีน, ร้านอาหารในโรงแรม ผับ บาร์ เป็นต้น เบื้องต้นของการตลาด จะอยู่ภายใต้แนวคิดการผสานวัฒนธรรมจีนและไทยอย่างลงตัว ภายใต้ธีม "Baijiu of Harmony: From China to Thailand" สร้างประสบการณ์ใหม่สำหรับตลาดไทยผ่านกิจกรรมต่างๆสำหรับกลยุทธ์การตลาดจะให้ความสำคัญกับ การเล่าเรื่องราวของแบรนด์ วางแผนใช้การเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอู่เหลียงเย่ โดยเน้นประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 700 ปี กระบวนการผลิตที่พิถีพิถัน และความเป็นตัวแทนของมรดกทางวัฒนธรรมจีน 2.การสร้างพันธมิตรในท้องถิ่น ร่วมมือกับร้านอาหาร โรงแรม และบาร์ระดับพรีเมียมในไทย 3.การใช้สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ในการสื่อสาร รวมถึงการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภค 4.การผสมผสานไป๋จิ่วในโอกาสพิเศษ เช่น งานเลี้ยงฉลอง งานแต่งงาน หรืองานเทศกาล 5.การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ จัดเวิร์กช็อปและกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอู่เหลียงเย่“ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงตลาดเป้าหมายที่สำคัญเท่านั้น แต่ยังเป็นประตูสู่การขยายธุรกิจเชื่อมโยงไปยังกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมั่นว่าการผสมผสานระหว่างความเชี่ยวชาญในตลาดไทยของบริษัท และชื่อเสียงระดับโลกของอู่เหลียงเย่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยสร้างความสำเร็จของแบรนด์ในประเทศไทย พร้อมต่อยอดไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดย แกแล็คซี่ มีแผนจัดกิจกรรมพิเศษ ร่วมมือกับพันธมิตรในท้องถิ่น และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคชาวไทย เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งและยั่งยืนในภูมิภาคนี้” ดร. ครองพล กล่าวทั้งนี้แกแล็คซี่ฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอสังหาริมทรัพย์และความบันเทิง รวมถึงนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากว่า 30 ปี ซึ่งปีนี้คาดการณ์ว่าจะมีรายได้รวมเติบโตขึ้นไม่ต่ำกว่า 10-15% มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก ซึ่งทำรายได้หลัก 80% บันเทิง 10% และนำเข้าสินค้า เทรดดิ้ง 10%ส่วน อู่เหลียงเย่ เป็นแบรนด์สุราขาวของจีน หรือ ไป๋จิ่ว ที่มีประวัติมายาวนาน ผลิตในมณฑลเสฉวน ประกอบด้วยธัญพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวฟ่าง ข้าวเหนียว ข้าวสาลี และข้าวโพด มีการนำทักษะและเทคนิคการหมักและการกลั่นแบบดั้งเดิมกว่า 600 ปีมาใช้ในการผลิต อู่เหลียงเย่ มีมูลค่าหลักทรัพย์ (Market Capitalization) อยู่ในอันดับต้นๆ ของตลาดหุ้นจีน